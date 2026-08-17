'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga có cuộc sống ra sao ở tuổi 38?

Trong nhiều sự kiện họ vẫn được "đẩy thuyền" nhưng khi được hỏi "có yêu nhau không", cả hai vẫn không trả lời hoặc phủ nhận. Quỳnh Nga từng chia sẻ rằng cô và Việt Anh chỉ là những người bạn rất thân, hiểu nhau sau nhiều năm làm việc chung. Nữ diễn viên cho biết cả hai có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống nhưng không phải là người yêu.