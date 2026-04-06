Cả nước nắng nóng kéo dài, chuyên gia dự báo nơi nhiệt độ cao nhất
Hầu khắp các khu vực trên cả nước bước vào đợt nắng nóng kéo dài, chuyên gia cũng đưa ra nhận định về những khu vực có cường độ nắng nóng gay gắt nhất.
Bà Trần Thị Thuý Nga, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho hay ngày 6/4, nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-36°C, có nơi trên 36°C như các trạm: An Khê (Gia Lai) 36,7°C; Ayunpa (Gia Lai) 37,2°C
Khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h trong khoảng 35-38°C, có nơi trên 39°C như các trạm: Tây Hiếu (Nghệ An) 39,1°C; Vinh (Nghệ An) 39,2°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,6°C.
Từ ngày mai 7/4, nắng nóng khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng không có nắng nóng.
"Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ là những nơi có cường độ nắng nóng gay gắt nhất với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37-39°C, có nơi trên 40°C như ở Yên Mã, Yên Châu (Sơn La); Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An); Tuyên Hoá (Quảng Trị).
Ở Đông Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội), cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ sẽ là những nơi có cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất ở những khu vực này dao động 35-36°C", bà Nga thông tin.
Cũng theo bà Nga, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Vì vậy, người dân nên hạn chế ra ngoài trong những khung giờ cao điểm từ 11-16h, đây là thời điểm nắng nóng mạnh nhất.
Ngoài ra, nắng nóng còn làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hoả hoạn ở khu vực đông dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ cháy rừng.
Nhận định thời tiết từ đêm 8/4 đến ngày 16/4, cơ quan khí tượng cho hay, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Các nơi khác cũng xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, nắng nóng ở Đông Bắc Bộ khả năng kéo dài đến ngày 12/4.
Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
