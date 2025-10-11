Bồi thường hơn 1.670 tỷ đồng bảo hiểm do thiệt hại bão

Đã có 51 doanh nghiệp bảo hiểm (32 doanh nghiệp phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp nhân thọ) có báo cáo về Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm,

Trong đó, thiệt hại về người ghi nhận 7 vụ, số tiền bảo hiểm khoảng 745 triệu đồng. Thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ phi nhân thọ khác có 3.746 vụ, với giá trị bồi thường gần 1.670 tỷ đồng.

Phần lớn thiệt hại tập trung ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ , đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật với hơn 1.081 vụ, giá trị thiệt hại gần 1.593 tỷ đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 2.653 vụ với số tiền thiệt hại hơn 76 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, nông nghiệp có 12 vụ, thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng.

Bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 2.653 vụ với số tiền thiệt hại hơn 76 tỷ đồng. Ảnh: Đức Nguyễn.

Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, các doanh nghiệp báo cáo 5 vụ tử vong và thương tật, ước tính chi trả khoảng 480 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, các doanh nghiệp đang tiếp tục cập nhật thông tin tổn thất, phối hợp giám định và thực hiện chi trả bồi thường để hỗ trợ khách hàng sớm khắc phục

Tại thông báo kết luận số 546/TB-VPCP, Thường trực Chính phủ chỉ đạo cấp bách khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11

Từ cuối tháng 7 đến nay, Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến số 11), trong đó 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đặc biệt bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử , thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại.

Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2024 thiệt hại về người bằng 47%, về kinh tế bằng khoảng 37%).

Riêng mưa lũ do bão số 11, thống kê sơ bộ đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 07 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội), tác động tới tăng trưởng kinh tế.