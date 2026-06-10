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Phản ứng của NSND Trịnh Kim Chi khi trở thành chủ tịch ở tuổi trung niên

Thứ tư, 16:06 10/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - "Tôi đến với nhiệm vụ này bằng sự trân trọng dành cho các thế hệ đi trước, bằng tình yêu dành cho Sân khấu và bằng mong muốn được góp một phần nhỏ để giữ lửa nghề cho hôm nay và mai sau", NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ về vai trò Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM.

Tại Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2026-2031), NSND Trịnh Kim Chi đã đắc cử Chủ tịch hội với số phiếu tín nhiệm cao (97,2%). Một ngày sau khi nhận vai trò mới, nữ nghệ sĩ bày tỏ "vẫn còn trọn vẹn cảm xúc".

"Giây phút nhận nhiệm vụ mới với vai trò Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, trong tôi có rất nhiều cảm xúc. Đó là niềm xúc động, sự biết ơn, nhưng trên hết là trách nhiệm rất lớn đối với Sân khấu Thành phố - nơi đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ nghệ sĩ, mang đến cho khán giả những giá trị đẹp đẽ bằng tình yêu nghề và cả trái tim…

Tôi hiểu rằng, chiếc ghế Chủ tịch không phải là một vinh dự để tự hào cho riêng mình, mà là một trách nhiệm để lắng nghe, để chia sẻ và đồng hành cùng anh chị em nghệ sĩ. Tôi đến với nhiệm vụ này bằng sự trân trọng dành cho các thế hệ đi trước, bằng tình yêu dành cho sân khấu và bằng mong muốn được góp một phần nhỏ để giữ lửa nghề cho hôm nay và mai sau", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

NSND Trịnh Kim Chi trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu TP . HCM năm 2026 - Ảnh 1.

NSND Trịnh Kim Chi giữ chức chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ mới.


Trước đó, Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 8 và 9/6 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với sự tham dự của 149 đại biểu. Sau hai ngày làm việc, đại hội đã hoàn tất các nội dung quan trọng và chính thức thông qua nghị quyết của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt ban chấp hành mới gồm 11 nghệ sĩ. Trong đó, đáng chú ý là việc NSND Trịnh Kim Chi được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ mới.

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành, NSND Trịnh Kim Chi là người nhận được sự tín nhiệm cao nhất. Trong tổng số 149 đại biểu tham gia bỏ phiếu, có 148 phiếu hợp lệ và nữ nghệ sĩ nhận được 144 phiếu bầu, tương đương 97,2% số phiếu hợp lệ.

Trong nhiệm kỳ trước, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ghi dấu ấn đậm nét ở các hoạt động chăm lo đời sống văn nghệ sĩ, đặc biệt trong giai đoạn sân khấu đối mặt nhiều khó khăn sau đại dịch COVID19. Nữ nghệ sĩ đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ, tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi các nghệ sĩ cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, duy trì nhiều chương trình nghĩa tình dành cho giới nghề...

Không chỉ nổi bật trong công tác hội, NSND Trịnh Kim Chi còn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. NSND Trịnh Kim Chi sở hữu sân khấu riêng mang tên mình, tham gia đạo diễn nhiều vở diễn như Rặng trâm bầu, Hai người mẹ, Ngày ấy cổng trời, Blouse trắng...

Năm 2024, nữ nghệ sĩ nhận bằng thạc sĩ của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tiếp tục khẳng định sự đầu tư nghiêm túc cho chuyên môn.

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