Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh: Vợ ung thư, 3 thế hệ sống chung trong căn nhà thuê 20m2 vẫn không đủ tiền chi trả
GĐXH - Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh - em trai "ông hoàng vọng cổ" Minh Cảnh - khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 65 vẫn mưu sinh bằng những suất hát ít ỏi và nghề phục chế tượng. Trong căn nhà trọ chật hẹp, ông cùng con cháu gồng gánh cuộc sống và chăm sóc vợ mắc ung thư.
Minh Minh Cảnh là em út trong gia đình 8 anh chị em, trong đó có "ông hoàng vọng cổ" Minh Cảnh nổi danh của sân khấu cải lương miền Nam.
Bắt đầu theo sân khấu từ khi còn nhỏ, Minh Minh Cảnh từng được theo anh trai tham gia biểu diễn tại một số đoàn cải lương nổi tiếng, sau đó lưu diễn qua nhiều đoàn hát nhỏ ở các tỉnh. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân đảm nhận được hầu hết các dạng vai từ kép nhì trở xuống, riêng vai kép chánh thì chưa có cơ hội thử sức.
Ở tuổi 65, nghệ sĩ Minh Minh Cảnh vẫn bám nghề theo kiểu "ai gọi show thì đi". Tuy nhiên, ông cho biết từ sau dịch COVID-19, cơ hội đứng sân khấu ngày càng ít. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, ông nhận làm phục chế, sửa chữa các tượng bị hư hỏng, nứt vỡ. Song công việc này cũng bấp bênh, nguồn thu không ổn định.
Gần 20 năm qua, gia đình nghệ sĩ Minh Minh Cảnh có tới 10 thành viên gồm 2 vợ chồng ông, 2 cặp vợ chồng con gái và 4 cháu ngoại cùng chung sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2 ở TPHCM. Căn trọ thuê khoảng 5 triệu đồng, ba thế hệ chen chúc nhau, muốn có thêm chỗ ngủ phải dựng thêm một tầng gác lửng thấp đến mức không thể đứng thẳng.
Điều đáng buồn là vợ nghệ sĩ Minh Minh Cảnh - từng làm tạp vụ và theo chồng ở các đoàn hát - cách đây hai năm, bà được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Hiện bệnh đã di căn lên não, khiến sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng. Việc điều trị kéo dài khiến bà rụng tóc, cơ thể suy kiệt, chỉ có thể nằm một chỗ.
Mới đây, nhóm Ngũ long du ký đã đến thăm vợ chồng nam nghệ sĩ. Minh Minh Cảnh chân thành tâm sự, khi mới phát hiện bệnh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhưng gia đình không đủ khả năng tài chính để thực hiện, đành chuyển sang điều trị bằng thuốc Nam suốt 2 năm. Khi bệnh chuyển biến nặng, gia đình mới đưa bà vào điều trị tại bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM.
Hiện mỗi tháng, vợ nghệ sĩ Minh Minh Cảnh đều phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Dù có bảo hiểm y tế, phần lớn các loại thuốc điều trị ung thư đặc trị đều không nằm trong danh mục được chi trả. "Giờ thì chỉ còn nước còn tát thôi", ông nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh hiện tại.
Còn bản thân nghệ sĩ Minh Minh Cảnh, tuổi 65 cũng mang nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp và từng bị tai biến nhẹ, phải uống thuốc điều trị thường xuyên.
Mặc dù hai con gái đã lập gia đình nhưng vẫn sống chung với cha mẹ vì điều kiện kinh tế cũng không khá giả. Nhiều tháng qua, gia đình không đủ khả năng thanh toán tiền thuê nhà. "Hiện tại tôi còn thiếu tiền nhà khoảng 8 tháng. Chủ nhà thương hoàn cảnh nên vẫn tạo điều kiện. Bao nhiêu tiền kiếm được tôi đều dành để lo chữa bệnh cho bà xã", ông tâm sự.
Trước hoàn cảnh của đồng nghiệp, nghệ sĩ Phi Phụng hy vọng thông qua đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, các đơn vị tổ chức chương trình và khán giả sẽ biết đến hoàn cảnh của Minh Minh Cảnh nhiều hơn, từ đó tạo điều kiện để ông có thêm cơ hội biểu diễn.
"Mong rằng khi mọi người biết đến hoàn cảnh của anh, nếu có chương trình thì gọi Minh Minh Cảnh đi hát vì giọng ca vẫn còn rất ngọt. Hoặc ai có tượng cần phục chế, sửa chữa thì liên hệ để anh có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình", đại diện nhóm chia sẻ.
Cuộc sống tuổi xế chiều chật vật của nghệ sĩ cải lương Minh Minh Cảnh.
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