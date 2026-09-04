Đột quỵ, cô đơn tuổi già và 1 câu nói của cô giúp việc khiến tôi thức tỉnh

Không ít người cao tuổi vẫn có đủ con trai, con gái, cháu chắt đông đúc nhưng cuộc sống cuối đời lại cô đơn, bất lực và phải tự xoay xở. Chỉ đến lúc ấy, họ mới hiểu rằng điều sáng suốt nhất là không đặt toàn bộ hạnh phúc tuổi già vào con cái, theo Đời sống pháp luật.

Câu chuyện về người giúp việc giúp tuổi già bớt cô đơn của bà Lý (75 tuổi) đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc, được lan truyền trên nền tảng Toutiao sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này.

Tuổi già phải thuê giúp việc

Năm nay tôi bước sang tuổi 75. Mấy năm trước, sau khi ngừng công tác tại cơ quan, tôi vốn có một cuộc sống hưu trí tương đối an nhàn nhờ khoản tiền tích lũy và lương hưu tốt, con cái lại đều đã trưởng thành.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến đúng vào ngày sinh nhật tuổi 72. Sau một cú ngã cầu thang nghiêm trọng, tôi bị đột quỵ.

Dù may mắn qua khỏi nhờ được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nửa người bên trái của tôi vẫn bị liệt một phần, trí nhớ suy giảm đáng kể và tinh thần cũng chẳng còn minh mẫn như xưa.

Do cả con trai lẫn con gái đều đã định cư ở nước ngoài, không thể thu xếp về chăm sóc mẹ thường xuyên, tôi đành quyết định tìm người giúp việc để lo liệu cơm nước và dọn dẹp nhà cửa.

Qua lời giới thiệu của người thân, Tiểu Dương (35 tuổi) chủ động liên hệ. Ấn tượng ban đầu về cô là sự tự tin cùng thái độ rất mực chân thành khi chia sẻ từng có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi.

Tin tưởng vào cảm nhận của mình, tôi đồng ý thuê cô với mức lương 5.000 NDT/tháng (khoảng 19,4 triệu đồng).

Tôi nhận ra rằng, tìm được một người thực sự biết quan tâm và đồng hành cùng mình ở chặng đường cuối cuộc đời là điều quý giá hơn bất kỳ giá trị vật chất nào. Ảnh minh họa

Thất vọng vì khoản tiền bỏ ra đổi lại được sự cô giúp việc vụng về

Thế nhưng, thực tế công việc lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Ngay ngày làm việc đầu tiên, khi tôi yêu cầu chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, Tiểu Dương đã loay hoay trong bếp suốt gần một tiếng đồng hồ mà không mang được món gì ra.

Lúc tôi sốt ruột gọi hỏi, cô mới lúng túng thú nhận bản thân nấu ăn không giỏi. Khi đó, tôi đã không giấu nổi sự khó chịu bởi mục đích tôi bỏ tiền ra thuê người là để lo bữa ăn giấc ngủ.

Dù cô giải thích từng làm công việc điều dưỡng tại phòng khám, quen với việc nâng đỡ bệnh nhân hay đẩy xe lăn hơn là nữ công gia chánh, tôi vẫn gạt đi và yêu cầu cô phải nhanh chóng cải thiện.

Trải qua một tháng rưỡi sống chung, tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Tiểu Dương không chỉ nấu ăn dở mà kỹ năng dọn dẹp nhà cửa cũng rất kém, dù tôi đã kiên nhẫn chỉ dạy nhiều lần.

Việc thường xuyên phải nhắc nhở khiến tôi mệt mỏi và cảm thấy chi phí 16 triệu đồng mỗi tháng mình bỏ ra đang bị lãng phí. Tôi thẳng thắn gọi cô lại và đề nghị chấm dứt hợp đồng để tìm một người giúp việc khác phù hợp hơn.

