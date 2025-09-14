Cả nhà xôn xao vì chiếc phong bì phúng viếng của thông gia nghèo

Ông nội chồng tôi mất. Ngày đưa tang, bố mẹ và 2 anh trai của tôi lên viếng. Bởi tôi lấy chồng cách nhà gần 100km nên chuyện đi lại khá khó khăn. Đây có lẽ là lần thứ 2, thứ 3 bố mẹ tôi lên nhà thông gia sau hơn 5 năm tôi lấy chồng.

Bố mẹ tôi làm nông, quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng, tiền bạc chẳng dư dả bao nhiêu.

Hôm đó, cả nhà thuê xe, mất gần 2 triệu đồng, chưa kể các khoản chi lặt vặt khác. Với bố mẹ tôi, 2 triệu là một số tiền lớn, phải chắt chiu hàng tháng trời mới dành dụm được.

Chồng trách móc tôi vì bố mẹ vợ viếng ít. Ảnh minh họa: FP

Khi đến nơi, bố mẹ tôi thắp hương và phúng viếng một phong bì 500 nghìn đồng. Tôi biết, số tiền đó không nhiều so với mặt bằng chung, nhưng nó là tấm lòng của gia đình tôi. Tôi luôn cho rằng, việc gia đình thông gia từ xa đến phúng viếng được như vậy là điều trân quý, không quan trọng tiền phúng.

Ấy vậy mà, đám tang xong xuôi, lúc mở phong bì ra, tôi thoáng thấy ánh mắt khó chịu của mẹ chồng. Bố chồng tôi cũng buông vài lời nhỏ to với mẹ, tôi có nghe được loáng thoáng. Tôi không hài lòng nhưng cũng cố nén giận.

Tưởng chuyện như vậy là xong nhưng hôm sau, chồng gọi tôi vào nói chuyện, giọng khó nghe. Anh bảo: “Anh không định nói đâu nhưng bố mẹ phàn nàn quá, anh cũng thấy không hợp lý thật. Nhà em đi mấy người từ quê lên dự đám tang bố của thông gia mà phúng có 500 nghìn đồng.

Người ta nhìn vào cười chê. Nếu không được 2 triệu thì ít ra cũng nên phúng 1 triệu. Hôm qua, lúc bố bóc phong bì, có cả các dì, các chú ngồi ở đó, anh ái ngại vô cùng. Em không biết, tối đó cả nhà còn bàn tán rất nặng lời”.

Nghe chồng nói, tôi nghẹn ứ cổ họng. Tôi cố giải thích rằng đường sá xa xôi, riêng tiền thuê xe đã mất gần 2 triệu trong khi bố mẹ tôi đâu có dư dả gì. Anh làm con rể của bố mẹ bao năm, lẽ ra anh phải hiểu hoàn cảnh của bố mẹ tôi. Nhưng anh gạt đi, cho rằng có khó khăn thế nào cũng phải vay mượn mà giữ thể diện.

Thực lòng, tôi thấy tủi lắm. Người mất thì đã đi rồi, điều quan trọng là sự có mặt, là nén nhang, là tấm lòng thành kính. Thế nhưng, đám tang lại biến thành nơi người ta soi xét nhau qua từng tờ tiền trong phong bì. Người phúng ít bị xem thường, bị bàn ra tán vào, người phúng nhiều thì được ca ngợi là tốt tính, là thoải mái, thoáng đãng.

Tôi biết, trong mắt gia đình chồng, 500 nghìn đồng là ít, nhưng trong mắt bố mẹ tôi, đó là số tiền không nhỏ. Họ đã gắng hết sức để chu toàn, vừa lo đi lại, vừa thể hiện lòng thành kính, mong người đã khuất an nghỉ. Ở quê tôi, thông thường đám tang cũng chỉ phúng 100-200 nghìn.

Thế mà sau cùng, chỉ vì số tiền ấy mà tôi cảm thấy bị kẹt giữa hai bên, vừa thương bố mẹ ruột, vừa ngại ngùng với gia đình chồng.

Tôi tự hỏi, tại sao người ta lại đặt nặng chuyện tiền bạc trong tang lễ đến vậy? Chẳng lẽ tình cảm chỉ được đo bằng số tiền phúng viếng?

Từ hôm đó, bố mẹ chồng cũng nhìn tôi bằng con mắt khác.

Tôi thấy buồn và cũng thấy thương bố mẹ mình nhiều hơn. Trong cái nghèo, họ vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm, chỉ tiếc là tấm lòng không được thấu hiểu.

Độc giả N.Thoa (Hải Phòng)

