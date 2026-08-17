'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga có cuộc sống ra sao ở tuổi 38?

Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) sắp tiến tới tình yêu?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh và Phương sau những rung động dành cho nhau, cả hai đã đi chơi riêng và có thể nảy sinh tình yêu của thuở học trò.
Xét xử ca sĩ Chi Dân và người mẫu An TâyGiải trí -
GĐXH - Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây (Andrea Aybar).
Nam NSƯT từng làm lễ tân khách sạn trước khi nổi tiếng màn ảnhCâu chuyện văn hóa -
Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, nam NSƯT này từng trải qua những năm tháng chật vật với nghề, làm thêm nhiều công việc.
Mỹ nhân một thời nhận sai: "Tôi đã sai rồi, tôi xin sám hối"Giải trí -
"Tôi đã sai rồi và hôm nay tôi sám hối trước toàn thể công chúng", Việt Trinh chia sẻ.
Diễn viên gây ấn tượng trong vai nữ y tá Mây phim 'Thanh âm vượt đại dương' là ai?Giải trí -
GĐXH - Lần đầu chạm ngõ phim điện ảnh, diễn viên trẻ Thùy Dương đã có vai diễn ấn tượng trong "Thanh âm vượt đại dương".
Cựu sinh viên Kinh tế quê Hải Phòng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Đinh Ngọc Châu, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, nổi bật trong top 53 Hoa hậu Việt Nam 2026. Với quyết tâm và sự hỗ trợ từ gia đình, cô hy vọng chinh phục vương miện danh giá.
Cô giáo dạy Hóa hút triệu view kể cảnh quay 'dở khóc dở cười' trên phim giờ vàngGiải trí -
Nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên tiết lộ hậu trường cảnh quay bị ba lô đập vào mặt trong bộ phim giờ vàng "Mùa hè năm ấy" gây sốt trên VTV.
Quang Anh 'Về nhà đi con' bất ngờ với những tiết mục mãn nhãn của tài năng nhíXem - nghe - đọc -
GĐXH - Quang Anh "Về nhà đi con" cùng dàn sao cùng hội ngộ, những tài năng nhí cùng tỏa sáng tại Chung kết Face Star Kidz 2026, khép lại hành trình chinh phục với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Lê Xuân Tiền rời 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' trong nước mắtGiải trí -
GĐXH - Lê Xuân Tiền rời "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" trong nước mắt khiến khán giả tiếc nuối.
Lisa - con gái Khánh Thi: 'Sản phẩm' hay hờn dỗi của gia đìnhGiải trí -
GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi lại có khoảnh khắc đáng yêu gây chú ý với khán giả. Cô bé gần 3 tuổi lém lỉnh, dễ thương và thừa hưởng năng khiếu nhảy múa từ bố mẹ.