Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Thứ hai, 12:43 26/01/2026 | Đời sống
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày qua, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã tích cực tham gia hoạt động rửa xe gây quỹ – một việc làm thiện nguyện ý nghĩa nhằm chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

23/1, Đoàn Thanh niên – Hội LHTN xã Thượng Đức phối hợp với Công an xã tổ chức hoạt động rửa xe gây quỹ để tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Sau 1 buổi tổ chức, chương trình đã thu về số tiền 6.670.000 đồng.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Toàn bộ kinh phí sẽ được dùng để trao quà, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, yêu thương và sẻ chia cho các em nhỏ trên địa bàn.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ xã Thượng Đức, lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5.

Tại xã Đức Thọ, các đoàn viên thanh niên tiếp tục nhân rộng hoạt động bán hàng gây quỹ tặng các em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 6.

Những hoạt động trên được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 7.

Toàn bộ số tiền gây quỹ từ chương trình sẽ được Đoàn Thanh niên sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch để mua quà Tết, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 8.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và niềm tin yêu của cả cộng đồng dành cho các em nhỏ trong dịp Xuân về.

Giáo viên mầm non rửa xe gây quỹ mang Tết ấm áp đến với trẻ em nghèoGiáo viên mầm non rửa xe gây quỹ mang Tết ấm áp đến với trẻ em nghèo

Mong muốn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường được đón Tết ấm áp, hàng chục nữ giáo viên mầm non đã tham gia rửa xe gây quỹ từ thiện.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Run For The Heart 2025: Vinasoy cùng 6.000 runner gây quỹ 7,2 tỷ

Run For The Heart 2025: Vinasoy cùng 6.000 runner gây quỹ 7,2 tỷ

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Công an phường Chương Mỹ vào cuộc vụ người dân bị ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình

Công an phường Chương Mỹ vào cuộc vụ người dân bị ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình

Cùng chuyên mục

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tháng Chạp, hay còn gọi là tháng củ mật, không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn mang trong mình những tầng ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tâm thức dân gian của người Việt từ xa xưa.

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường sở hữu tư duy tỉnh táo, khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo và tinh thần sống tích cực.

5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhất

5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhất

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. Hiện nay có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào?

Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ

Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Khu chợ cóc nằm sau trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, nguồn gốc thực phẩm.

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng Chạp 2025 cho con giáp Thìn. Khám phá dự báo tình duyên, tài lộc, sự nghiệp và cách khai tài vận trong bài viết này.

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.

Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương

Ngắm nhan sắc của nữ sinh vừa đạt danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khép lại mùa giải 2025, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm đã gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh - sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường Đại học Ngoại thương và cũng là gương mặt xứng đáng nhất cho vị trí Hoa khôi Ngoại thương.

Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, giới trẻ tại TP Huế diện áo dài đến các địa điểm nổi tiếng để lưu giữ những khoảnh khắc, chào đón mùa xuân mới đang đến gần.

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ nhiều vị trí người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe. Dưới đây là các vị trí cấm dừng, đỗ xe tài xế nên biết để không bị phạt.

Xem nhiều

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Đời sống

GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Đời sống
Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Đời sống
Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Đời sống
Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Giới trẻ và du khách xứ Huế đua nhau 'lên đồ' xuống phố chụp ảnh Tết sớm

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top