BTV VTV 'cháy kịch bản', gặp sự cố bếp núc khi một mình trông cặp song sinh

Tập 3 của "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" 2026 tiếp tục đưa 4 ông bố vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tập 3 không chỉ mang đến những tràng cười sảng khoái mà còn khắc họa chân thực sự lúng túng đáng yêu và những bài học làm cha vô cùng sâu sắc.

BTV Mạnh Cường nhớ vợ khi phải trông hai con một mình

Vốn quen với hình ảnh một BTV lịch lãm, khéo léo xử lý tình huống trên sóng truyền hình, có lẽ đây là lần đầu khán giả chứng kiến loạt khoảnh khắc lúng túng của Mạnh Cường - Gia đình Truyền hình khi một mình chăm 2 con nhỏ.

Nam BTV không chỉ nhận thất bại ê chề khi bị con gái Cam chê món cà rốt quá cứng, mà còn gây ra sự cố thót tim vì quên tắt bếp, làm cháy cả muôi xúc cơm và chiếc xoong.

BTV Mạnh Cường với tình huống dở khóc, dở cười của cặp song sinh.

Trong cơn hoảng loạn vì mùi khét lẹt, ông bố đành ngậm ngùi thủ thỉ cùng hai con: "Mình không kể với mẹ nhé!" kèm lời tự trấn an "vợ cũng sẽ hiểu thôi".

Rút kinh nghiệm từ kế hoạch hóa trang chụp ảnh không mấy thuận lợi vào buổi sáng, nam MC khá tự tin với trò chơi "cứu hộ động vật" từ hộp bột mì cho cặp sinh đôi Cue - Cam vào buổi chiều. Anh nhanh chóng nhận ra người cần "giải cứu" là… chính mình bởi hai con có vẻ hào hứng nghịch bột hơn là đồ chơi được giấu bên trong chiếc hộp.

Cặp sinh đôi đáng yêu đã biến căn nhà thành một "cánh đồng tuyết trắng" khi đâu đâu cũng dính bột mì. Đổi lại sự tan hoang đó là tiếng cười giòn tan của Cue và Cam. Hai anh em chơi với nhau rất khoái chí, tan chảy trái tim khán giả truyền hình.

Bố Cường tâm sự: "Lâu lắm rồi mình mới nghe tiếng cười của Cam vui như thế... Cuối cùng mình quyết định nương theo hai bạn ấy, bố con mình bẩn như nhau".

Vui là thế, nhưng sau khi phải dọn "bãi chiến trường" và tắm rửa cho hai con, BTV nhà đài chỉ biết than trời vì quá nhớ vợ.

Tình huống giả định khiến các con của Tuấn Hưng bất hòa

Tình huống kịch tính nhất Tập 3 thuộc về gia đình Tuấn Hưng. Trước khi ra ngoài, ba Hưng dặn dò cẩn thận việc khóa cửa và tuyệt đối không mở cho người lạ.

Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ xảy ra khi có người gõ cửa tự xưng là thợ sửa ống nước, thậm chí đòi trèo rào vào nhà. Dù hai Su Hào và Son đã kiên quyết từ chối, nhưng em út Sâm lại nằng nặc đòi mở cửa khiến Son bất lực thốt lên: "Thôi để hai anh em bị bắt cóc nhá, em đi đây!".

Các con của Tuấn Hưng thản nhiên cho người lạ vào nhà.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi Tuấn Hưng trở về, Su Hào nhanh nhảu mách chuyện "kẻ trộm" nhưng lập tức bị em Son chặn lời: "Anh Su Hào cứ cho vào nhà".

Thực tế, Su Hào với bản tính ngây thơ đã có lúc lung lay trước những lời dụ dỗ. Tuy vậy, Su Hào cũng không lựa chọn mở cửa vì trách nhiệm bảo vệ các em. Nhân lúc hai anh chị chưa kịp trở tay, chính cậu em út Sâm ngây thơ đã mở khoá cho kẻ gian xâm nhập.

Mặc dù chỉ là tình huống giả định của chương trình, song trước phản ứng ngây ngô, tiềm ẩn đầy rủi ro của các con, Tuấn Hưng đã nghiêm túc ngồi lại phân tích cặn kẽ. Giọng ca 8X không giấu được lo lắng: "Nếu hôm nay xảy ra điều gì đó thì làm sao bố sống nổi. Đây là một bài học đắt giá đấy".

