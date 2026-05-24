Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm tra

Chủ nhật, 17:58 24/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến việc nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đang được xây dựng quy mô lớn sát khu dân cư và ven sông Châu Thành khiến nhiều người dân lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ngày 24/5, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nhà máy đã dừng hoạt động xây dựng.

Theo nhiều hộ dân sinh sống tại tổ dân phố Ngô Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình, nhà máy đã dừng thi công gần một tuần nay. Trước đó, dự án này bị chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đình chỉ hoạt động xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khuôn viên nhà máy gạch Điền Xá, hàng loạt hạng mục đang được triển khai xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, nằm lọt giữa hệ thống sông ngòi và khu dân cư đông đúc của tổ dân phố Ngô Xá.

Khu vực nhà máy gạch Điền Xá nhìn từ trên cao.

Quan sát từ trên cao cho thấy nhiều công trình khung thép quy mô lớn đã được dựng lên, nhiều khu vực đang được san lấp mặt bằng, tập kết nguyên vật liệu và thi công liên tục.

Đáng chú ý, nhà máy nằm sát bờ sông Châu Thành, xung quanh là đất nông nghiệp, ao hồ, kênh dẫn nước và nhà dân chỉ cách khu vực thi công một khoảng không xa. Nhiều người dân cho biết họ đặc biệt lo ngại nguy cơ khói bụi, khí thải và nước thải từ hoạt động sản xuất gạch có thể ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống cũng như sức khỏe của cộng đồng dân cư xung quanh.

Dự án được xây dựng với quy mô lớn ngay cạnh đê và sông Châu Thành.

Theo quan sát, bên trong khuôn viên nhà máy hiện đã hình thành nhiều dãy công trình dài với kết cấu khung thép, mái tôn xanh. Một số hạng mục giống khu vực lò sấy, nhà xưởng đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Ngoài ra còn có nhiều khu vực đang được đổ đất, lu lèn và mở rộng mặt bằng. Dọc khu vực ven sông xuất hiện các đống vật liệu màu đen nghi là than hoặc nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Điều khiến người dân băn khoăn là dự án được triển khai với tốc độ nhanh chóng, trong khi theo phản ánh, nhiều thủ tục liên quan đến môi trường, đất đai và xây dựng vẫn chưa được công khai đầy đủ để người dân nắm rõ. Một số hộ dân cho biết đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra toàn diện dự án.

Trước đó, khu vực nhà máy đã được xây dựng nhiều hạng mục, theo chính quyền địa phương việc thi công này chưa được cấp phép.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ tình trạng pháp lý của dự án, đồng thời công khai các hồ sơ liên quan đến môi trường, giấy phép xây dựng và quy hoạch để người dân được biết, giám sát.

Theo chính quyền địa phương, sau khi phát hiện việc thi công, UBND phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng hoạt động xây dựng đối với dự án này.

GĐXH - Theo quy định, từ 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, đồng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp được xem là mang "số phượng hoàng", cuộc đời gặp nhiều may mắn, hậu vận đủ đầy, càng về sau càng sống sung túc và an nhàn.

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...

GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng.

GĐXH - Theo tử vi, 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được xem là thời điểm sinh ra những đứa trẻ có tương lai sáng lạn, cuộc sống sung túc đủ đầy.

GĐXH - Đường ngang mới tại Km94+250 đã mở chắn cho phương tiện lưu thông, đánh dấu việc tỉnh lộ 485B ở Trường Thi, Ninh Bình chính thức thông suốt sau thời gian dài bị “đứt đoạn” do vướng mắc liên quan đến đóng mở đường ngang dân sinh qua đường sắt.

GĐXH - Theo tử vi, có 3 con giáp nổi bật bởi cách sống tinh tế, biết trước biết sau nên càng trưởng thành càng được nhiều người quý trọng.

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây thường mang tâm thế tích cực, biết cân bằng cảm xúc và sống bền bỉ theo năm tháng.

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 7h sáng ngày 21/5 đến 7h sáng ngày 22/5/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã liên tục ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và nút giao trọng điểm.

GĐXH - Từ 1/7/2026, Nghị định 164/2026/NĐ-CP có hiệu lực trong đó quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập của lãnh đạo có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vậy những loại tài sản, thu nhập nào sẽ phải kê khai?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

