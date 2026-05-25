Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấp

Thứ hai, 09:30 25/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông một đoạn trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Nguyễn Trãi, nhằm phục vụ công tác sửa chữa khẩn cấp hệ thống khe co giãn.

Theo ghi nhận, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài liên tục trong những ngày qua, kết hợp với áp lực từ mật độ phương tiện vận tải có tải trọng lớn lưu thông cao độ, đã khiến một số vị trí khe co giãn trên tuyến đường huyết mạch này xuất hiện độ co giãn lớn bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và hư hại cho các phương tiện.

Để kịp thời khắc phục sự cố và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, công tác thi công sửa chữa được triển khai khẩn cấp trong khung giờ đêm muộn, từ 22h30 ngày 24/5 đến 5h00 ngày 25/5/2026.

Các khe co giãn trên tuyến vành đai 3 trên cao xuất hiện độ giãn lớn.

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo chiều từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì được hướng dẫn di chuyển xuống làn đường dưới thấp theo lộ trình di chuyển cụ thể: Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến – đến nút giao Nguyễn Trãi; tại đây, các bác tài có thể lựa chọn tiếp tục hành trình trục thẳng hướng Nguyễn Xiển hoặc rẽ lên lại đường Vành đai 3 trên cao để tiếp tục di chuyển.

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ và xung đột giao thông cục bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức ứng trực, cắm biển cảnh báo và phân luồng trực tiếp.

Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cần chú ý giảm tốc độ, chủ động chọn lộ trình thay thế phù hợp và tuyệt đối chấp hành hệ thống biển báo cùng sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Từ ngày 23/3, Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Vành đai 3 trên cao để sửa chữa 9 khe co giãn

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức giao thông trên Vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến Đại lộ Thăng Long. Theo đó, ban đêm từ 22h - 6h sáng hôm sau, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đoạn này, để phục vụ việc sửa chữa khe co giãn, bản mặt cầu đường Vành đai 3 trên cao.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Sinh ra đã có tố chất kinh doanh, 4 con giáp này khó sống cảnh thiếu tiền

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây nổi bật bởi khả năng kiếm tiền thông minh, càng trưởng thành càng dễ xây dựng cuộc sống sung túc.

Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo đó, bảng lương của công an cũng có sự thay đổi.

Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCM

Cô gái 18 tuổi bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng khi đang bán hàng, gãy tay, gãy sống mũi phải nhập viện cấp cứu

Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm tra

GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợi

GĐXH - Theo quy định, từ 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, đồng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.

Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãn

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp được xem là mang "số phượng hoàng", cuộc đời gặp nhiều may mắn, hậu vận đủ đầy, càng về sau càng sống sung túc và an nhàn.

Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sản

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, vi phạm điều này gây hoang mang dư luận có thể bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng.

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ 'vượng phúc'

GĐXH - Theo tử vi, 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được xem là thời điểm sinh ra những đứa trẻ có tương lai sáng lạn, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ninh Bình: Gỡ nút thắt giao thông trên tỉnh lộ 485B bằng đường ngang mới

GĐXH - Đường ngang mới tại Km94+250 đã mở chắn cho phương tiện lưu thông, đánh dấu việc tỉnh lộ 485B ở Trường Thi, Ninh Bình chính thức thông suốt sau thời gian dài bị “đứt đoạn” do vướng mắc liên quan đến đóng mở đường ngang dân sinh qua đường sắt.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
