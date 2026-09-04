Nhà khang trang, con trai giỏi giang nhưng đêm nào tôi cũng khóc vì một sai lầm

Câu chuyện là dòng tâm sự hối hận muộn màng về cách ứng xử đối với cậu con của một bà mẹ U50 trên tờ Sohu (Trung Quốc), theo Thanh niên Việt.

Khoảnh khắc dập tắt niềm vui thơ dại của con trai

Ở tuổi 46, nhìn từ bên ngoài, tôi có một cuộc sống trọn vẹn với công việc ổn định, gia đình êm ấm, nhà cửa khang trang. Mọi người xung quanh thường ngưỡng mộ vì tôi có đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng chẳng ai hiểu được nỗi đau đớn giằng xé bên trong tôi. Đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc, khóc đến nghẹn ngào vì dằn dứt.

Thằng bé vẫn ở chung một mái nhà, nhưng giữa hai mẹ con đã có một khoảng cách không bao giờ san lấp được. Tôi đã đánh mất sự kết nối và niềm tin của con, chỉ vì một câu nói lỡ lời trên mâm cơm tối năm nào.

Hôm ấy, bữa tối diễn ra bình thường như bao ngày. Con trai tôi vừa gắp thức ăn vừa hào hứng kể chuyện ở trường. Ánh mắt thằng bé sáng rực, giọng nói đầy phấn khởi khi khoe được cô giáo khen và vừa hoàn thành một dự án nhóm thú vị.

Thế nhưng, thay vì lắng nghe và chia sẻ niềm vui ấy, tôi lại chau mày gạt đi: "Ăn đi, đừng nói nhiều. Lo mà học hành cho tử tế".

Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ mình đang nhắc con tập trung ăn uống. Tôi không hề hay biết rằng, chính lời nói vô tình ấy đã giội một gáo nước lạnh vào cảm xúc chân thành của con, khiến trái tim non nớt ấy vĩnh viễn khép lại.

Mỗi lần ngồi trước mâm cơm, nghẹn ngào nhìn con ăn trong lặng lẽ, lòng tôi lại trào dâng niềm hối hận. Ảnh minh họa: Sohu

Sự im lặng đáng sợ và khoảng cách ngày càng lớn

Sau hôm đó, những bữa cơm gia đình bắt đầu chìm trong yên lặng. Con ăn qua loa rồi đứng dậy, không còn ríu rít khoe chuyện lớp trường như trước. Tôi ngây thơ cho rằng con đã lớn, trở nên chín chắn hơn nên không mấy bận tâm.

Năm tháng trôi qua, khi con trở thành một thanh niên, tôi mới bàng hoàng nhận ra sợi dây liên kết giữa hai mẹ con đã đứt gãy từ lâu.

Con không còn chia sẻ bất cứ điều gì về bạn bè, ước mơ hay những áp lực trong cuộc sống. Mọi câu hỏi của tôi chỉ nhận lại sự đáp trả cộc lốc hoặc những khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Lời giãi bày như nhát dao cứa vào lòng mẹ

Trong một lần hai mẹ con tranh cãi, những tổn thương nén giấu bao năm của con cuối cùng cũng bộc phát.

Con bật khóc tức bưởi: "Từ nhỏ con đã biết ở nhà mình không được phép nói. Con nói gì cũng sai, cũng bị coi thường. Con im lặng vì như vậy dễ dàng hơn".

Mỗi lời con nói như nhát dao xoáy sâu vào tâm trí tôi. Ký ức về bữa cơm năm xưa hiện về rõ mồng một.

Hóa ra, sự xua đuổi vô tình của tôi ngày ấy đã gieo vào lòng con cảm giác bị từ chối và bất lực, buộc con phải chọn cách tự thu mình vào vỏ bọc an toàn.

Bài học muộn màng cho những người làm cha làm mẹ

Giờ đây, dù rất muốn sửa sai, tôi cũng không thể hàn gắn được khoảng trống quá lớn giữa hai mẹ con. Mỗi lần ngồi trước mâm cơm, nghẹn ngào nhìn con ăn trong lặng lẽ, lòng tôi lại trào dâng niềm hối hận.

Giá như ngày ấy tôi bớt khắt khe, giá như tôi kiên nhẫn dành vài phút lắng nghe con kể chuyện, thì có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã không đi đến nông nỗi này.

Trẻ con lớn nhanh lắm, từng lời nói và thái độ của cha mẹ trong mỗi bữa ăn đều có thể khắc sâu vào tâm trí trẻ suốt đời.

Bài học của tôi quá đắt giá, chỉ một phút thiếu kiên nhẫn đã biến ký ức tuổi thơ của con thành nỗi buồn, đẩy đứa con thân yêu ra xa khỏi vòng tay mình và để lại sự day dứt khôn nguôi đến hết cuộc đời.

4 điều cha mẹ làm vô tình đẩy con ra xa

Cha mẹ thường nghĩ trẻ quá nhỏ để thấu hiểu, nhưng thực ra chúng khá nhạy cảm. Ảnh minh họa

Để tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng đến con

Điều này không có nghĩa là bạn nên giấu cảm xúc của mình với con cái, nhưng bạn nên chú ý đến cách bạn quản lý chúng và tìm giải pháp đối phó với cảm xúc đó tốt hơn.

Cha mẹ thường nghĩ trẻ quá nhỏ để thấu hiểu, nhưng thực ra chúng khá nhạy cảm. Sự căng thẳng liên tục có thể khiến bạn có phản ứng "giông bão" với bất cứ yêu cầu nào của con, và điều đó có thể khiến chúng tránh xa bạn, theo Tạp chí Tri thức.

Hãy dành thời gian cho bản thân và có một tâm trạng tốt hơn để có thể hỗ trợ con khi chúng cần.

Không coi trọng vấn đề của con

Hãy nghiêm túc với con của bạn, ngay cả khi cảm xúc hoặc phản ứng của chúng có vẻ "ngớ ngẩn" đối với bạn.

Thay vì trêu chọc con về tình huống mà chúng gặp phải, phụ huynh nên chia sẻ kinh nghiệm hoặc kỷ niệm tương tự của mình để giúp chúng đối phó với vấn đề tốt hơn.

Làm việc khác khi con đang cố gắng nói chuyện

Trẻ em không phải lúc nào cũng có tâm trạng để nói chuyện. Nhưng khi con đến với bạn, chúng thực sự cần sự chú ý của bạn.

Nếu bạn mải cuốn theo công việc mà không dành thời gian chất lượng cho con, đứa trẻ sẽ nghĩ mình không phải ưu tiên và không quan trọng. Đó là lý do khi con tìm đến bạn cùng điều gì muốn nói, bạn hãy dừng công việc đang làm, nhìn vào mắt con và tham gia đầy đủ vào cuộc trò chuyện.

Kể với người khác điều con bạn thổ lộ với bạn

Kể với bạn bè hoặc gia đình về điều con đã tâm sự với bạn có thể khiến chúng xấu hổ, dần dần giấu kín mọi chuyện với cha mẹ. Vì vậy, phụ huynh nên nhận ra cảm xúc của con và cố gắng không chia sẻ quá nhiều, vì điều đó có thể làm tổn thương cảm xúc của trẻ và khiến chúng lo lắng.