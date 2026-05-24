10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợi

Những khoản trợ cấp BHXH nào tăng theo mức lương cơ sở từ 1/7/2026?

Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng (theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP), các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.

Dưới đây là những khoản trợ cấp BHXH tăng theo mức lương cơ sở từ 1/7/2026:

1. Trợ cấp thai sản và sinh con

Theo quy định, mức hưởng bằng hai lần mức lương cơ sở cho mỗi con. Mức trợ cấp sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng/con.

Chính sách áp dụng cho lao động nữ sinh con đủ điều kiện hưởng thai sản, trường hợp mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi theo quy định của Luật BHXH 2024.

2. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:

Mức tăng: Bằng 30% mức tham chiếu/ngày.

Trợ cấp được tăng từ 702.000 đồng lên 759.000 đồng/ngày.

3. Trợ cấp ốm đau ngắn ngày

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau:

Mức tăng: Bằng 30% mức tham chiếu/ngày.

Trợ cấp được tăng từ 702.000 đồng lên 759.000 đồng/ngày.

4. Trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN)

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp, các khoản hỗ trợ tính theo lương cơ sở gồm:

4.1. Trợ cấp một lần (tính theo mức độ suy giảm):

Suy giảm 5% khả năng lao động được hưởng 5 lần mức tham chiếu, tăng từ 11.700.000 đồng lên 12.650.000 đồng.

Sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức tham chiếu, tăng từ 1.170.000 đồng lên 1.265.000 đồng/1% tăng thêm.

4.2. Trợ cấp hằng tháng (tính theo mức độ suy giảm):

Suy giảm 31% khả năng lao động được hưởng 30% mức tham chiếu, tăng từ 702.000 đồng lên 759.000 đồng/tháng.

Sau đó, cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 1% mức tham chiếu, tăng từ 23.400 đồng lên 25.300 đồng/tháng.

4.3. Trợ cấp phục vụ hằng tháng (trường hợp suy giảm từ 81% trở lên và bị mù, liệt, tâm thần...):

Mức tăng: Bằng 100% mức tham chiếu.

Mức trợ cấp tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng.

5. Trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ - BNN:

Mức tăng: Bằng 36 lần mức tham chiếu.

Mức trợ cấp tăng từ 84.240.000 đồng lên 91.080.000 đồng.

6. Trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật:

Mức tăng: Bằng 30% mức tham chiếu/ngày.

Mức trợ cấp tăng từ 702.000 đồng lên 759.000 đồng/ngày.

7. Trợ cấp chế độ tử tuất

7.1. Trợ cấp mai táng (mai táng phí):

Chế độ này áp dụng cho người lo mai táng khi người lao động đang đóng BHXH, đang hưởng lương hưu hoặc chết do TNLĐ-BNN.

Mức tăng: Bằng 10 lần mức tham chiếu.

Mức trợ cấp tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng.

7.2. Trợ cấp tuất hằng tháng:

+ Thân nhân thông thường: Bằng 50% mức tham chiếu.

Mức trợ cấp tăng từ 1.170.000 đồng lên 1.265.000 đồng/tháng.

+ Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: Bằng 70% mức tham chiếu.

Mức trợ cấp tăng từ 1.638.000 đồng lên 1.771.000 đồng/tháng.

Tham gia bảo hiểm xã hội, người dân được hưởng nhiều quyền lợi theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Tham gia bảo hiểm xã hội, người dân có quyền và nghĩa vụ gì?

Dưới đây là quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH:

Quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH

Khi đã tham gia bảo hiểm xã hội, người dân có các quyền lợi sau:

- Được hưởng các chế độ an sinh: Tùy thuộc vào hình thức tham gia (bắt buộc hay tự nguyện), người dân sẽ được chi trả tiền trợ cấp khi gặp các biến cố: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, chế độ hưu trí (lương hưu hằng tháng) và tử tuất.

- Được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu: Khi đến tuổi nghỉ và có lương hưu hằng tháng, người dân sẽ được quỹ BHXH đóng toàn bộ tiền bảo hiểm y tế với mức hưởng khám chữa bệnh kỹ thuật cao (thường là 95% hoặc 100% tùy đối tượng).

- Người dân có quyền yêu cầu người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm của mình. Hiện nay, có thể dễ dàng tự tra cứu toàn bộ quá trình đóng, mức đóng, và lịch sử hưởng trợ cấp thông qua ứng dụng số (VssID hoặc tích hợp trên VNeID).

- Nếu tạm thời nghỉ việc hoặc ngừng đóng BHXH, thời gian đã đóng trước đó không bị mất đi mà sẽ được bảo lưu tự động để cộng dồn cho các lần đóng tiếp theo.

- Khi phát hiện doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, hoặc khi cơ quan BHXH giải quyết chế độ không thỏa đáng, người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa án.

Nghĩa vụ của người tham gia BHXH

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Luật BHXH năm 2024 người tham gia BHXH tự có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quan trọng sau:

- Có trách nhiệm đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Theo dõi việc thực hiện trách nhiệm về BHXH của bản thân.

- Thực hiện việc kê khai thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ theo đúng quy định: Phải nộp hồ sơ hưởng chế độ đúng thời hạn quy định. Nếu có sự thay đổi thông tin (thay đổi nơi cư trú, có việc làm mới khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp...), người dân phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH.

- Không gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm: Nghiêm cấm các hành vi làm giả hồ sơ (như giả bệnh để nhận trợ cấp ốm đau, mua bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, hoặc cố tình giấu việc đã đi làm lại để tiếp tục nhận tiền thất nghiệp). Nếu vi phạm, người dân sẽ bị truy thu tiền, xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

