Dự báo thời tiết ngày mai (26/5): Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức cao

Thời tiết ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày mai (26/5), Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Thời gian nắng nóng kéo dài trong ngày.

Theo dự báo thời tiết ngày mai (26/5) đến ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%; thời gian nắng nóng từ 9-19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; thời gian nắng nóng từ 09-18 giờ.

Thời tiết Hà Nội ngày mai: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo dự báo thời tiết ngày mai, nhiều tỉnh thành tiếp tục có nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai

Thời tiết Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

