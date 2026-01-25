Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương
GĐXH - Khép lại mùa giải 2025, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm đã gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh - sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường Đại học Ngoại thương và cũng là gương mặt xứng đáng nhất cho vị trí Hoa khôi Ngoại thương.
Đêm Chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025 đã diễn ra bùng nổ tại Hà Nội. Vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký, nữ sinh Phan Trâm Anh (ngành Tiếng Anh thương mại) đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, tiếp nối truyền thống của "lò đào tạo hoa hậu" danh tiếng bậc nhất Việt Nam.
Ngay từ những vòng đầu, Phan Trâm Anh (SBD 10) đã là một trong những gương mặt được chú ý. Không chỉ thu hút bởi nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin trên sân khấu, cô gái này còn là minh chứng rõ nét cho chủ đề "Steel in Silk" (Bản lĩnh trong sự mềm mại) của cuộc thi năm nay.
Trâm Anh sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ: Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Trung HSK 4. Ngoài việc học tập, cô còn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa khi từng giành Giải Nhất cuộc thi thuyết trình do British Council tổ chức và là Quán quân của một lớp MC chuyên nghiệp.
Trong đêm chung kết, Trâm Anh đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo khó tính gồm những tên tuổi lớn như Hoa hậu Ngọc Châu, "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung, MC Anh Tuấn... qua các phần thi trình diễn áo dài, dạ hội và đặc biệt là phần thi ứng xử thông minh, khéo léo.
Bên cạnh ngôi vị Hoa khôi, cuộc thi cũng đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho các danh hiệu khác.
Ngôi vị Nam vương (Manhunt) của Đại học Ngoại thương năm nay thuộc về nam sinh Nguyễn Cao Thiên Bảo (SBD 01) đến từ Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Thiên Bảo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lịch lãm, sáng sân khấu và sự bản lĩnh của một nam sinh khối ngành kinh tế.
Các danh hiệu còn lại lần lượt thuộc về: Á khôi 1 Vũ Phương Anh (Khoa Quản trị Kinh doanh); Á khôi 2: Nguyễn Hà Mỹ Anh (Khoa Quản trị Kinh doanh); Á vương 1: Nguyễn Công Dũng (Khoa Kinh tế Quốc tế); Á vương 2: Phạm Hoàng Nam (Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế).
Khép lại mùa giải 2025, Duyên dáng Ngoại thương tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi sắc đẹp quy mô và uy tín nhất của sinh viên Ngoại thương.
Với chủ đề "Steel in Silk", cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm những gương mặt đẹp đơn thuần mà còn tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, sự bản lĩnh và lòng nhân ái. Tân Hoa khôi Phan Trâm Anh cùng Top 3 năm nay được kỳ vọng sẽ là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ sinh viên Ngoại thương: Năng động, hiện đại và giàu tri thức.
