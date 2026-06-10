Siêu mẫu Thanh Hằng tậu Porsche gần 5 tỷ đồng, tự thưởng nhân dịp đặc biệt
GĐXH - Siêu mẫu Thanh Hằng mạnh tay chi gần 5 tỷ đồng để sắm chiếc siêu xe màu đỏ rực của Porsche nhân dịp sinh nhật.
Siêu mẫu Thanh Hằng mới đây đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chia sẻ hình ảnh nhận chiếc Porsche 718 Boxster Style Edition đỏ rực rỡ. Đây là món quà đặc biệt mà Thanh Hằng tậu cho chính mình nhân dịp sinh nhật sắp tới.
Xuất hiện nhận xe, Thanh Hằng thu hút mọi ánh nhìn khi diện cả "cây" bí ẩn cùng kính mắt thời trang, tạo dáng bên chiếc roadster thể thao đến từ thương hiệu xe sang Đức. Nữ siêu mẫu không được giấu niềm vui khi chính thức nhận được chiếc xe mà cô đã cân nhắc trong thời gian dài.
"Ngoài xe để đi làm thì chiếc xe dành cho tính cách cá nhân cũng 3 năm rồi chưa đổi. Cứ đắn đo mãi hay là xe 2 cửa nhỉ? Chẳng lẽ tới 60 tuổi mới chịu chạy thì hơi lâu. Thôi, tới luôn!", Thanh Hằng chia sẻ.
Món quà đặc biệt Thanh Hằng tặng bản thân dịp sinh nhật.
Được biết, chiếc xe mà Thanh Hằng lựa chọn là Porsche 718 Boxster Style Edition, thuộc dòng roadster mui trần hai chỗ ngồi nổi tiếng của hãng xe Đức. Phiên bản này nổi bật với thiết kế mui trần mềm đóng mở điện, ngoại thất mang phong cách thể thao trẻ trung,...
Theo thông tin từ giới kinh doanh xe sang, Porsche 718 Boxster Style Edition màu đỏ mà Thanh Hằng vừa nhận được giá lăn bánh ước tính khoảng 4,65 tỷ đồng sau khi cộng các loại thuế, phí và chi phí đăng ký.
Ngay sau khi Thanh Hằng đăng tải hình ảnh nhận xe mới, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không ít giả thuyết bày tỏ ngưỡng mộ khi ở tuổi ngoài 40, Thanh Hằng vẫn duy trì phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp, đồng thời sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với những phần thưởng xứng đáng cho quá trình lao động nghệ thuật.
Việc lựa chọn Porsche 718 Boxster Style Edition được xem là khá phù hợp với cá tính của Thanh Hằng: sang trọng, thời trang nhưng vẫn trẻ trung,mạnh mẽ và đầy cảm giác khám phá.
Thanh Hằng tự tưởng cho bản thân món quà "Mừng sinh nhật sớm".
Thanh Hằng sinh năm 1983, là một trong những siêu mẫu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Việt Nam hơn hai thập kỉ qua. Sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, cô nhanh chóng trở thành gương mặt hàng đầu của làng thời trang trong nước.
Không chỉ thành công trên sàn catwalk, Thanh Hằng còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Đồng thời, cô thường xuyên đảm nhận vai giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình thực tế về thời trang và người mẫu.
Ở tuổi 43, Thanh Hằng vẫn duy trì vị trí ngôi sao hạng A với lịch làm việc dày đặc, cuộc sống viên mãn và phong cách sống sang trọng nhưng kín đáo.
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