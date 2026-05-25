Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấp

Theo ghi nhận, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài liên tục trong những ngày qua, kết hợp với áp lực từ mật độ phương tiện vận tải có tải trọng lớn lưu thông cao độ, đã khiến một số vị trí khe co giãn trên tuyến đường huyết mạch này xuất hiện độ co giãn lớn bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và hư hại cho các phương tiện.

Để kịp thời khắc phục sự cố và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, công tác thi công sửa chữa được triển khai khẩn cấp trong khung giờ đêm muộn, từ 22h30 ngày 24/5 đến 5h00 ngày 25/5/2026.

Các khe co giãn trên tuyến vành đai 3 trên cao xuất hiện độ giãn lớn.

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo chiều từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì được hướng dẫn di chuyển xuống làn đường dưới thấp theo lộ trình di chuyển cụ thể: Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến – đến nút giao Nguyễn Trãi; tại đây, các bác tài có thể lựa chọn tiếp tục hành trình trục thẳng hướng Nguyễn Xiển hoặc rẽ lên lại đường Vành đai 3 trên cao để tiếp tục di chuyển.

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ và xung đột giao thông cục bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức ứng trực, cắm biển cảnh báo và phân luồng trực tiếp.

Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cần chú ý giảm tốc độ, chủ động chọn lộ trình thay thế phù hợp và tuyệt đối chấp hành hệ thống biển báo cùng sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết.