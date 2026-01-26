Mới nhất
Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?

Thứ hai, 11:35 26/01/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Tháng Chạp, hay còn gọi là tháng củ mật, không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn mang trong mình những tầng ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tâm thức dân gian của người Việt từ xa xưa.

Không ít người từng nghe đến cách gọi tháng Chạp là "tháng củ mật" mỗi khi năm cũ sắp qua, nhưng lại không thật sự hiểu rõ vì sao tháng 12 Âm lịch lại mang cái tên đặc biệt ấy. Thậm chí, có người còn lầm tưởng "củ mật" là một loại củ hay thực phẩm nào đó.

Thực tế, trong đời sống dân gian, tháng cuối cùng của năm Âm lịch được gọi bằng nhiều tên khác nhau như tháng 12 Âm lịch, tháng Chạp hay tháng củ mật. Mỗi tên gọi đều ẩn chứa những ý nghĩa gắn liền với phong tục, sinh hoạt và quan niệm sống của người Việt.

Theo lịch Âm, tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025 bắt đầu từ ngày 19/1/2026 và kết thúc vào ngày 16/2/2026 Dương lịch.

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì? - Ảnh 1.

Thực tế, trong đời sống dân gian, tháng cuối cùng của năm Âm lịch được gọi bằng nhiều tên khác nhau như tháng 12 Âm lịch, tháng Chạp hay tháng củ mật. Ảnh minh họa

Vì sao tháng Chạp được gọi là "tháng củ mật"?

"Tháng củ mật" thực chất là một cách gọi dân gian của tháng Chạp – tháng cuối cùng trong năm Âm lịch. Tên gọi này bắt nguồn từ chính hoàn cảnh sinh hoạt và tập quán sống của người xưa trong giai đoạn đặc biệt ấy.

Theo cách giải thích phổ biến, "củ" là từ Hán Việt mang nghĩa củng cố, kiểm soát, phòng giữ; còn "mật" mang nghĩa mật thiết, kỹ lưỡng, cẩn trọng. Gộp lại, "củ mật" có nghĩa là kiểm soát chặt chẽ, giữ gìn cẩn thận, không để xảy ra thất thoát hay sơ suất.

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật bởi đây là thời điểm "năm cùng tháng tận", mọi việc đều cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh sai sót, tránh mất mát, để không ảnh hưởng đến vận khí của năm mới.

Tháng củ mật: Lời nhắc cẩn trọng về tài sản và an toàn

Trong dân gian, tháng Chạp là thời điểm ông cha ta nhắc nhau nhiều nhất về việc đề phòng trộm cắp. 

Cuối năm, ai nấy đều bận rộn, mệt mỏi, dễ lơ là cảnh giác, trong khi trong nhà lại có nhiều tiền bạc, hàng hóa, của cải tích trữ để chuẩn bị Tết. Chính sự chủ quan này khiến kẻ gian dễ lợi dụng.

Không chỉ trộm cắp, hỏa hoạn cũng là nỗi lo lớn trong tháng củ mật. Thời tiết hanh khô, nhu cầu đun nấu, cỗ bàn, tiệc tùng tăng cao, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể gây ra cháy nổ. 

Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy nhà, cháy chợ nghiêm trọng từng xảy ra vào những ngày cuối năm Âm lịch.

Bởi vậy, hai chữ "củ mật" không chỉ dừng lại ở việc giữ của mà còn là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng trong mọi sinh hoạt hằng ngày.

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì? - Ảnh 2.

Trong dân gian, tháng Chạp là thời điểm ông cha ta nhắc nhau nhiều nhất về việc đề phòng trộm cắp. Ảnh minh họa

Tháng Chạp: Thời điểm cần giữ gìn sức khỏe và tinh thần

Không chỉ tài sản, tháng Chạp cũng là thời điểm sức khỏe dễ bị ảnh hưởng. Thời tiết lạnh, công việc dồn dập cuối năm, ăn uống thất thường, nghỉ ngơi không đủ khiến nhiều người suy nhược, ốm đau.

Hiểu theo nghĩa rộng, "củ mật" còn là lời nhắc con người cần biết giữ gìn thân thể, tiết chế sinh hoạt, tránh làm việc quá sức để kết thúc năm cũ một cách trọn vẹn và bước sang năm mới trong trạng thái tốt nhất.

Tháng củ mật vì thế được xem là tháng của sự tỉnh táo, cẩn thận và ý thức giữ gìn từ tài sản, sức khỏe cho đến các mối quan hệ trong gia đình.

Tháng Chạp có nghĩa là gì?

Bên cạnh tên gọi "tháng củ mật", tháng cuối cùng của năm Âm lịch còn được gọi là tháng Chạp. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, chữ "chạp" là biến âm của từ "lạp" trong tiếng Hán.

Ngày xưa, lễ tế thần cuối năm của người Trung Quốc được gọi là lễ Lạp, vì vậy tháng này còn được gọi là Lạp nguyệt, tức tháng làm lễ cuối năm. Từ "lạp" cũng gắn với tục "lạp mả" – đi thăm nom, sửa sang phần mộ tổ tiên để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Khi du nhập vào tiếng Việt, chữ "lạp" được đọc chệch thành "chạp" và trở thành từ chỉ các nghi lễ giỗ chạp.

Từ đó hình thành các cách nói quen thuộc như "ngày chạp", "giỗ chạp", phản ánh quá trình Việt hóa sinh động của từ Hán Việt trong đời sống.

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì? - Ảnh 3.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, chữ "chạp" là biến âm của từ "lạp" trong tiếng Hán. Ảnh minh họa

Tháng Chạp và ý nghĩa tích trữ, chuẩn bị cho Tết

Một cách lý giải khác cho rằng chữ "lạp" trong tiếng Hán còn có nghĩa là thịt. 

Tháng cuối năm là thời gian người xưa tích trữ thực phẩm để vượt qua mùa đông và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Trong đó, thịt là thực phẩm quý giá, quan trọng.

Chữ "lạp" trong "lạp xưởng" cũng xuất phát từ nghĩa này, trong đó "xưởng" hay "xường" chỉ ruột, hàm ý món thịt được nhồi, phơi khô để bảo quản lâu dài.

Điều này cho thấy tháng Chạp không chỉ là tháng của nghi lễ mà còn là tháng của sự chuẩn bị chu đáo cho đời sống vật chất và tinh thần.

Tháng Chạp trong đời sống văn hóa người Việt

Người Việt xưa thường đặt tên tháng gắn với chu kỳ nông nghiệp và các nghi lễ quan trọng. 

Tháng cuối năm được đánh dấu bằng hàng loạt hoạt động tâm linh như cúng tổ tiên, tạ ơn thần linh, tổng kết một năm đã qua.

Ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều gia đình đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sửa sang bàn thờ, chuẩn bị thực phẩm truyền thống, sắm sửa quần áo mới và thu xếp công việc để đón Tết. Mỗi việc làm đều mang ý nghĩa khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu mới.

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì? - Ảnh 4.

Tháng Chạp là khoảng thời gian để con người chậm lại giữa bộn bề, nhìn lại những gì đã qua, tự "dọn dẹp" tâm trí, khép lại điều cũ và gửi gắm hy vọng cho năm mới an lành. Ảnh minh họa

Tháng Chạp: Khoảng lặng để nhìn lại và tri ân

Tháng Chạp cũng gắn liền với những phong tục quen thuộc như cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, gói bánh chưng bánh tét, làm mứt Tết, trang hoàng nhà cửa. Tất cả đều thể hiện đạo lý hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên và gìn giữ nếp sống gia đình.

Ở chiều sâu hơn, tháng Chạp là khoảng thời gian để con người chậm lại giữa bộn bề, nhìn lại những gì đã qua, tự "dọn dẹp" tâm trí, khép lại điều cũ và gửi gắm hy vọng cho năm mới an lành.

Có lẽ vì vậy, tên gọi "tháng củ mật" và "tháng Chạp" vẫn được lưu truyền đến hôm nay, không chỉ như một khái niệm ngôn ngữ mà còn là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng, tinh thần tri ân và khát vọng giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm.

