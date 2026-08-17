'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga có cuộc sống ra sao ở tuổi 38?

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Ở tuổi 38, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga đã mở lòng trong chuyện tình cảm và đón chờ những điều mới trong chặng đường sắp tới.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga 'nở hoa' ở tuổi 38 - Ảnh 1.6 năm sau phim 'Sinh tử', Việt Anh - Quỳnh Nga từ 'tình nhân màn ảnh' trở thành người yêu đời thực

GĐXH - Việt Anh mới đây công khai trên truyền thông rằng anh đang hẹn hò với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Sau 6 năm vào vai tình nhân trên màn ảnh trong bộ phim Sinh tử, cả hai hiện đã trở thành một cặp đôi ngoài đời thực.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 1.

Quỳnh Nga là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như “Lập trình cho trái tim”, “Về nhà đi con”, “Sinh tử”... Trong đó, vai Nhã trong “Về nhà đi con” từng giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn mạnh mẽ dù nhân vật gây nhiều tranh luận.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 2.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Nga không còn xuất hiện với tần suất dày đặc trên màn ảnh nhưng vẫn duy trì các hoạt động liên quan đến diễn xuất, biểu diễn và kinh doanh. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường trên mạng xã hội.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 3.

Bước sang tuổi 38, Quỳnh Nga vẫn nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung. Nữ diễn viên dành thời gian cho việc tập luyện và chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến đi cũng như hình ảnh trong công việc.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 4.

Về chuyện tình cảm, Quỳnh Nga từng kết hôn với người mẫu, diễn viên Doãn Tuấn. Hai người tổ chức đám cưới vào năm 2014 và sau đó đường ai nấy đi vào năm 2019. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, Quỳnh Nga tập trung cho công việc và cuộc sống riêng. Nữ diễn viên từng chia sẻ những quan điểm của mình về tình yêu, hôn nhân và cách cân bằng cuộc sống sau những biến động tình cảm.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 5.

Những năm gần đây, Quỳnh Nga và Việt Anh quen nhau qua những lần hợp tác ăn ý và thân thiết ngoài đời, thậm chí vướng nghi vấn hẹn hò. Đặc biệt sau phim "Sinh tử", họ được đồn đoán phim giả tình thật. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Việt Anh - Quỳnh Nga đều phủ nhận. Cặp đôi đều chia sẻ họ là những người bạn thân thiết trong nhóm nghệ sĩ tại Hà Nội. Việt Anh - Quỳnh Nga luôn đồng hành cùng nhau nhưng họ cho biết chưa là người yêu.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 6.

Trong nhiều sự kiện họ vẫn được "đẩy thuyền" nhưng khi được hỏi "có yêu nhau không", cả hai vẫn không trả lời hoặc phủ nhận. Quỳnh Nga từng chia sẻ rằng cô và Việt Anh chỉ là những người bạn rất thân, hiểu nhau sau nhiều năm làm việc chung. Nữ diễn viên cho biết cả hai có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống nhưng không phải là người yêu.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 7.

Về phía Việt Anh, nam diễn viên cũng nhiều lần khẳng định giữa anh và Quỳnh Nga không tồn tại mối quan hệ tình cảm như lời đồn. Theo anh, việc thường xuyên gặp gỡ xuất phát từ tình bạn và sự gắn bó trong công việc, trong khi những hình ảnh thân thiết chỉ phản ánh sự thoải mái giữa hai đồng nghiệp.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38 - Ảnh 8.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong một lần đi du lịch ở Nga, Việt Anh đã quyết định công khai chuyện tình cảm. Được biết, cặp đôi đã chung tiền mua chung nhà và đang hoàn thiện để có một tổ ấm sau khi công khai chuyện tình cảm. Hiện tại, họ không chỉ đồng hành cùng nhau trong tình cảm mà còn hỗ trợ nhau cả về công việc. Dù chưa có kế hoạch dài hạn cho tương lai nhưng cách Việt Anh - Quỳnh Nga quan tâm yêu thương nhau khiến khán giả tin rằng tình cảm của họ rất bền chặt.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga 'nở hoa' ở tuổi 38 - Ảnh 10.Tin sao 22/7: Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh, MC Mai Ngọc khoe sắc vóc 50kg

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh khi đến dự tiệc sinh nhật của ông xã Vân Hugo, trong khi đó MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi trở về vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

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