Tiệc sinh nhật ấm cúng của Phan Hiển và con gái nhỏ
GĐXH - Phan Hiển và bé Anna - con gái nhỏ đã có một buổi tiệc sinh nhật chung rất ấm cúng trong tình yêu thương của gia đình.
Phan Hiển là một vận động viên, kiện tướng dancesport và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Anh được biết đến rộng rãi không chỉ nhờ thành tích thi đấu quốc tế mà còn bởi mối quan hệ và sự hợp tác lâu năm với Khánh Thi.
Bắt đầu tập dancesport từ nhỏ và nhanh chóng trở thành một trong những vận động viên hàng đầu Việt Nam. Cùng bạn nhảy và cũng là vợ của mình, Khánh Thi, giành nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế.
Đại diện Việt Nam tham dự nhiều kỳ SEA Games và các giải vô địch dancesport châu Á, thế giới. Đạt nhiều huy chương vàng ở các nội dung Latin và Standard, góp phần đưa dancesport Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
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