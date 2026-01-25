Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm
GĐXH - Những ngày cuối năm, giới trẻ tại TP Huế diện áo dài đến các địa điểm nổi tiếng để lưu giữ những khoảnh khắc, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.
Những ngày gần đây, tại các địa điểm nổi tiếng ở Huế như Đại nội, chợ Đông Ba, không gian bên bờ sông Hương... không khí trở nên rộn ràng hơn với sự xuất hiện của nhiều bạn trẻ trong trang phục truyền thống.
Thời tiết thuận lợi với nắng nhẹ xen chút se lạnh đặc trưng những ngày cuối năm khiến việc dạo phố, chụp ảnh trở nên dễ chịu. Từ các hội nhóm đến những cặp đôi, nhiều bạn trẻ tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.
Tại Đại nội Huế những ngày qua luôn thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là "nam thanh nữ tú" đến để check-in.
Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến Đại nội chụp ảnh lưu niệm dịp cuối năm.
Giữa không gian ngôi chợ hơn 100 năm tuổi, sắc áo dài, cổ phục nổi bật giữa dòng người mua sắm cuối năm, góp phần làm không khí nơi đây thêm rộn ràng.
Nhiều bạn trẻ cho biết, chụp ảnh áo dài không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.
