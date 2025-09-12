Chăm chỉ nhưng không thể đổi đời, đó là vì bạn chưa biết đến 3 việc cần làm này
GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sớm muộn cũng sẽ gặt hái được thành công. Thế nhưng, thực tế cho thấy sự thật hoàn toàn khác.
Có không ít người chăm chỉ, lao lực cả đời nhưng vẫn không thể đổi đời. Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Tỷ phú John D. Rockefeller, người được xem là "ông vua dầu mỏ", đồng thời là một trong những người giàu nhất trong lịch sử, đã đưa ra câu trả lời rõ ràng: "Sự thật đau đớn là chỉ nỗ lực thôi là không đủ".
Rockefeller xuất thân trong một gia đình nghèo khó, nhưng bằng trí tuệ và tầm nhìn, ông đã gây dựng nên đế chế kinh doanh hùng mạnh bậc nhất thế giới.
Thành công của ông không chỉ dừng lại ở bản thân, mà còn được duy trì qua 7 thế hệ gia tộc Rockefeller, phá vỡ quan niệm "không ai giàu ba đời".
Trong 38 bức thư để lại cho con trai, Rockefeller đã nhấn mạnh rằng sự giàu có không đến từ việc chăm chỉ đơn thuần, mà phải hội tụ thêm ba yếu tố quan trọng sau:
1. Tự tin vào chính mình
Điều đầu tiên Rockefeller căn dặn con cháu chính là niềm tin vào bản thân. Khi bắt đầu sự nghiệp, ông chỉ là một nhân viên kế toán bình thường, nhưng trong lòng luôn tin rằng mình xứng đáng với những giá trị lớn hơn.
Mỗi khi đạt được một thành tựu, ông lại đặt ra cho mình một mục tiêu cao hơn.
Chính sự tự tin, không ngừng khẳng định bản thân đã giúp Rockefeller trở thành tỷ phú khi mới 33 tuổi.
Ngược lại, thiếu tự tin là gốc rễ của thất bại. Khi trong đầu luôn có sự nghi ngờ, bạn sẽ tự giới hạn bản thân trước cả khi bắt đầu.
Vì vậy, muốn thay đổi số phận, hãy học cách tin tưởng vào năng lực của chính mình.
2. Kết giao với người tích cực
Theo Rockefeller, tài sản và thái độ sống có mối liên hệ chặt chẽ. Những người luôn bi quan, than vãn sẽ khiến bạn dần bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực.
Ngược lại, nếu kết giao với những người tích cực, họ sẽ truyền cảm hứng, tiếp thêm năng lượng để bạn tiến về phía trước.
Khi gặp khó khăn, thay vì nghe lời khuyên "Bỏ cuộc đi, bạn không làm được đâu", hẳn bạn sẽ muốn có một người bạn động viên: "Cứ cố lên, bạn sẽ thành công!".
Một thái độ tích cực có thể biến bóng đêm thành ánh sáng. Đó cũng chính là lý do Rockefeller luôn khuyên con cháu hãy lựa chọn kỹ lưỡng những mối quan hệ xung quanh mình.
3. Kiểm soát cảm xúc
Một trong những bài học lớn nhất mà Rockefeller để lại chính là nghệ thuật quản trị cảm xúc.
Năm 18 tuổi, khi khởi nghiệp kinh doanh, công ty của ông rơi vào khủng hoảng vì thiếu vốn.
Một nhà đầu tư giàu có đồng ý giúp đỡ, nhưng yêu cầu tên công ty phải đổi sang họ của ông ta. Rockefeller dù không hài lòng, nhưng đã chấp nhận để cứu lấy doanh nghiệp.
Chỉ ba năm sau, ông đủ sức giành lại quyền kiểm soát công ty và đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.
Nếu khi ấy để cảm xúc chi phối, nổi nóng và từ chối thẳng thừng, có lẽ Rockefeller đã đánh mất cơ hội vươn lên.
Thực tế, không ít người tài năng nhưng lại tự đánh mất cơ hội chỉ vì không kìm chế được cảm xúc, xin nghỉ việc vì bất hòa với sếp, tranh cãi với khách hàng rồi đánh mất hợp đồng giá trị.
Rockefeller cho rằng, mỗi khi cảm xúc dâng trào, hãy tự hỏi: "Nếu làm vậy, mình được lợi ích gì?". Nếu không có lợi ích, tốt nhất là nên giữ bình tĩnh.
Rockefeller đã chứng minh rằng chăm chỉ chỉ là điều kiện cần, chứ chưa phải điều kiện đủ để đổi đời. Muốn thành công, bạn cần kết hợp cả ba yếu tố: tự tin, chọn bạn mà chơi, kiểm soát cảm xúc.
Đây chính là chìa khóa để lao động của bạn không trở nên vô ích, và mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.
