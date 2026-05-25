Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt

Nắng nóng miền Bắc

Theo dự báo thời tiết, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ khá gay gắt. Theo dự báo, trạng thái nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ duy trì đến khoảng ngày 27/5 với nền nhiệt phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng tại Hà Nội, do kết hợp với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C. Đây được xem là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu mùa hè đến nay.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt thấp hơn, phổ biến từ 36 - 38 độ C.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, ở Trung Bộ đến khoảng 28/5.

Theo dự báo thời tiết từ khoảng chiều tối và đêm 27/5 miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Ảnh minh họa: TL

Miền Bắc sắp đón mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

Nhận định của cơ quan khí tượng về thời tiết từ đêm 26/5 đến ngày 3/6: Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông sau những ngày nắng mạnh nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 28-30/5, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ cũng đón mưa rào và dông rải rác giúp "giải nhiệt".

Trong thời kỳ dự báo, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, ngày 27/5, khu vực này ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ 27/5 xuất hiện mưa rào và rải rác dông, tập trung lúc chiều tối và tối, có nơi mưa to.

