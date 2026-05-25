Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt

Thứ hai, 11:57 25/05/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng miền Bắc

Theo dự báo thời tiết, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ khá gay gắt. Theo dự báo, trạng thái nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ duy trì đến khoảng ngày 27/5 với nền nhiệt phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng tại Hà Nội, do kết hợp với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C. Đây được xem là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu mùa hè đến nay.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận nền nhiệt thấp hơn, phổ biến từ 36 - 38 độ C.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, ở Trung Bộ đến khoảng 28/5.

Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết từ khoảng chiều tối và đêm 27/5 miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Ảnh minh họa: TL

Miền Bắc sắp đón mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

Nhận định của cơ quan khí tượng về thời tiết từ đêm 26/5 đến ngày 3/6: Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông sau những ngày nắng mạnh nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 28-30/5, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ cũng đón mưa rào và dông rải rác giúp "giải nhiệt".

Trong thời kỳ dự báo, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, ngày 27/5, khu vực này ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ 27/5 xuất hiện mưa rào và rải rác dông, tập trung lúc chiều tối và tối, có nơi mưa to.

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tớiĐây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, tổ hợp các hình thái gây mưa tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ hoàn toàn suy yếu. Thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Bắc Bộ, Trung Bộ kết thúc nắng nóng gay gắt ở thời điểm này

Bắc Bộ, Trung Bộ kết thúc nắng nóng gay gắt ở thời điểm này

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, người hưởng chế độ cần lưu ý để bảo đảm quyền lợi

Thay đổi quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, người hưởng chế độ cần lưu ý để bảo đảm quyền lợi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BHXH có hiệu lực từ tháng 5/2026 trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấp

Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấp

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông một đoạn trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Nguyễn Trãi, nhằm phục vụ công tác sửa chữa khẩn cấp hệ thống khe co giãn.

Sinh ra đã có tố chất kinh doanh, 4 con giáp này khó sống cảnh thiếu tiền

Sinh ra đã có tố chất kinh doanh, 4 con giáp này khó sống cảnh thiếu tiền

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây nổi bật bởi khả năng kiếm tiền thông minh, càng trưởng thành càng dễ xây dựng cuộc sống sung túc.

Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026

Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo đó, bảng lương của công an cũng có sự thay đổi.

Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCM

Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCM

Đời sống - 17 giờ trước

Cô gái 18 tuổi bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng khi đang bán hàng, gãy tay, gãy sống mũi phải nhập viện cấp cứu

Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm tra

Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá dừng xây dựng sau khi bị kiểm tra

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đã ngừng xây dựng gần một tuần nay sau khi bị kiểm tra, đình chỉ thi công giữa lúc người dân liên tục phản ánh lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường.

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợi

10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026, người dân nên cập nhật để hưởng lợi

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, từ 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tăng, đồng loạt các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng theo.

Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãn

Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp được xem là mang "số phượng hoàng", cuộc đời gặp nhiều may mắn, hậu vận đủ đầy, càng về sau càng sống sung túc và an nhàn.

Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sản

Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sản

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, vi phạm điều này gây hoang mang dư luận có thể bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, vi phạm điều này gây hoang mang dư luận có thể bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng.

Xem nhiều

Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sản

Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Tâm tư người dân làng Bắc Biên và bài toán 'an dân' nơi lõi di sản

Đời sống

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hứa hẹn sẽ mở ra tương lai đô thị hiện đại cho Thủ đô. Tuy nhiên, dự án cũng mang lại nỗi lo âu, thắp thỏm cho hàng ngàn cư dân làng Bắc Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) trước thông tin phải di dời, nhường đất để thực hiện dự án...

Trời sinh 3 con giáp biết đối nhân xử thế: Sống nghĩa tình nên phúc khí dồi dào

Trời sinh 3 con giáp biết đối nhân xử thế: Sống nghĩa tình nên phúc khí dồi dào

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người có tuổi già khỏe mạnh, càng lớn tuổi càng hưởng phúc

Ngày sinh Âm lịch của người có tuổi già khỏe mạnh, càng lớn tuổi càng hưởng phúc

Đời sống
Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãn

Sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng: 4 con giáp có cuộc đời đại phú quý, hậu vận viên mãn

Đời sống
Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026

Bảng lương mới của công an từ 1/7/2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top