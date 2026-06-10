Phan Hiển khen mẹ ruột của Khánh Thi

Mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport, đời thực Khánh Thi giàu có ra sao? GĐXH - Khánh Thi không chỉ sở hữu số lượng huy chương và bằng khen đồ sộ trong sự nghiệp dancesport mà còn có cuộc sống sung túc với nhiều tài sản giá trị.

Mẹ Khánh Thi yêu con rể như con ruột

Hồi đầu năm, Khánh Thi chia sẻ mẹ ruột với hình ảnh trẻ đẹp. Nữ kiện tướng tiết lộ rằng mẹ cô năm nay đã 78 tuổi. Suốt cả cuộc đời, mẹ chỉ quen chăm chồng, lo cho con. Khi một người con vừa tạm ổn, bà lại tiếp tục lo lắng cho người con khác.

Theo Khánh Thi, ngày nào mẹ cô cũng hỏi han bằng những câu quen thuộc như con đã ăn gì chưa, nhớ uống thuốc hay đừng làm việc quá sức. Trong mắt mẹ, cô dường như vẫn luôn là một đứa trẻ.

Mẹ ruột Khánh Thi chụp ảnh hồi đầu năm 2026.

Dù thường xuyên đau lưng, dễ mệt, sợ đi máy bay và hay say xe, nhưng mỗi khi thấy con hay cháu mệt, mẹ cô vẫn cố gắng ngồi yên để các cháu có thể tựa đầu lên đùi bà mà ngủ ngon hơn.

Khánh Thi cho biết mẹ cô sinh ra và lớn lên ở Thường Tín – Hà Hồi, từng là hoa khôi của làng và sau này là một cô văn công quân đội. Bà không giàu có về vật chất nhưng lại vô cùng giàu tình cảm.

Cô cũng tâm sự rằng nhờ mẹ mà cô học được cách biết chăm lo cho gia đình, biết sống vì người khác và không ích kỷ. Nhân dịp Tết, Khánh Thi đã rủ mẹ đi chụp hình. Dù sức khỏe đã yếu đi nhiều nhưng mẹ cô vẫn rất điệu đà, vẫn mang nét duyên dáng của một nàng hoa khôi năm nào. Khánh Thi chỉ mong mẹ luôn bình an, mạnh khỏe và sẽ ở thật lâu bên con cháu.

Phan Hiển rất trân trọng tình cảm của mẹ vợ.

Sau hình ảnh của mẹ được Khánh Thi chia sẻ, Phan Hiển đã để lại dòng cảm xúc yêu thương. Anh viết: "Anh vẫn nhớ như in. Thời chúng ta giấu cả thế giới để yêu nhau. Mẹ em chưa bao giờ phản đối và luôn chăm sóc anh như con ruột. 18 năm gặp mẹ, anh chưa từng nhận 1 lời mắng hay 1 câu nặng lời nào dù anh có sai hay làm tổn thương em thì mẹ cũng nhẹ nhàng góp ý. Mong mẹ luôn có nhiều sức khoẻ đển an hưởng tuổi già bên con cháu. Mẹ vợ trên cả tuyệt vời". Không chỉ lời nói, trong cuộc sống Phan Hiển luôn dành cho mẹ vợ trân trọng, yêu quý.

Mẹ Khánh Thi là ai?

Khánh Thi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ cô đều là nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Đặc biệt, Khánh Thi luôn bày tỏ sự tự hào về mẹ của mình.

Cô từng viết: "Mẹ Thi ngày xưa đẹp lắm, hát chầu văn lại ngâm thơ hay. Mẹ là ca sĩ của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, về sau mẹ gác lại ước mơ để tập trung lo cho gia đình và chăm sóc các con. Mẹ luôn là người đứng sau âm thầm cỗ vũ cho Thi, không có kỳ thi hay cuộc thi nào của mình mà mẹ vắng mặt".

Khánh Thi hạnh phúc bên mẹ xinh đẹp.

Sau thời gian công tác, hiện tại mẹ ruột Khánh Thi đã về hưu và tận hưởng cuộc sống ở tuổi U80. Và cô còn rất tự hào khi mẹ luôn yêu thương, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các con cháu.

Vào năm 2020, Khánh Thi cũng gây chú ý khi có những dòng viết tâm sự về mẹ xúc động. Cô viết: "Tôi đã làm được gì cho mẹ ư? Chưa gì cả, vì bà vẫn phải lo cho tôi từ bữa ăn đến tinh thần lên xuống của tôi. Cả đời mẹ tần tảo chỉ để cho chồng cho con được vui và hạnh phúc. Mẹ được gì tôi không dám hỏi. Nhìn mẹ tôi chỉ thấy mình còn sống ích kỷ lắm". Không chỉ chăm lo cho con, bà còn là hậu phương vững vàng chăm lo cho các cháu.

Mẹ ruột Khánh Thi trao quà hồi môn 12 cây vàng.

Có lẽ điều hạnh phúc nhất với mẹ ruột Khánh Thi là được chứng kiến con gái khoác áo cô dâu trong đám cưới. Trong sự kiện đặc biệt này, bà đã dành một khoản hồi môn lớn cho con gái. 12 cây vàng là món quà mẹ ruột Khánh Thi tặng cho vợ chồng con gái để làm vốn kinh doanh, chăm lo cho tổ ấm của mình.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.