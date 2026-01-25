Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Những ngày gần đây, tại các địa điểm nổi tiếng ở Huế như Đại nội, chợ Đông Ba, không gian bên bờ sông Hương... không khí trở nên rộn ràng hơn với sự xuất hiện của nhiều bạn trẻ trong trang phục truyền thống.

Thời tiết thuận lợi với nắng nhẹ xen chút se lạnh đặc trưng những ngày cuối năm khiến việc dạo phố, chụp ảnh trở nên dễ chịu. Từ các hội nhóm đến những cặp đôi, nhiều bạn trẻ tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.

Tại Đại nội Huế những ngày qua luôn thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là "nam thanh nữ tú" đến để check-in.

Có nhóm bạn trẻ lựa chọn áo dài truyền thống, có nhóm lại lựa chọn mặc những bộ cổ phục nhưng tất cả đều mong muốn ghi lại hình ảnh của mình giữa không gian di sản đặc biệt.

Chị Dương Nhi (đến từ Nghệ An) cho biết: "Tôi được bạn giới thiệu và rất thích vẻ đẹp cổ kính của Huế. Khi khoác lên trang phục truyền thống và đứng trong không gian Đại nội tôi cảm thấy tự hào về lịch sử, về việc mình là người Việt Nam. Mỗi dịp Tết, được mặc trang phục truyền thống khiến bản thân thêm yêu đất nước hơn. Tôi cũng giới thiệu trang phục áo dài cho một người bạn đến từ Phần Lan và bạn ấy rất ấn tượng".

Nhiều bạn trẻ chia sẻ, không gian Đại nội Huế mang vẻ đẹp cổ kính vì vậy việc khoác lên mình áo dài khi chụp ảnh tại đây giúp họ cảm nhận rõ hơn sự chỉn chu và ý nghĩa của trang phục truyền thống.

Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến Đại nội chụp ảnh lưu niệm dịp cuối năm.

Không chỉ riêng Đại nội, tại chợ Đông Ba cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến để chụp ảnh Tết sớm.

Giữa không gian ngôi chợ hơn 100 năm tuổi, sắc áo dài, cổ phục nổi bật giữa dòng người mua sắm cuối năm, góp phần làm không khí nơi đây thêm rộn ràng.

Trong khi đó, dọc bờ sông Hương khu vực phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, các nhóm bạn trẻ trong áo dài, cổ phục thong thả dạo bước, tạo dáng chụp ảnh.

Sự giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và trang phục truyền thống khiến không gian nơi đây trở nên sinh động.

Nhiều bạn trẻ cho biết, chụp ảnh áo dài không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.