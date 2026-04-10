Tuấn Hưng: 'Bản thân mình là một người có nhiều antifan nên ngại đưa các con lên truyền hình'

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế GĐXH - Sau sức nóng của các show âm nhạc đình đám, bộ đôi “Anh tài” Tuấn Hưng và Đăng Khôi rủ nhau làm “siêu nhân” với thử thách chăm con một mình trong 48h.

Năm 2025, "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" là gameshow gia đình duy nhất lọt Top 10 gameshow nhận được nhiều thảo luận nhất năm (theo số liệu từ Socialite). Thành tựu này vừa khiến ê-kíp sản xuất vui mừng, nhưng cũng là áp lực đối với họ. Được biết, gameshow này ngày càng thu hút bởi những điều đặc biệt.

Không có cách nuôi dạy con đúng tuyệt đối, ai cũng cần "Học cách làm cha"

"Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" có sự tham gia của 4 ông bố "đặc biệt" với 4 góc nhìn, 4 quan điểm nuôi dạy con khác biệt: Gia đình ca sĩ Tuấn Hưng - Thu Hương cùng 3 em nhỏ Su Hào - Son - Sâm; Gia đình ca sĩ Đăng Khôi cùng 3 bé Đăng Khang, Đăng Anh và Anh Tài; Gia đình Truyền hình - BTV Mạnh Cường - Hương Giang cùng cặp sinh đôi Cue & Cam; Gia đình hot TikToker Tuấn Dương - Lucie Nguyễn cùng 2 bé gái Nami & Suli.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình ca sĩ Đăng Khôi.

Xuất phát từ quan điểm "Không có cách nuôi dạy con nào đúng tuyệt đối", ê-kíp sản xuất xây dựng kịch bản xuyên suốt năm 2025 với một thông điệp đơn giản nhưng học lại không hề đơn giản đó là "Học cách làm cha" - dựa theo chính đời sống thực tế của các gia đình, mục tiêu của các ông bố "siêu nhân".

Sự xuất hiện của các "anh tài"... không phải là ngẫu nhiên

Việc tham gia của những "anh tài" như Tuấn Hưng, Đăng Khôi cũng là một trong những điều khiến khán giả bất ngờ. Bởi trước đó, dù hoạt động trong lĩnh vực giải trí, song các ông bố nổi tiếng chỉ chia sẻ một phần nào hình ảnh của các con tới công chúng vì muốn bảo vệ con bởi những hệ lụy từ dư luận.

Gia đình nam ca sĩ Tuấn Hưng chuẩn bị bữa ăn gia đình tại nhà.

Chia sẻ về điều này, Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa tiết lộ, việc lựa chọn gia đình anh Tuấn Hưng và nhận được sự đồng ý tham gia của anh "không phải là ngẫu nhiên".

"Về phía ê-kíp chúng tôi luôn muốn có thêm các gia đình mới với nhiều phong cách nuôi dạy con khác nhau để chương trình là cầu nối giữa các cha mẹ cùng nhau chia sẻ kiến thức cũng như kỹ năng nuôi con đúng cách. Anh Hưng và chúng tôi đã cùng gặp nhau ở một giao điểm tốt, thời điểm này anh Hưng đã sẵn sàng tham gia các chương trình thực tế và cũng là lúc anh có thêm thời gian quan tâm tới gia đình nhiều hơn nên gần như ê-kíp không cần thuyết phục.

Với anh Đăng Khôi, hay 2 ông bố trẻ Mạnh Cường, Tuấn Dương cũng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau khởi động 1 hành trình ý nghĩa, ghi dấu lại những thước phim kỷ niệm đầy ắp tình cảm cha con, tình cảm gia đình để sau này khi nhìn lại, cha hiểu hơn về con và con cũng thấu hiểu hơn tình cảm gia đình chân thật nhất sẽ có hình hài thế nào? Nụ cười hạnh phúc ra sao? Giọt nước mắt buồn tủi thế nào? Đây cũng là cơ hội để học cách làm cha, học từ chính con mình và trưởng thành từ chính bài học của bản thân", phía sản xuất lên tiếng.

Xuất phát từ cảm xúc chân thành

Khi nhận được lời mời từ chương trình, Tuấn Hưng tiết lộ anh đã suy nghĩ rất nhiều, phải "họp gia đình" để hỏi ý kiến mọi người xem có nên tham gia chương trình hay không? Ý thức được việc mình là một người nổi tiếng, anh luôn muốn bảo vệ, bao bọc các con khỏi những toxic của mạng xã hội. "Bản thân mình là một người có nhiều antifan, mình rất sợ việc đưa con lên các chương trình thực tế vì vốn có nhiều người có suy nghĩ khá tiêu cực, họ có thể không kiểm soát được lời nói, hành động", Tuấn Hưng chia sẻ.

Thế nhưng, với mong muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, muốn tạo cho các con những trải nghiệm ý nghĩa, muốn các con va vấp hơn, tiếp xúc với những điều mới mẻ hơn… anh đã gạt bỏ lo lắng và nhận lời ê-kíp.

Với Đăng Khôi, việc nhận thử thách một mình trông 3 con trai - 3 lứa tuổi khác nhau chỉ đơn giản là muốn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa cùng các con, nhất là bé Anh Tài chỉ mới hơn 1 tuổi. "4 bố con sẽ có thời gian riêng dành cho nhau khi mẹ vắng nhà, sẽ hiểu nhau nhiều hơn và… yêu mẹ nhiều hơn, thấu hiểu được sự vất vả của mẹ".

Xác định đây là khóa "học cách làm cha", BTV Mạnh Cường nhận lời tham gia chương trình vì muốn thử thách giới hạn của bản thân vì theo lời bà xã Hương Giang - "chưa bao giờ thấy bố Cường bị mất kiên nhẫn trong quá trình chăm con". "Thực tế qua chương trình mình đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Bình thường chăm hai bạn thôi đã thấy khó, khi có thêm những thử thách của chương trình thì mình càng thấy khó gấp đôi, gấp ba lần", BTV Mạnh Cường cho biết.

Còn với ông bố GenZ chính hiệu Tuấn Dương, anh nhận lời tham gia chương trình vì… quá tự tin vào khả năng chăm con của mình. Thậm chí anh còn được khán giả gọi biệt danh là "mom" Dương một cách hài hước. Thế nhưng, dù tự tin đến đâu, ông bố trẻ cũng không tránh khỏi lúng túng khi ở một mình với con suốt 48h không có sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Hành trình trải nghiệm truy tìm kho báu của 4 ông bố trẻ cùng các bạn nhỏ chính thức bắt đầu. "Kho báu" dù chẳng ở đâu xa vời nhưng vẫn còn là một ẩn số.