3 nguyên tắc giúp vợ chồng về hưu sống dư dả, tuổi già không trở thành gánh nặng cho con cái
GĐXH - Tuổi già, vợ chồng ông Châu, những cựu nhân viên nhà nước đã nghỉ hưu, vẫn duy trì cuộc sống dư dả, dễ chịu nhờ thỏa thuận trước 3 nguyên tắc.
Mỗi tháng, ông Châu Tân Quý (71 tuổi, sống ở Trung Quốc) nhận lương hưu 5.100 NDT (khoảng 18,9 triệu đồng), còn vợ ông nhận 3.800 NDT (khoảng 14 triệu đồng). Tổng cộng, hai ông bà có gần 33 triệu đồng/tháng để chi tiêu, đủ cho một tuổi già thoải mái mà không cần nhờ cậy con cái.
Điều đáng quý là ngoài khoản lương hưu, ông bà còn có một "kế hoạch tuổi già" rất rõ ràng, được bàn bạc kỹ lưỡng.
Họ cùng thống nhất 3 nguyên tắc sống để nếu một trong hai người đi trước, người còn lại vẫn có thể sống an nhàn, không trở thành gánh nặng cho con cái.
1. Tuổi già không dựa dẫm vào con cái
Ông Quý chia sẻ: "Con gái tôi luôn nói sẽ phụng dưỡng cha mẹ, nhưng chúng tôi hiểu cuộc sống của các con cũng nhiều áp lực. Hơn nữa, con gái còn có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định: khi về già, dù khó khăn đến mấy cũng không sống nhờ con cái".
Theo ông, việc người già dọn đến ở cùng con cái dễ phát sinh nhiều phiền toái. Ban đầu mọi thứ có thể thuận hòa, nhưng sống lâu ngày khó tránh khỏi những bất đồng trong sinh hoạt.
Bởi vậy, ông bà chọn cách tự lo liệu, để các con yên tâm vun vén cuộc sống riêng.
2. Sẵn sàng bán nhà để dưỡng già
Ngoài lương hưu, ông bà còn có căn nhà trị giá hơn 130 vạn NDT (tương đương 4,8 tỷ đồng). Họ đã bàn bạc rằng nếu một trong hai người mất trước, người còn lại sẽ bán nhà để chủ động tài chính.
Số tiền ấy sẽ được dùng cho ba phương án:
Phương án 1: Vào sống tại viện dưỡng lão chất lượng cao, được chăm sóc y tế và tinh thần đầy đủ.
Phương án 2: Mua một căn hộ nhỏ hơn, dành phần lớn tiền thuê người chăm sóc tại nhà.
Phương án 3: Chọn nhà gần con gái để thuận tiện thăm nom, nhưng vẫn thuê hộ lý riêng để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các con.
"Bán nhà để dưỡng già không chỉ giúp bản thân được chăm sóc chu đáo, mà còn giúp chúng tôi sống độc lập, không tạo gánh nặng cho con cháu" – ông Quý nói.
3. Không đổ tiền kéo dài sự sống bằng mọi giá
Ở tuổi xế chiều, ông Quý cho rằng điều quan trọng không phải là sống thật lâu, mà là sống khỏe mạnh, thanh thản.
Ông chia sẻ: "Nếu mắc bệnh nan y như ung thư, tim mạch hay đột quỵ, việc đổ nhiều tiền chạy chữa cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thậm chí, sau khi điều trị, bệnh nhân phải chịu đau đớn, di chứng và trở thành gánh nặng cho gia đình. Thay vì vậy, chúng tôi chọn thuận theo tự nhiên, dành tiền cho con cháu hoặc làm từ thiện".
Bài học từ kế hoạch tuổi già của vợ chồng ông Quý
Câu chuyện của vợ chồng ông Quý gợi ra một bài học lớn: tuổi già an nhàn không chỉ đến từ lương hưu ổn định, mà còn nhờ tư duy độc lập và chuẩn bị sớm cho tương lai.
Khi chủ động về tài chính và xác định rõ quan điểm "không phiền con cái", người cao tuổi sẽ vừa sống thoải mái, vừa giúp con cháu yên tâm xây dựng sự nghiệp, nuôi dạy thế hệ sau.
Theo 163
