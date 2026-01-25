Mới nhất
Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Chủ nhật, 10:30 25/01/2026 | Đời sống
Hoàng Dũng - Võ Dũng
Hoàng Dũng - Võ Dũng
GĐXH - Những ngày cuối năm, giới trẻ tại TP Huế diện áo dài đến các địa điểm nổi tiếng để lưu giữ những khoảnh khắc, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.

Những ngày gần đây, tại các địa điểm nổi tiếng ở Huế như Đại nội, chợ Đông Ba, không gian bên bờ sông Hương... không khí trở nên rộn ràng hơn với sự xuất hiện của nhiều bạn trẻ trong trang phục truyền thống.

Thời tiết thuận lợi với nắng nhẹ xen chút se lạnh đặc trưng những ngày cuối năm khiến việc dạo phố, chụp ảnh trở nên dễ chịu. Từ các hội nhóm đến những cặp đôi, nhiều bạn trẻ tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.

Tại Đại nội Huế những ngày qua luôn thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là "nam thanh nữ tú" đến để check-in.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 3.

Có nhóm bạn trẻ lựa chọn áo dài truyền thống, có nhóm lại lựa chọn mặc những bộ cổ phục nhưng tất cả đều mong muốn ghi lại hình ảnh của mình giữa không gian di sản đặc biệt.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 4.

Chị Dương Nhi (đến từ Nghệ An) cho biết: "Tôi được bạn giới thiệu và rất thích vẻ đẹp cổ kính của Huế. Khi khoác lên trang phục truyền thống và đứng trong không gian Đại nội tôi cảm thấy tự hào về lịch sử, về việc mình là người Việt Nam. Mỗi dịp Tết, được mặc trang phục truyền thống khiến bản thân thêm yêu đất nước hơn. Tôi cũng giới thiệu trang phục áo dài cho một người bạn đến từ Phần Lan và bạn ấy rất ấn tượng".

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ, không gian Đại nội Huế mang vẻ đẹp cổ kính vì vậy việc khoác lên mình áo dài khi chụp ảnh tại đây giúp họ cảm nhận rõ hơn sự chỉn chu và ý nghĩa của trang phục truyền thống.

Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến Đại nội chụp ảnh lưu niệm dịp cuối năm.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 10.

Không chỉ riêng Đại nội, tại chợ Đông Ba cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến để chụp ảnh Tết sớm.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 11.
Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 12.

Giữa không gian ngôi chợ hơn 100 năm tuổi, sắc áo dài, cổ phục nổi bật giữa dòng người mua sắm cuối năm, góp phần làm không khí nơi đây thêm rộn ràng.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 13.

Trong khi đó, dọc bờ sông Hương khu vực phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, các nhóm bạn trẻ trong áo dài, cổ phục thong thả dạo bước, tạo dáng chụp ảnh.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 14.

Sự giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và trang phục truyền thống khiến không gian nơi đây trở nên sinh động.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 15.
Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 16.

Nhiều bạn trẻ cho biết, chụp ảnh áo dài không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.

Giới trẻ xứ Huế 'đua nhau lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm - Ảnh 17.Áo dài truyền thống 'gọi tết', dịch vụ chụp ảnh cuối năm vào mùa sôi động

GĐXH - Chưa đến những ngày giáp Tết, không khí xuân đã sớm hiện diện quanh Hồ Gươm qua những tà áo dài rực rỡ. Trào lưu chụp ảnh áo dài dịp Tết không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc mà còn khiến thị trường dịch vụ nhiếp ảnh trở nên sôi động, bước vào mùa cao điểm.

