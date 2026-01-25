Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ

Chủ nhật, 20:27 25/01/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khu chợ cóc nằm sau trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nguồn gốc thực phẩm.


Liên quan đến tình trạng họp chợ tự phát tại khu vực sâu trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng, đoạn nối ra trục đường Dương Khuê (phường Từ Liêm, Hà Nội), ghi nhận của phóng viên trong ngày 24/1 cho thấy, chợ cóc vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, bất chấp những phản ánh kéo dài về mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Từ sáng sớm, hàng chục tiểu thương đã mang theo thịt lợn, gia cầm sống, cá tươi, rau củ, hoa quả… bày bán tràn lan dọc hai bên đường, dưới những chiếc ô che tạm bợ. Hàng hóa được đặt trực tiếp trên vỉa hè, lòng đường, thậm chí sát khu vực sinh hoạt của người dân. Lối đi bị thu hẹp đáng kể, nhiều thời điểm người và phương tiện phải luồn lách qua dòng người mua bán đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ gây cản trở đi lại, hoạt động buôn bán tự phát còn khiến rác thải, nước thải phát sinh nhiều, bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Thực trạng này cho thấy, chợ cóc tại khu vực ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn từ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng: Nỗi lo an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Dù có biển cấm họp chợ nhưng nơi đây vẫn diễn ra hoạt động giao thương, buôn bán.

Trước đó, ngày 21/1, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực nêu trên mặc dù có biển cấm họp chợ nhưng dọc hai bên đường trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn diễn ra hoạt động kinh doanh buôn bán.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây gia cầm sống nhốt trong lồng sắt, giết mổ ngay tại chỗ; thịt cá sơ chế trong chậu nhựa, nước thải và phế phẩm xả thẳng ra đọng lại trên mặt đường. Rác thải hữu cơ, bao bì nilon vứt ngổn ngang, bốc mùi khó chịu, nhất là vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm.

Điều đáng nói, tại khu vực này có biển cấm họp chợ, song dường như không phát huy hiệu quả. Người bán, người mua vẫn tấp nập ra vào, xe máy dừng đỗ lộn xộn khiến con ngõ vốn chật hẹp càng trở nên nhếch nhác, chật chội hơn.

Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng: Nỗi lo an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Các địa điểm bán hàng nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm.

Không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng còn làm biến dạng không gian đô thị. Vỉa hè bị lấn chiếm hoàn toàn, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.

Trước thực trạng chợ cóc diễn biến phức tạp, mới đây UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Theo đó, thành phố đã công bố danh sách 231 chợ cóc nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027.

Đặc biệt, 75 điểm "nóng" thuộc nhóm 1, những điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát sinh tại khu vực đông dân cư, gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận – sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/1/2026.

Đây được xem là bước đi quyết liệt của thành phố trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn cho người dân.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Cận cảnh hiện trạng thông thoáng tại các 'điểm nóng' chợ tạm phường Hà Đông

Hà Nội: Cận cảnh hiện trạng thông thoáng tại các 'điểm nóng' chợ tạm phường Hà Đông

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Vi phạm vẫn tồn tại, bất chấp yêu cầu của chính quyền phường

Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Vi phạm vẫn tồn tại, bất chấp yêu cầu của chính quyền phường

Cùng chuyên mục

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng Chạp 2025 cho con giáp Thìn. Khám phá dự báo tình duyên, tài lộc, sự nghiệp và cách khai tài vận trong bài viết này.

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.

Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương

Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Khép lại mùa giải 2025, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm đã gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh - sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường Đại học Ngoại thương và cũng là gương mặt xứng đáng nhất cho vị trí Hoa khôi Ngoại thương.

Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, giới trẻ tại TP Huế diện áo dài đến các địa điểm nổi tiếng để lưu giữ những khoảnh khắc, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ nhiều vị trí người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe. Dưới đây là các vị trí cấm dừng, đỗ xe tài xế nên biết để không bị phạt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới (từ 24/1 đến 3/2), thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường

Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường

Đời sống - 1 ngày trước

Những người có hành vi cào xước, đập kính ô tô Mercedes GLC200 bày tỏ mong muốn được bồi thường nhưng chủ xe chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Đời sống - 1 ngày trước

Tối hôm trước, người đàn ông này đến phòng trọ tìm người yêu. Nghe giọng anh, nghĩ bạn trai đã say nên người phụ nữ không mở cửa...

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy đã có những dự báo về sự thay đổi trong tháng cuối năm – tháng Chạp 2025 với con giáp Mão về các phương diện sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cũng như cách khai tài vượng vận cho con giáp này dưới đây.

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Đời sống - 1 ngày trước

Khi di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ba người đàn ông ở Bắc Ninh nhặt được một bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường.

Xem nhiều

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Đời sống

GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ về thời điểm bật đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là quy định cụ thể.

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Đời sống
Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Đời sống
14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Đời sống
Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top