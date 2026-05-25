Hưng Yên: Chính quyền xã Minh Thọ phản hồi vụ xe tải ngày đêm phủ bụi dân cư?

Liên quan đến tuyến bài phản ánh tình trạng hàng loạt xe tải hạng nặng ngày đêm phủ bụi khu dân cư, hoạt động rầm rộ trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc đoạn qua thôn Bến Hiệp, tỉnh Hưng Yên, ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Đĩnh – Chủ tịch UBND xã Minh Thọ đã có phản hồi thông tin với phóng viên và xác nhận có tình trạng như phản ánh.

"Chúng tôi sẽ xuống kiểm tra ngay và họp với các chủ bến bãi vật liệu xây dựng khu vực đê. Chúng tôi cũng xót ruột. Trước kia không đến mức độ đấy vì họ chỉ cung cấp vật liệu xây dựng đơn thuần cho người dân xây dựng nhà nên chưa nghiêm trọng như bây giờ. Thời gian gần đây, họ tập trung phục vụ các dự án nên xe mới chở đất, cát nhiều như vậy.

Về xử lý xe tải thuộc thẩm quyền của lực lượng CSGT tỉnh. Chúng tôi sẽ sớm phối hợp để kiểm tra và thông tin", ông Đĩnh cho biết.

Xe tải chở vật liệu hoạt động rầm rộ trong khu dân cư thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ - (ảnh Nhật Tân).

Liên quan đến việc ngày 13/5, phóng viên đã liên hệ, cung cấp thông tin tới UBND xã Minh Thọ và sau đó được hẹn lịch làm việc vào tuần kế tiếp, đến ngày 20/5, khi phóng viên quay trở lại làm việc, phía xã vẫn chưa cung cấp được thông tin và kết quả kiểm tra.

Đáng chú ý, tại buổi trao đổi, ông Nguyễn Viết Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thọ còn xin gia hạn thêm một tháng để kiểm tra rồi mới cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đĩnh khẳng định địa phương sẽ kiểm tra ngay, không để kéo dài tới một tháng.

Trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có loạt bài phản ánh ý kiến của người dân thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ về tình trạng xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng như đất, cát, sỏi ngày đêm cày xới các tuyến đường dân sinh và đê Hữu Luộc, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều bến bãi cạnh sông Luộc xe tải ra vào tấp nập để lấy vật liệu - (ảnh Nhật Tân).

Có mặt tại khu vực thôn Bến Hiệp – nơi tuyến đường tỉnh 224 chạy qua địa bàn xã Minh Thọ – vào ngày 26/4 và nhiều ngày đầu tháng 5/2026, phóng viên ghi nhận cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với sự yên bình vốn có của vùng quê. Tiếng động cơ gầm rú, bụi đất mù mịt bao trùm tuyến đường chính.

Theo ghi nhận, hoạt động rầm rộ nhất là dàn xe ben tải trọng lớn loại 3 - 4 chân mang biển kiểm soát 89 và 17. Phần lớn các xe chở đầy đất đỏ, cát, vật liệu chất cao quá thành thùng. Dù có phủ bạt nhưng che chắn sơ sài, vật liệu vẫn liên tục rơi vãi dọc đường.

Các phương tiện được ghi nhận gồm: 89C-351.42 gắn tên Quang Tuấn; 90C-052.55; 17C-003.49; 15K-586.29; 17A-553.77; 34C-089.44; 17A-581.71; 17A-495.19; 89C-369.04; 17H-020.24; 17H-020.42; 89A-840.87; 17C-089.54; 12C-050.40; 17C-199.74; 89C-366.27; 17A-543.59; 17C-102.30; 17C-219.67; 90C-056.79; 17D-010.35…

Đường đê Hữu Luộc phủ đầy bụi mỗi lần xe tải đi qua - (ảnh Nhật Tân).

Từ sáng sớm tới chiều tối, từng đoàn xe ben nối đuôi nhau chạy qua khu dân cư với tốc độ cao. Mỗi lần xe đi qua, bụi đất lại cuộn lên thành từng đám dày đặc, phủ kín mặt đường, cây cối và nhà dân hai bên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc.

Để làm rõ nguồn gốc vật liệu, trong vai người đi đường, phóng viên bí mật bám theo nhiều xe tải ben từ khu vực thôn Bến Hiệp. Sau khi vượt qua tuyến đường tỉnh 224, các xe rẽ lên đê Hữu Luộc hướng về phía đền Ngọc Quế rồi tập trung tại hàng loạt bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Luộc thuộc địa phận xã Minh Thọ.

Có mặt tại hiện trường vào các ngày 12, 13 và 20/5, phóng viên ghi nhận khu vực ven sông hoạt động nhộn nhịp như một "đại công trường" thu nhỏ. Hàng loạt xe ben tải trọng lớn liên tục ra vào. Dọc bờ sông Luộc, nhiều tàu và sà lan chở đầy cát, đất neo đậu sát mép bãi. Trên bờ, máy xúc hoạt động liên hồi để bốc vật liệu từ khoang tàu lên xe tải.

Hàng loạt bãi tập kết xây dựng ở ven sông Luộc nhìn từ trên cao - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, đa số các xe tải lấy vật liệu trực tiếp từ các sà lan neo đậu cạnh những điểm cẩu vật liệu ven sông Luộc. Theo thông tin phóng viên ghi nhận từ đại diện Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, các điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép theo quy định.

Sau khi rời khu vực ven sông Luộc, đoàn xe tiếp tục di chuyển lên đê Hữu Luộc, băng qua khu dân cư đông đúc ở thôn Bến Hiệp – nơi người dân nhiều lần phản ánh tình trạng bụi bẩn, tiếng ồn và nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiếp tục bám theo hành trình, phóng viên ghi nhận một số xe tải sau đó di chuyển theo hướng tuyến đường tỉnh 396B, tiến về khu vực đang triển khai san lấp mặt bằng gần làng Hào Long. Một số phương tiện tiếp tục lưu thông về các hướng khác...

Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên: