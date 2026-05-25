Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nắng nóng miền Bắc
Theo dự báo thời tiết, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ khá gay gắt. Theo dự báo, trạng thái nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ duy trì đến khoảng ngày 27/5 với nền nhiệt phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Riêng tại Hà Nội, do kết hợp với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C. Đây được xem là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu mùa hè đến nay.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt thấp hơn, phổ biến từ 36 - 38 độ C.
Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, ở Trung Bộ đến khoảng 28/5.
Miền Bắc sắp đón mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt
Nhận định của cơ quan khí tượng về thời tiết từ đêm 26/5 đến ngày 3/6: Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông sau những ngày nắng mạnh nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ chiều tối 28-30/5, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ cũng đón mưa rào và dông rải rác giúp "giải nhiệt".
Trong thời kỳ dự báo, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, ngày 27/5, khu vực này ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng.
Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ 27/5 xuất hiện mưa rào và rải rác dông, tập trung lúc chiều tối và tối, có nơi mưa to.
Thay đổi quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, người hưởng chế độ cần lưu ý để bảo đảm quyền lợiĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bảo hiểm xã hội đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BHXH có hiệu lực từ tháng 5/2026 trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấpĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông một đoạn trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Nguyễn Trãi, nhằm phục vụ công tác sửa chữa khẩn cấp hệ thống khe co giãn.
Sinh ra đã có tố chất kinh doanh, 4 con giáp này khó sống cảnh thiếu tiềnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây nổi bật bởi khả năng kiếm tiền thông minh, càng trưởng thành càng dễ xây dựng cuộc sống sung túc.
Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo đó, bảng lương của công an cũng có sự thay đổi.
Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCMĐời sống - 17 giờ trước
Cô gái 18 tuổi bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng khi đang bán hàng, gãy tay, gãy sống mũi phải nhập viện cấp cứu
Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm traĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.
10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợiĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, từ 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, đồng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.
Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp được xem là mang "số phượng hoàng", cuộc đời gặp nhiều may mắn, hậu vận đủ đầy, càng về sau càng sống sung túc và an nhàn.
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sảnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, vi phạm điều này gây hoang mang dư luận có thể bị phạt nặng đến 50 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng.
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sảnĐời sống
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...