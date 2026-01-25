Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ
GĐXH - Khu chợ cóc nằm sau trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nguồn gốc thực phẩm.
Liên quan đến tình trạng họp chợ tự phát tại khu vực sâu trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng, đoạn nối ra trục đường Dương Khuê (phường Từ Liêm, Hà Nội), ghi nhận của phóng viên trong ngày 24/1 cho thấy, chợ cóc vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, bất chấp những phản ánh kéo dài về mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Từ sáng sớm, hàng chục tiểu thương đã mang theo thịt lợn, gia cầm sống, cá tươi, rau củ, hoa quả… bày bán tràn lan dọc hai bên đường, dưới những chiếc ô che tạm bợ. Hàng hóa được đặt trực tiếp trên vỉa hè, lòng đường, thậm chí sát khu vực sinh hoạt của người dân. Lối đi bị thu hẹp đáng kể, nhiều thời điểm người và phương tiện phải luồn lách qua dòng người mua bán đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không chỉ gây cản trở đi lại, hoạt động buôn bán tự phát còn khiến rác thải, nước thải phát sinh nhiều, bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Thực trạng này cho thấy, chợ cóc tại khu vực ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn từ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.
Trước đó, ngày 21/1, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực nêu trên mặc dù có biển cấm họp chợ nhưng dọc hai bên đường trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn diễn ra hoạt động kinh doanh buôn bán.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây gia cầm sống nhốt trong lồng sắt, giết mổ ngay tại chỗ; thịt cá sơ chế trong chậu nhựa, nước thải và phế phẩm xả thẳng ra đọng lại trên mặt đường. Rác thải hữu cơ, bao bì nilon vứt ngổn ngang, bốc mùi khó chịu, nhất là vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm.
Điều đáng nói, tại khu vực này có biển cấm họp chợ, song dường như không phát huy hiệu quả. Người bán, người mua vẫn tấp nập ra vào, xe máy dừng đỗ lộn xộn khiến con ngõ vốn chật hẹp càng trở nên nhếch nhác, chật chội hơn.
Không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng còn làm biến dạng không gian đô thị. Vỉa hè bị lấn chiếm hoàn toàn, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.
Trước thực trạng chợ cóc diễn biến phức tạp, mới đây UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Theo đó, thành phố đã công bố danh sách 231 chợ cóc nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027.
Đặc biệt, 75 điểm "nóng" thuộc nhóm 1, những điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát sinh tại khu vực đông dân cư, gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận – sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/1/2026.
Đây được xem là bước đi quyết liệt của thành phố trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn cho người dân.
