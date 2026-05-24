Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm tra
GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Liên quan đến việc nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đang được xây dựng quy mô lớn sát khu dân cư và ven sông Châu Thành khiến nhiều người dân lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ngày 24/5, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nhà máy đã dừng hoạt động xây dựng.
Theo nhiều hộ dân sinh sống tại tổ dân phố Ngô Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình, nhà máy đã dừng thi công gần một tuần nay. Trước đó, dự án này bị chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đình chỉ hoạt động xây dựng.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong khuôn viên nhà máy gạch Điền Xá, hàng loạt hạng mục đang được triển khai xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, nằm lọt giữa hệ thống sông ngòi và khu dân cư đông đúc của tổ dân phố Ngô Xá.
Quan sát từ trên cao cho thấy nhiều công trình khung thép quy mô lớn đã được dựng lên, nhiều khu vực đang được san lấp mặt bằng, tập kết nguyên vật liệu và thi công liên tục.
Đáng chú ý, nhà máy nằm sát bờ sông Châu Thành, xung quanh là đất nông nghiệp, ao hồ, kênh dẫn nước và nhà dân chỉ cách khu vực thi công một khoảng không xa. Nhiều người dân cho biết họ đặc biệt lo ngại nguy cơ khói bụi, khí thải và nước thải từ hoạt động sản xuất gạch có thể ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống cũng như sức khỏe của cộng đồng dân cư xung quanh.
Theo quan sát, bên trong khuôn viên nhà máy hiện đã hình thành nhiều dãy công trình dài với kết cấu khung thép, mái tôn xanh. Một số hạng mục giống khu vực lò sấy, nhà xưởng đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Ngoài ra còn có nhiều khu vực đang được đổ đất, lu lèn và mở rộng mặt bằng. Dọc khu vực ven sông xuất hiện các đống vật liệu màu đen nghi là than hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Điều khiến người dân băn khoăn là dự án được triển khai với tốc độ nhanh chóng, trong khi theo phản ánh, nhiều thủ tục liên quan đến môi trường, đất đai và xây dựng vẫn chưa được công khai đầy đủ để người dân nắm rõ. Một số hộ dân cho biết đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra toàn diện dự án.
Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ tình trạng pháp lý của dự án, đồng thời công khai các hồ sơ liên quan đến môi trường, giấy phép xây dựng và quy hoạch để người dân được biết, giám sát.
Theo chính quyền địa phương, sau khi phát hiện việc thi công, UBND phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng hoạt động xây dựng đối với dự án này.