Thức tỉnh về giá trị thực sự của sự đồng hành lúc tuổi già

Nghe tôi thông báo cho nghỉ việc, Tiểu Dương lặng đi một hồi lâu rồi mới chậm rãi trải lòng. Cô tâm sự: “Trước khi đến đây làm việc, cháu bị sa thải do bệnh viện không còn cần vị trí này. Sở dĩ cháu muốn đến đây vì đồng cảm với nỗi khó khăn của bà khi phải sống một mình sau cơn đột quỵ. Cháu muốn giúp đỡ bà bằng hết khả năng của mình, dù chỉ là nói chuyện mỗi ngày. Khi nhìn thấy thông tin tìm người của bà, cháu chỉ nghĩ có thể bà đang cô đơn nên muốn tìm người quan tâm, đồng hành nên muốn nhận việc để giúp bà. Về việc nhà, có lẽ cháu chưa suy nghĩ kĩ”.

Những lời nói xuất phát từ tâm ấy đã chạm đến góc khuất sâu thẫm trong lòng tôi. Tôi chợt bừng tỉnh và tự hỏi liệu mình có đang quá cứng nhắc với những tiêu chuẩn công việc thuần túy. Điều mà một người ở độ tuổi già như tôi cần nhất lúc này đâu phải là một căn nhà sạch bóng hay những mâm cơm cầu kỳ, mà chính là sự hiện diện, lắng nghe và thấu hiểu chân thành.

Từ hôm đó, tôi hoàn toàn thay đổi thái độ với Tiểu Dương. Tôi không còn cằn nhằn hay bắt cô phải gượng ép cải thiện kỹ năng nữ công gia chánh. Thay vào đó, tôi chủ động san sẻ công việc và dành nhiều thời gian hơn để hai cô cháu cùng trò chuyện, nghe nhạc, đọc báo hay ra ngoài đi dạo.

Sự xuất hiện của cô đã xua tan bầu không khí ảm đạm, giúp cuộc sống hưu trí của tôi trở nên phong phú và ấm áp hơn rất nhiều.

Tôi nhận ra rằng, tìm được một người thực sự biết quan tâm và đồng hành cùng mình ở chặng đường cuối cuộc đời là điều quý giá hơn bất kỳ giá trị vật chất nào.

Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn khi già đi?

Theo kết quả nghiên cứu, con người có nhiều kỳ vọng trong cuộc sống, nhưng chúng ta không xác định được những kỳ vọng đó là gì và chúng có thể thay đổi như thế nào giữa các nền văn hóa hoặc trong suốt cuộc đời.

Trong đó, những người lớn tuổi có thể có những kỳ vọng nhất định về mối quan hệ đã bị bỏ qua, những kỳ vọng này sẽ thay đổi khi già đi. Ví dụ, những gì chúng ta mong đợi từ các mối quan hệ xã hội ở độ tuổi 30 có thể khác với những gì chúng ta mong muốn ở độ tuổi 70, theo Lao Động.

Điều quan trọng là người lớn tuổi luôn muốn được tôn trọng. Họ muốn mọi người lắng nghe họ, quan tâm đến kinh nghiệm của họ và học hỏi từ những sai lầm của họ, từ đó công nhận thành tích của họ và vượt qua những trở ngại mà họ đã phải đối mặt.

Theo nghiên cứu, điều khiến người già cảm thấy cô đơn là do hiện nay mọi người thường không tính đến lao động và đóng góp của người cao tuổi trong các chỉ số kinh tế điển hình. Chủ nghĩa tuổi tác và định kiến tiêu cực về tuổi tác đã góp phần tạo nên sự cô đơn khi chúng ta già đi.

Theo một cuộc khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới được thực hiện vào năm 2016, 60% số người được hỏi trong cuộc khảo sát cho rằng, người lớn tuổi không được tôn trọng.

Nghiên cứu cho thấy, sự cô đơn là một vấn đề thường xảy ra đối với những người lớn tuổi và thanh niên. Nếu bạn kiểm tra trong suốt cuộc đời, bạn sẽ tìm thấy hai đỉnh của sự cô đơn, một ở tuổi thanh niên và một ở tuổi già.

Các nhà nghiên cứu hy vọng, mặc dù biết rằng việc tìm cách đáp ứng những kỳ vọng để chống lại sự cô đơn là một chặng đường dài, nhưng bằng cách hiểu rõ hơn các yếu tố dẫn đến sự cô đơn khi già đi thì chúng ta có thể giải quyết nó một cách tốt hơn và biết tôn trọng những người lớn tuổi xung quanh mình.