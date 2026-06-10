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Tiệc sinh nhật ấm cúng của Phan Hiển và con gái nhỏ

Thứ tư, 11:47 10/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Phan Hiển và bé Anna - con gái nhỏ đã có một buổi tiệc sinh nhật chung rất ấm cúng trong tình yêu thương của gia đình.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 1.Dáng vẻ của Khánh Thi xuất hiện trên sàn diễn cùng Phan Hiển thu hút khán giả như thế nào?

GĐXH - Mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển đã có những khoảnh khắc tập luyện trên sàn nhảy. Chỉ với những động tác tạo dáng, cả hai vẫn thể hiện được đẳng cấp của "cặp đôi vàng" trong làng dancesport Việt Nam.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 1.

Phan Hiển và con gái nhỏ Anna được gia đình tổ chức sinh nhật trong không khí vui vẻ ấm cúng.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 2.

Phan Hiển gửi những lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình yêu cho 2 cha con. Tuổi mới Phan Hiển cho biết cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên đại gia đình ấm áp.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 3.

Phan Hiển là một trong những vận động viên dancesport xuất sắc của Việt Nam, được nhiều khán giả biết đến nhờ tài năng, sự nỗ lực và những thành tích đáng tự hào trên đấu trường trong nước cũng như quốc tế. Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật khiêu vũ thể thao, anh đã không ngừng rèn luyện để khẳng định vị trí của mình trong làng dancesport Việt Nam.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 4.

Trong suốt sự nghiệp, Phan Hiển đã giành được nhiều huy chương và danh hiệu quan trọng, góp phần đưa dancesport Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Những bước nhảy uyển chuyển, kỹ thuật điêu luyện cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp đã giúp anh ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 6.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp thể thao, Phan Hiển còn được biết đến với hình ảnh người nghệ sĩ năng động và trách nhiệm. Anh luôn tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích bộ môn dancesport.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 7.

Với tài năng và sự cống hiến không ngừng, Phan Hiển đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Những thành công mà anh đạt được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn dancesport tại Việt Nam.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 8.

Ở tuổi 35, Phan Hiển có một cuộc sống thăng hoa và tràn đầy niềm vui hạnh phúc.

Phan Hiển là một vận động viên, kiện tướng dancesport và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Anh được biết đến rộng rãi không chỉ nhờ thành tích thi đấu quốc tế mà còn bởi mối quan hệ và sự hợp tác lâu năm với Khánh Thi.

Bắt đầu tập dancesport từ nhỏ và nhanh chóng trở thành một trong những vận động viên hàng đầu Việt Nam. Cùng bạn nhảy và cũng là vợ của mình, Khánh Thi, giành nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đại diện Việt Nam tham dự nhiều kỳ SEA Games và các giải vô địch dancesport châu Á, thế giới. Đạt nhiều huy chương vàng ở các nội dung Latin và Standard, góp phần đưa dancesport Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Tiệc sinh nhật ấm cùng của Phan Hiển và con gái nhỏ - Ảnh 10.Dáng vẻ của Khánh Thi xuất hiện trên sàn diễn cùng Phan Hiển thu hút khán giả như thế nào?

GĐXH - Mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển đã có những khoảnh khắc tập luyện trên sàn nhảy. Chỉ với những động tác tạo dáng, cả hai vẫn thể hiện được đẳng cấp của "cặp đôi vàng" trong làng dancesport Việt Nam.

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