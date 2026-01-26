Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường sở hữu tư duy tỉnh táo, khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo và tinh thần sống tích cực.
Người sinh tháng 1 Âm lịch: Kiên định, bản lĩnh, dễ thăng tiến sự nghiệp
Người sinh tháng 1 Âm lịch được xem là nhóm người có chính kiến vững vàng và ý chí mạnh mẽ.
Dù cuộc sống hay công việc gặp phải không ít trắc trở, họ vẫn giữ được sự tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt.
Thay vì than vãn hay trông chờ may mắn, người sinh tháng Âm lịch này tin vào năng lực của bản thân và sẵn sàng nỗ lực đến cùng.
Chính sự kiên trì đó giúp họ từng bước tìm ra lối đi mới trong sự nghiệp.
Càng về sau, thành quả mà họ đạt được càng rõ rệt, sự nghiệp có xu hướng thăng tiến ổn định, thu nhập cũng ngày một cải thiện, mang lại cuộc sống vững vàng và an tâm hơn.
Người sinh tháng 2 và tháng 8 Âm lịch: Linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội
Theo tử vi, người sinh tháng 2 và tháng 8 Âm lịch rất giỏi thể hiện năng lực cá nhân.
Họ thường tạo được ấn tượng tốt trong công việc nhờ phong thái tự tin, chủ động và tinh thần cầu tiến.
Khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ nản lòng mà ngược lại còn xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân.
Những người sinh vào hai tháng Âm lịch này luôn cố gắng tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả hơn, giúp rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu.
Khi năng lực ngày càng được nâng cao, con đường sự nghiệp của họ cũng dần rộng mở.
Không chỉ có cơ hội thăng tiến, họ còn dễ nhận được sự hỗ trợ từ người khác, từ đó tiếp cận được những nguồn lực tốt hơn và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Người sinh tháng 9 Âm lịch: Sáng suốt trước khó khăn, càng thử thách càng mạnh mẽ
Người sinh tháng 9 Âm lịch nổi bật ở khả năng xoay chuyển tình thế khi công việc rơi vào giai đoạn bế tắc.
Thay vì để khó khăn kéo dài, họ nhanh chóng tìm cách tháo gỡ vấn đề và chủ động hành động để cải thiện tình hình.
Nhờ tư duy linh hoạt và tinh thần không bỏ cuộc, họ thường giải quyết ổn thỏa những rắc rối trong thời gian ngắn.
Người sinh tháng Âm lịch này luôn hy vọng thông qua sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bản thân có thể đạt được vị trí cao hơn trong sự nghiệp.
Dù còn tồn tại một số hạn chế, nhưng chỉ cần dành đủ thời gian trau dồi năng lực, họ sẽ từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu, xây dựng được uy tín và sự tin tưởng từ những người xung quanh.
Người sinh tháng 11 Âm lịch: Thông minh, nghiêm túc, dễ đạt thành công bền vững
Theo tử vi, người sinh tháng 11 Âm lịch được đánh giá là thông minh, sáng suốt và có tinh thần trách nhiệm cao.
Trong công việc, họ làm việc nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng và hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng, ngay cả khi gặp trở ngại hay cạnh tranh gay gắt.
Những biến cố hay áp lực trong quá trình làm việc thường được họ xem như động lực để cố gắng nhiều hơn.
Nhờ quá trình phấn đấu bền bỉ, kinh nghiệm của người sinh tháng 11 Âm lịch ngày càng phong phú, hiệu quả công việc cũng theo đó mà nâng cao.
Càng hướng về tương lai, họ càng có thêm động lực và dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ người khác để hiện thực hóa lý tưởng của mình.
Tháng sinh Âm lịch không quyết định tất cả, nhưng phản ánh tư duy sống
Tử vi cho rằng tháng sinh Âm lịch phần nào phản ánh tính cách, tư duy và cách mỗi người đối diện với cuộc sống.
Dù sinh vào tháng nào, điểm chung của những người thông minh, sáng suốt vẫn nằm ở thái độ sống tích cực, sự kiên trì và khả năng tự hoàn thiện bản thân không ngừng.
Khi biết tận dụng thế mạnh, giữ vững tinh thần lạc quan và không ngại thay đổi, mỗi người đều có thể tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp và cuộc sống của chính mình, bất kể xuất phát điểm ra sao.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặtĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.
5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhấtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. Hiện nay có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?
Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Khu chợ cóc nằm sau trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nguồn gốc thực phẩm.
Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng Chạp 2025 cho con giáp Thìn. Khám phá dự báo tình duyên, tài lộc, sự nghiệp và cách khai tài vận trong bài viết này.
Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòngĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.
Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Khép lại mùa giải 2025, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm đã gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh - sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường Đại học Ngoại thương và cũng là gương mặt xứng đáng nhất cho vị trí Hoa khôi Ngoại thương.
Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, giới trẻ tại TP Huế diện áo dài đến các địa điểm nổi tiếng để lưu giữ những khoảnh khắc, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.
14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ nhiều vị trí người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe. Dưới đây là các vị trí cấm dừng, đỗ xe tài xế nên biết để không bị phạt.
Dự báo thời tiết 10 ngày tớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới (từ 24/1 đến 3/2), thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu dần.
Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thườngĐời sống - 1 ngày trước
Những người có hành vi cào xước, đập kính ô tô Mercedes GLC200 bày tỏ mong muốn được bồi thường nhưng chủ xe chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào.
Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòngĐời sống
GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.