Đăng Khôi "thử lòng" con trai: Cầm 35 ngàn đồng đi chợ mua... sầu riêng

Trái ngược với sự ồn ào của các nhà khác, ba bố con Đăng Khôi mang đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng vô cùng hài hước qua thử thách vào bếp.

Lần đầu ra chợ cùng con, Đăng Khôi đã "thử lòng" con trai Đăng Anh bằng nhiệm vụ khó nhằn: mua 3 loại trái cây cam, sầu riêng, dưa lưới chỉ với 35 ngàn đồng. Biết trước con trai sẽ khó hoàn thành thử thách, giọng ca 8X tranh thủ tự mua thêm trái cây sau khi sắm đủ nguyên liệu chính cho bữa trưa.

Đăng Khôi cùng 2 con nấu cơm.

Sau khi trở về nhà, Đăng Khôi lập tức bắt tay vào cùng các con thực hiện thử thách nấu cơm trưa trong vòng 30 phút.

Lần đầu tiên sơ chế cua nấu canh, ba bố con đã lóng ngóng một hồi lâu mới có thể đưa mọi thứ vào quỹ đạo. Tuy nhiên, thử thách thực sự ập đến ở món thịt rang khi dầu mỡ bắn tung tóe. Hình ảnh ba bố con co rúm người, đứng rán thịt ở khoảng cách an toàn... 1 mét khiến khán giả không khỏi bật cười.

Thấy con trai Đăng Anh hốt hoảng sợ dầu bắn, Đăng Khôi không làm hộ mà liên tục động viên: "Dũng cảm lên, cố gắng lên, sắp ngon rồi".

Nhìn lại thành quả bữa ăn trọn vẹn đầu tiên do 3 bố con hợp lực, nam ca sĩ tự hào chia sẻ quan điểm nuôi dạy con: "Quan trọng là ba mẹ không sợ con sai hay chưa làm bao giờ, mà hãy để các con tự do trải nghiệm trong vòng kiểm soát của ba mẹ".

Ái nữ nhà Tuấn Dương gây bất ngờ với màn "chối tội" ngoạn mục

"Kiếp nạn" của Tuấn Dương tiếp diễn khi thử rời đi chuẩn bị đồ ăn, hai cô công chúa Nami (Mi) và Suli lập tức quên sạch lời dặn "không được nghịch son". Hậu quả là một bãi chiến trường tơi tả với gối, sàn nhà và những khuôn mặt lem nhem vết son đỏ do Nami xúi bẩy: "Su vẽ cho Mi đi".

Theo dõi qua camera phòng khách, Tuấn Dương bất lực chia sẻ: "Giờ mới hiểu tại sao mọi người thích coi mấy cái clip như này, nhìn rất là dễ thương nhưng mà… người dọn mới là người cọc".

Tuấn Dương kiên nhẫn giải thích để con hiểu.

Khoảnh khắc khiến khán giả bật cười là khi bị ba phát hiện, Nami hồn nhiên đổ lỗi: "Su có nghịch son, Mi đang lau nè" và tung chiêu giả vờ buồn ngủ để "đánh trống lảng".

Ông bố Genz nghiêm giọng răn đe: "Tại sao con nói dối ba, ba có dạy nói dối không?", cô bé Nami khiến ba "đứng hình" khi đáp "Ba có dạy". Pha "nhét chữ vào mồm" này khiến ba Dương dở khóc dở cười nhưng kiên quyết không thỏa hiệp.

Bất chấp những giọt nước mắt nức nở của con gái khi từ chối hình phạt úp mặt vào tường 5 phút, Tuấn Dương vẫn giữ thái độ cứng rắn để con nhận ra lỗi lầm. Cuối cùng, sự nghiêm khắc đúng lúc đã khiến cô bé nguôi ngoai và ngoan ngoãn xin lỗi.

Chính trong những khoảnh khắc lóng ngóng, vụng về nhất khi vắng vợ, các ông bố lại tìm thấy cơ hội tuyệt vời để bước vào thế giới của con, cùng con rèn luyện kỹ năng sống. Liệu 4 ông bố sẽ còn phải đối mặt với những tình huống khó đỡ nào tiếp theo trước khi các mẹ trở về?

