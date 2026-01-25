Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng Chạp 2025 cho con giáp Thìn. Khám phá dự báo tình duyên, tài lộc, sự nghiệp và cách khai tài vận trong bài viết này.
Sự nghiệp của con giáp Thìn trong tháng Chạp 2025
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 12 âm lịch 2025 của 12 con giáp, dự báo sự nghiệp của con giáp Thìn tốt. Nhờ Thiên Đức soi sáng, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ một vị ân nhân, và năng lực của bản thân Thìn cũng tăng thêm cơ hội thành công.
Tháng này, người tuổi Thìn có thể tự do làm những gì mình muốn và phát huy hết tài năng. Tuy nhiên, cũng cần nhắc nhở tuổi Thìn rằng, bạn cũng cần phải khiêm nhường. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển cũng đừng tự mãn, nếu không bạn sẽ phải gánh chịu sự toan tính của những kẻ nhỏ nhen, ngột ngạt khi đi làm.
Cuối năm, Thìn dễ bị đồng nghiệp hoặc khách hàng xấu tính lừa gạt, chơi trò tiểu nhân nên cần thận trọng khi làm việc, mất lòng trước được lòng sau. Bạn nên sống chậm, kín miệng để tránh những thị phi hay tiểu nhân lợi dụng.
Tài lộc của con giáp Thìn trong tháng Chạp 2025
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên rằng, tháng này con giáp Thìn cần kiệm lời. Bạn đừng thể hiện ra mình giàu có hay nhiều tiền, càng kín tiếng về tài chính và các mối quan hệ trong công việc thì tài chính càng thuận lợi. Đồng thời nên tránh xa những chuyện thị phi nơi công sở để tránh những rắc rối tiền bạc không đáng có.
Tháng cuối năm này sẽ khá bận rộn với nhiều cuộc họp, khuyên bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn sẽ gặp may mắn về tiền nhưng không giữ được lâu, thôi thì hãy coi như của đi thay người.
Nếu có điều kiện, mách nhỏ là Thìn hãy chăm chút cho vẻ ngoài của mình thời điểm này. Công việc phải giao tiếp, viết lách, suy nghĩ, trí óc, lên kế hoạch…đều mang đến tài lộc cho bạn.
Trong tháng, bạn càng chăm chỉ, nâng cao kỹ năng thì tài chính cũng sẽ được cải thiện. Ngược lại, nếu lười là không có đồng nào dính túi, chỉ có bỏ công ra thì mới mong có tiền nên trong tháng Chạp này, Tỵ hãy vực dậy được tinh thần ham tiền của bản thân.
Về tình duyên của con giáp Thìn trong tháng Chạp 2025
Trong tháng Chạp, chuyện tình duyên của con giáp Thìn khá tốt. Với một số bạn là sự kết nối lại với người yêu cũ nhưng không thành công. Các bạn có thể cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ.
Những người đang trong mối quan hệ yêu đương, hôn nhân nên giữ khoảng cách với những người chủ động theo đuổi mình, tránh những mối quan hệ mơ hồ, gây tổn thương nửa kia.
Một số vấn đề, trục trặc tình cảm yêu đương, bạn bè trong quá khứ mà chưa được giải quyết triệt để giờ sẽ xuất hiện trở lại, buộc bạn phải đối mặt và tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Theo tử vi tháng 12/2025 của 12 con giáp âm lịch, tốt nhất Thìn đừng vội vã ra quyết định quan trọng trong tình cảm kể cả khi bạn đang có linh cảm được thôi thúc mãnh liệt phải làm gì đấy vì linh cảm tháng 12 âm của Thìn không chính xác.
Cách khai tài vượng vận của con giáp tuổi Thìn trong tháng Chạp 2025
+ Nhâm Thìn: Bạn cần kiềm chế hơn trong lời nói và hành động trước mặt người lạ, không nên mặc đồ quá sáng màu.
Quý nhân: Tý, Dần
Màu sắc may mắn: Xanh lục, nâu trầm
+ Giáp Thìn: Bạn không nên có sự thiên vị trong việc đối xử với người thân trong gia đình, hạn chế khoe lương cho người khác biết.
Quý nhân: Dần, Mùi
Màu sắc may mắn: Tím, cam
+ Bính Thìn: Đặc biệt cẩn thận với các vụ kiện tụng và tránh tranh cãi hoặc vấn đề pháp lý trong công việc, cuộc sống.
Quý nhân: Dậu, Hợi
Màu sắc may mắn: Vàng, đỏ đô
+ Mậu Thìn: Nếu bạn đang có kế hoạch mua những món đồ đắt tiền như xe hơi hoặc trang sức, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, hãy hoãn lại đến tháng sau.
Quý nhân: Mão, Ngọ
Màu sắc may mắn: Nâu, vàng nhạt
+ Canh Thìn: Tháng này sẽ gặp nhiều cản trở khi ra ngoài lập nghiệp hoặc sinh sống ở nước ngoài, khó được giúp đỡ.
Quý nhân: Hợi, Mão
Màu sắc may mắn: Hồng, tím
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
