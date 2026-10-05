Trải nghiệm đáng nhớ của MC Đan Lê cùng gia đình giữa thiên nhiên Thụy Sĩ

Duy Hưng và Huyền Lizzie tái ngộ trong phim nối sóng 'Mùa hè năm ấy'Giải trí -
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Điều khiến nữ MC tò mò nhất là màu nước xanh ngọc đặc trưng của hồ. Cô tìm hiểu và biết rằng nước tan từ các sông băng xung quanh mang theo những hạt đá cực mịn, thường được gọi là bột đá băng hà. Các hạt này lơ lửng trong nước, làm tán xạ ánh sáng và tạo nên sắc xanh đặc biệt. Tùy thuộc vào ánh sáng và góc nhìn, màu nước lại có sự thay đổi. Vì thế, trong lúc đi dạo quanh hồ, Đan Lê nhiều lần bất ngờ trước những góc cảnh mới đẹp hơn những gì cô vừa nhìn thấy trước đó. Đến giờ ăn trưa, thay vì lựa chọn nhà hàng hay quầy bán đồ ăn quanh hồ, Đan Lê chuẩn bị sẵn bánh mì kẹp, trái cây, các loại hạt và nước uống. Cô cùng những người thân tìm một tảng đá lớn bên hồ, trải khăn rồi ngồi ăn giữa khung cảnh núi non. Nữ MC thích cảm giác được thong thả thưởng thức bữa ăn, không phải xếp hàng hay vội vàng tìm chỗ ngồi. Với cô, một bữa trưa đơn giản mua từ siêu thị cũng trở nên đáng nhớ khi được thưởng thức giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Sau khi nghỉ ngơi, Đan Lê cùng em gái tiếp tục trekking lên cao hơn. Do đoạn đường dốc và khó đi, mẹ cô quyết định ngồi lại chờ. Hai chị em tập trung bước tiếp trên con đường dốc, đến khi ngẩng đầu nhìn xuống mới thấy toàn cảnh lòng hồ xanh ngắt trải rộng phía dưới. Nữ MC ví khung cảnh ấy như một viên ngọc bích nằm giữa những vách núi sâu hun hút. Với cô, khoảnh khắc đó khiến mọi công sức đi bộ lên cao đều trở nên xứng đáng.Khoảng 14 giờ, Đan Lê cùng gia đình quay lại ga cáp treo, xuống Kandersteg rồi lên tàu trở về Interlaken. Cô muốn kết thúc hành trình sớm để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến khám phá vào ngày hôm sau. Qua trải nghiệm tại Thụy Sĩ, nữ MC nhận thấy các ngôi làng ở đây rất đẹp nhưng khá vắng vẻ, đặc biệt khi đi ra khỏi khu vực trung tâm. Nhiều đoạn đường gần như không có người qua lại, trong khi phần lớn hàng quán tại những nơi cô ghé thăm chỉ mở cửa khoảng từ 10 giờ đến 17 giờ. Vì vậy, nếu muốn du lịch thong thả và chủ động về thời gian, du khách nên chuẩn bị kỹ đồ dùng cũng như thức ăn.
Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cô được yêu mến khi dẫn chương trình Dự báo thời tiết trên VTV. Với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành một trong những MC được khán giả yêu thích.
Không dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, Đan Lê còn lấn sân sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử và một số dự án truyền hình khác.
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