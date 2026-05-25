Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo đó, bảng lương của công an cũng có sự thay đổi.
Bảng lương công an thay đổi thế nào từ 1/7/2026 khi lương cơ sở tăng?
Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 161/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 tăng lên thành 2.530.000 đồng/tháng.
Lương công an được tính theo công thức như sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.
Theo đó, dự kiến bảng lương của công an từ 1/7/2026 được tính như sau:
Bảng lương công an theo cấp bậc hàm
|
STT
|
Cấp bậc quân hàm
|
Hệ số lương
|
Mức lương (đồng/tháng)
|
1
|
Đại tướng
|
10,4
|
26.312.000
|
2
|
Thượng tướng
|
9,8
|
24.794.000
|
3
|
Trung tướng
|
9,2
|
23.276.000
|
4
|
Thiếu tướng
|
8,6
|
21.758.000
|
5
|
Đại tá
|
8,0
|
20.240.000
|
6
|
Thượng tá
|
7,3
|
18.469.000
|
7
|
Trung tá
|
6,6
|
16.698.000
|
8
|
Thiếu tá
|
6,0
|
15.180.000
|
9
|
Đại uý
|
5,4
|
13.662.000
|
10
|
Thượng uý
|
5,0
|
12.650.000
|
11
|
Trung uý
|
4,6
|
11.638.000
|
12
|
Thiếu úy
|
4,3
|
10.879.000
|
13
|
Thượng sĩ
|
3,8
|
9.614.000
|
14
|
Trung sĩ
|
3,5
|
8.855.000
|
15
|
Hạ sĩ
|
3,2
|
8.096.000
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp:
+ Nhóm 1:
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương (đồng/tháng)
|
Bậc 1
|
3,85
|
9.740.500
|
Bậc 2
|
4,2
|
10.626.000
|
Bậc 3
|
4,55
|
11.511.500
|
Bậc 4
|
4,9
|
12.397.000
|
Bậc 5
|
5,25
|
13.282.500
|
Bậc 6
|
5,6
|
14.168.000
|
Bậc 7
|
5,95
|
15.053.500
|
Bậc 8
|
6,3
|
15.939.000
|
Bậc 9
|
6,65
|
16.824.500
|
Bậc 10
|
7,0
|
17.710.000
|
Bậc 11
|
7,35
|
18.595.500
|
Bậc 12
|
7,7
|
19.481.000
+ Nhóm 2:
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương (đồng/tháng)
|
Bậc 1
|
3,65
|
9.234.500
|
Bậc 2
|
4,0
|
10.120.000
|
Bậc 3
|
4,35
|
11.005.500
|
Bậc 4
|
4,7
|
11.891.000
|
Bậc 5
|
5,05
|
12.776.500
|
Bậc 6
|
5,4
|
13.662.000
|
Bậc 7
|
5,75
|
14.547.500
|
Bậc 8
|
6,1
|
15.433.000
|
Bậc 9
|
6,45
|
16.318.500
|
Bậc 10
|
6,8
|
17.204.000
|
Bậc 11
|
7,15
|
18.089.500
|
Bậc 12
|
7,5
|
18.975.000
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp:
+ Nhóm 1:
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương (đồng/tháng)
|
Bậc 1
|
3,5
|
8.855.000
|
Bậc 2
|
3,8
|
9.614.000
|
Bậc 3
|
4,1
|
10.373.000
|
Bậc 4
|
4,4
|
11.132.000
|
Bậc 5
|
4,7
|
11.891.000
|
Bậc 6
|
5,0
|
12.650.000
|
Bậc 7
|
5,3
|
13.409.000
|
Bậc 8
|
5,6
|
14.168.000
|
Bậc 9
|
5,9
|
14.927.000
|
Bậc 10
|
6,2
|
15.686.000
+ Nhóm 2:
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương (đồng/tháng)
|
Bậc 1
|
3,2
|
8.096.000
|
Bậc 2
|
3,5
|
8.855.000
|
Bậc 3
|
3,8
|
9.614.000
|
Bậc 4
|
4,1
|
10.373.000
|
Bậc 5
|
4,4
|
11.132.000
|
Bậc 6
|
4,7
|
11.891.000
|
Bậc 7
|
5,0
|
12.650.000
|
Bậc 8
|
5,3
|
13.409.000
|
Bậc 9
|
5,6
|
14.168.000
|
Bậc 10
|
5,9
|
14.927.000
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp
+ Nhóm 1:
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương (đồng/tháng)
|
Bậc 1
|
3,2
|
8.096.000
|
Bậc 2
|
3,45
|
8.728.500
|
Bậc 3
|
3,7
|
9.361.000
|
Bậc 4
|
3,95
|
9.993.500
|
Bậc 5
|
4,2
|
10.626.000
|
Bậc 6
|
4,45
|
11.258.500
|
Bậc 7
|
4,7
|
11.891.000
|
Bậc 8
|
4,95
|
12.523.500
|
Bậc 9
|
5,2
|
13.156.000
|
Bậc 10
|
5,45
|
13.788.500
+ Nhóm 2:
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương (đồng/tháng)
|
Bậc 1
|
2,95
|
7.463.500
|
Bậc 2
|
3,2
|
8.096.000
|
Bậc 3
|
3,45
|
8.728.500
|
Bậc 4
|
3,7
|
9.361.000
|
Bậc 5
|
3,95
|
9.993.500
|
Bậc 6
|
4,2
|
10.626.000
|
Bậc 7
|
4,45
|
11.258.500
|
Bậc 8
|
4,7
|
11.891.000
|
Bậc 9
|
4,95
|
12.523.500
|
Bậc 10
|
5,2
|
13.156.000
Lưu ý: Bảng lương công an nêu trên áp dụng từ ngày 1/7/2026 chưa bao gồm các khoản trợ cấp, phụ cấp,… (nếu có).
Lực lượng Công an có được hưởng phụ cấp?
Tại khoản 1 Điều 38 Luật Công an nhân dân 2018 quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với chiến sĩ Công an nhân dân như sau:
"Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
1. Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân do Chính phủ quy định. Tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc hàm, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Công an nhân dân; phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong Công an nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được hưởng trợ cấp, phụ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và trợ cấp, phụ cấp đặc thù Công an nhân dân.
2. Sĩ quan Công an nhân dân nếu giữ nhiều chức vụ, chức danh trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ, chức danh cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh theo quy định của pháp luật.
3. Sĩ quan Công an nhân dân được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm khi được giao chức vụ, chức danh thấp hơn chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm do yêu cầu công tác hoặc thay đổi tổ chức, biên chế theo quy định của pháp luật.
4. Sĩ quan Công an nhân dân khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ, chức danh thì hưởng các quyền lợi theo chức vụ, chức danh mới.
5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được bảo đảm doanh trại và các điều kiện làm việc, sinh hoạt phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ được giao.
6. Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được hưởng phụ cấp nhà ở, được bảo đảm nhà ở công vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật".
Theo quy định nêu trên, chiến sĩ Công an nhân dân được hưởng trợ cấp, phụ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và trợ cấp, phụ cấp đặc thù Công an nhân dân.
Ngoài ra, chiến sĩ Công an nhân dân còn được bảo đảm doanh trại và các điều kiện làm việc, sinh hoạt phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ được giao; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
