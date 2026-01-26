Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Thứ hai, 08:44 26/01/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường sở hữu tư duy tỉnh táo, khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo và tinh thần sống tích cực.

Người sinh tháng 1 Âm lịch: Kiên định, bản lĩnh, dễ thăng tiến sự nghiệp

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến - Ảnh 1.

Thay vì than vãn hay trông chờ may mắn, người sinh tháng 1 Âm lịch tin vào năng lực của bản thân và sẵn sàng nỗ lực đến cùng. Ảnh minh họa

Người sinh tháng 1 Âm lịch được xem là nhóm người có chính kiến vững vàng và ý chí mạnh mẽ. 

Dù cuộc sống hay công việc gặp phải không ít trắc trở, họ vẫn giữ được sự tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt. 

Thay vì than vãn hay trông chờ may mắn, người sinh tháng Âm lịch này tin vào năng lực của bản thân và sẵn sàng nỗ lực đến cùng.

Chính sự kiên trì đó giúp họ từng bước tìm ra lối đi mới trong sự nghiệp. 

Càng về sau, thành quả mà họ đạt được càng rõ rệt, sự nghiệp có xu hướng thăng tiến ổn định, thu nhập cũng ngày một cải thiện, mang lại cuộc sống vững vàng và an tâm hơn.

Người sinh tháng 2 và tháng 8 Âm lịch: Linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến - Ảnh 2.

Những người sinh vào tháng 2 và tháng 8 Âm lịch luôn cố gắng tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả hơn, giúp rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh tháng 2 và tháng 8 Âm lịch rất giỏi thể hiện năng lực cá nhân. 

Họ thường tạo được ấn tượng tốt trong công việc nhờ phong thái tự tin, chủ động và tinh thần cầu tiến. 

Khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ nản lòng mà ngược lại còn xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân.

Những người sinh vào hai tháng Âm lịch này luôn cố gắng tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả hơn, giúp rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu. 

Khi năng lực ngày càng được nâng cao, con đường sự nghiệp của họ cũng dần rộng mở. 

Không chỉ có cơ hội thăng tiến, họ còn dễ nhận được sự hỗ trợ từ người khác, từ đó tiếp cận được những nguồn lực tốt hơn và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Người sinh tháng 9 Âm lịch: Sáng suốt trước khó khăn, càng thử thách càng mạnh mẽ

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến - Ảnh 3.

Người sinh tháng 9 Âm lịch luôn hy vọng thông qua sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bản thân có thể đạt được vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa

Người sinh tháng 9 Âm lịch nổi bật ở khả năng xoay chuyển tình thế khi công việc rơi vào giai đoạn bế tắc. 

Thay vì để khó khăn kéo dài, họ nhanh chóng tìm cách tháo gỡ vấn đề và chủ động hành động để cải thiện tình hình. 

Nhờ tư duy linh hoạt và tinh thần không bỏ cuộc, họ thường giải quyết ổn thỏa những rắc rối trong thời gian ngắn.

Người sinh tháng Âm lịch này luôn hy vọng thông qua sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bản thân có thể đạt được vị trí cao hơn trong sự nghiệp. 

Dù còn tồn tại một số hạn chế, nhưng chỉ cần dành đủ thời gian trau dồi năng lực, họ sẽ từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu, xây dựng được uy tín và sự tin tưởng từ những người xung quanh.

Người sinh tháng 11 Âm lịch: Thông minh, nghiêm túc, dễ đạt thành công bền vững

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến - Ảnh 4.

Nhờ quá trình phấn đấu bền bỉ, kinh nghiệm của người sinh tháng 11 Âm lịch ngày càng phong phú, hiệu quả công việc cũng theo đó mà nâng cao. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh tháng 11 Âm lịch được đánh giá là thông minh, sáng suốt và có tinh thần trách nhiệm cao. 

Trong công việc, họ làm việc nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng và hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng, ngay cả khi gặp trở ngại hay cạnh tranh gay gắt.

Những biến cố hay áp lực trong quá trình làm việc thường được họ xem như động lực để cố gắng nhiều hơn. 

Nhờ quá trình phấn đấu bền bỉ, kinh nghiệm của người sinh tháng 11 Âm lịch ngày càng phong phú, hiệu quả công việc cũng theo đó mà nâng cao. 

Càng hướng về tương lai, họ càng có thêm động lực và dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ người khác để hiện thực hóa lý tưởng của mình.

Tháng sinh Âm lịch không quyết định tất cả, nhưng phản ánh tư duy sống

Tử vi cho rằng tháng sinh Âm lịch phần nào phản ánh tính cách, tư duy và cách mỗi người đối diện với cuộc sống. 

Dù sinh vào tháng nào, điểm chung của những người thông minh, sáng suốt vẫn nằm ở thái độ sống tích cực, sự kiên trì và khả năng tự hoàn thiện bản thân không ngừng. 

Khi biết tận dụng thế mạnh, giữ vững tinh thần lạc quan và không ngại thay đổi, mỗi người đều có thể tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp và cuộc sống của chính mình, bất kể xuất phát điểm ra sao.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Sinh vào những tháng Âm lịch này, tư duy sắc bén, làm việc gì cũng hanh thông - Ảnh 1.Sinh đúng khung giờ vượng công danh: Sếp trọng dụng, dễ lên chức

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào một số khung giờ nhất định thường sở hữu lợi thế bẩm sinh trong giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị

Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

Bộ ảnh cưới chênh nhau 61 tuổi của cô dâu U90: Câu chuyện phía sau mới nghẹn lòng

Bộ ảnh cưới chênh nhau 61 tuổi của cô dâu U90: Câu chuyện phía sau mới nghẹn lòng

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Cùng chuyên mục

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.

5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhất

5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhất

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. Hiện nay có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?

Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ

Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Khu chợ cóc nằm sau trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nguồn gốc thực phẩm.

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng Chạp 2025 cho con giáp Thìn. Khám phá dự báo tình duyên, tài lộc, sự nghiệp và cách khai tài vận trong bài viết này.

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.

Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương

Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khép lại mùa giải 2025, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm đã gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh - sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường Đại học Ngoại thương và cũng là gương mặt xứng đáng nhất cho vị trí Hoa khôi Ngoại thương.

Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, giới trẻ tại TP Huế diện áo dài đến các địa điểm nổi tiếng để lưu giữ những khoảnh khắc, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ nhiều vị trí người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe. Dưới đây là các vị trí cấm dừng, đỗ xe tài xế nên biết để không bị phạt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới (từ 24/1 đến 3/2), thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường

Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường

Đời sống - 1 ngày trước

Những người có hành vi cào xước, đập kính ô tô Mercedes GLC200 bày tỏ mong muốn được bồi thường nhưng chủ xe chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Xem nhiều

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Đời sống

GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Đời sống
Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Đời sống
Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Đời sống
Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top