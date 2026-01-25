14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe tại các vị trí nào?

Theo khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe tại các vị trí sau:

- Bên trái đường một chiều;

- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất;

- Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép;

- Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe;

- Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường;

- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;

- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau;

- Điểm đón, trả khách;

- Trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào;

- Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới;

- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

- Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông;

- Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Biển báo cấm xe tải dừng và đỗ P.130. Ảnh: TL

Năm 2026, lỗi ô tô dừng, đỗ xe không bật đèn cảnh báo bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 và điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về lỗi dừng, đỗ xe không bật đèn cảnh báo 2025 đối với xe ô tô như sau:

"Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

1. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết;

10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b, điểm g, điểm h, điểm n, điểm o, điểm p, khoản 3; điểm a, điểm c, điểm d khoản 4; điểm c, điểm d, điểm e, điểm h, điểm n, điểm o, điểm q khoản 5; điểm b khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d khoản 9 Điều này".

Theo đó, lỗi dừng, đỗ xe không bật đèn cảnh báo 2026 đối với xe ô tô như sau:

Dừng, đỗ xe không bật đèn cảnh báo (không gây tai nạn giao thông): Bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Dừng, đỗ xe không bật đèn cảnh báo (gây tai nạn giao thông): Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Các mức phạt dừng, đỗ xe trên cao tốc được quy định thế nào?

Mức phạt dừng, đỗ xe trên cao tốc 2026 đối với xe ô tô

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt dừng, đỗ xe trên cao tốc 2026 đối với xe máy chuyên dùng

Theo Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng phạm lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.

