Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực

Người ta thường nói: "Đời người thoáng chốc như mây khói". Một đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chớp mắt đã bạc đầu. Sau tuổi 50, bạn thường bắt đầu suy ngẫm xem mình đã và đang có điều gì, điều gì còn đang dang dở chưa thực hiện được.

Thực ra, khi bước vào tuổi già, điều quan trọng nhất không phải là tích lũy bao nhiêu tài sản, cũng không phải là giúp con cái sắp xếp bao nhiêu công việc, mà là hiểu rõ cách giúp con 2 việc lớn. Nói là "giúp", nhưng cách giúp này cần có chừng mực, có trí tuệ và tầm nhìn xa.

Nói thẳng ra, đó là cách vừa vun đắp cho cuộc đời của con, vừa làm trọn vẹn tuổi già của chính mình. Đây mới là người lớn tuổi có tầm nhìn nhất.

Hai việc lớn của cha mẹ có tầm nhìn nên làm sau tuổi 50

Việc lớn 1: Chăm sóc tốt "thân và tâm" của mình

Tôi từng nghe một câu rất thực tế: "Một người khỏe mạnh, cả nhà thảnh thơi".

Bạn thử nghĩ xem, nếu cha mẹ khỏe mạnh, có thể tự đi lại, tự ăn uống, tự vệ sinh cá nhân, thì con cái có thể yên tâm phấn đấu sự nghiệp mà không cần lo lắng suốt ngày về việc "nhà có chuyện gì không".

Nhưng nếu cha mẹ suy kiệt sức khỏe, ngày ngày cần người chăm sóc, thì đó sẽ là ngọn núi lớn đè nặng lên tâm trí con cái.

Vì vậy, cách khôn ngoan nhất khi cha mẹ lớn tuổi là: Tự chăm sóc tốt thân và tâm của mình chính là phúc đức lớn nhất dành cho con.

Đừng nghĩ rằng để lại tiền bạc, nhà cửa mới là yêu thương. Thực chất, điều con cái mong muốn nhất là cha mẹ được sống khỏe mạnh, tự chủ và vui vẻ. Có như vậy, chúng mới an tâm làm việc, không vướng bận trong lòng.

Cách khôn ngoan nhất khi cha mẹ lớn tuổi là: Tự chăm sóc tốt thân và tâm của mình chính là phúc đức lớn nhất dành cho con.

Đương nhiên, việc chăm sóc bản thân không chỉ đơn giản là "ăn no mặc ấm", mà còn phải kiên trì sinh hoạt điều độ, chú ý ăn uống và tập thể dục vừa phải.

Ví dụ: mỗi sáng đi bộ vài bước, không tham ăn uống vô độ, kiểm soát bệnh cao huyết áp/tiểu đường. Đừng xem thường những thói quen nhỏ này, chúng mới thực sự là phương pháp giữ mạng. Giống như câu nói: "Sống lâu không bằng sống khỏe; sống khỏe mới là phúc thật sự".

Việc lớn 2: Không "vượt ranh giới" và không "giúp sai cách"

Nhiều bậc cha mẹ đã đi chệch hướng khi nói đến việc hòa hợp với con cái.

Họ nghĩ rằng mình hy sinh càng nhiều thì càng tốt, nhưng thực tế thường là "ý định tốt nhưng kết quả xấu".

Ví dụ: Một số người lớn tuổi thích can thiệp vào hôn nhân của con cái và tỏ ra kén chọn;

Có người khi trông cháu hoàn toàn không tôn trọng quan điểm giáo dục của con, cứ khăng khăng làm theo lối cũ.

Thậm chí có những gia đình mà cha mẹ luôn miệng nói "Bố mẹ làm vậy là vì tốt cho con", nhưng điều này chỉ khiến con cái họ ngày càng thấy phản cảm.

Bạn thấy đấy, đây là trường hợp điển hình của việc vượt quá giới hạn.

Trong mối quan hệ với con cái, nhiều bậc cha mẹ đã đi sai đường.

Bác T. hàng xóm tôi là một ví dụ. Sau khi con gái kết hôn, bác ngày nào cũng chạy sang nhà đôi trẻ, nấu ăn, dọn dẹp, dạy dỗ cháu, chuyện gì cũng muốn quản. Con gái vốn rất hiếu thảo, nhưng dần dần cảm thấy nghẹt thở, thường xuyên cãi vã. Cuối cùng, đôi trẻ dọn ra ngoài, không muốn sống gần cha mẹ nữa. Bác T. rất tủi thân, nói mình hết lòng hết dạ, nhưng lại bị coi là "kẻ vô ơn".

Nhưng thực ra, bác ấy không nhận ra rằng con cái cần sự thấu hiểu và không gian riêng, chứ không phải bị cha mẹ thao túng cuộc đời.

Vì vậy, cha mẹ thông thái phải hiểu: Giúp đỡ phải có chừng mực, làm thay (vượt quyền) chính là gây thêm phiền phức.

Những việc con cái có thể tự xử lý, hãy buông tay;

Chỉ khi con cái cầu cứu, mới nên ra tay.

Làm như vậy vừa mang lại cho con cảm giác an toàn, vừa không khiến chúng cảm thấy bị trói buộc. Nói cho cùng, khoảng cách vừa phải mới là tình thân thoải mái nhất.

Lòng tin của cha mẹ chính là bản lĩnh của con cái. Bạn phải tin rằng, dù chúng có vấp ngã, chúng cũng có thể tự đứng dậy. Không gian bạn trao cho chúng chính là dưỡng chất cho sự trưởng thành của chúng.

Một điểm quan trọng khác: Truyền thống gia đình

Có người nói, tiền bạc dù nhiều đến mấy cũng có ngày tiêu hết; nhưng truyền thống gia đình và quan điểm sống là lá bùa hộ mệnh cho con cháu đời đời.

Câu nói này không sai chút nào.

Cha mẹ khi bước vào tuổi già, ngoài việc tự chăm sóc tốt cho bản thân, còn nên làm là từ từ truyền lại kinh nghiệm sống và đạo lý làm người.

Mỗi lời nói, hành động của bạn chính là cuốn sách giáo khoa trực quan nhất cho con cháu. Ví dụ: sống ngay thẳng, đối đãi tử tế, giữ vững nguyên tắc khi gặp chuyện—những điều này còn hữu ích hơn việc để lại vài căn nhà.

Tương tự, việc giáo dục cháu cũng vậy. Ông bà không phải là giành quyền giáo dục với cha mẹ, mà là dùng trí tuệ sống của mình để làm gương.

Ví dụ: Lễ phép trên bàn ăn, sống biết ơn; ông bà đối xử ôn hòa, không cãi vã trước mặt cháu.

Những chi tiết này chính là truyền thống gia đình được thấm nhuần một cách tiềm thức.

Khi về già, cha mẹ nên làm gì để thực sự giúp đỡ con cái?

Đừng xem thường hai "việc lớn" này. Cha mẹ nào làm được, đó mới là người thực sự có trí tuệ và tầm nhìn xa.

Bởi vì họ hiểu rằng: Yêu thương không phải là sống thay cuộc đời con, mà là để con có dũng khí sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình.

Bạn nghĩ sao, khi về già, cha mẹ nên làm gì để thực sự giúp đỡ con cái?