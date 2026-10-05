Trải nghiệm đáng nhớ của MC Đan Lê cùng gia đình giữa thiên nhiên Thụy Sĩ

Sau khi nghỉ ngơi, Đan Lê cùng em gái tiếp tục trekking lên cao hơn. Do đoạn đường dốc và khó đi, mẹ cô quyết định ngồi lại chờ. Hai chị em tập trung bước tiếp trên con đường dốc, đến khi ngẩng đầu nhìn xuống mới thấy toàn cảnh lòng hồ xanh ngắt trải rộng phía dưới. Nữ MC ví khung cảnh ấy như một viên ngọc bích nằm giữa những vách núi sâu hun hút. Với cô, khoảnh khắc đó khiến mọi công sức đi bộ lên cao đều trở nên xứng đáng.Khoảng 14 giờ, Đan Lê cùng gia đình quay lại ga cáp treo, xuống Kandersteg rồi lên tàu trở về Interlaken. Cô muốn kết thúc hành trình sớm để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến khám phá vào ngày hôm sau. Qua trải nghiệm tại Thụy Sĩ, nữ MC nhận thấy các ngôi làng ở đây rất đẹp nhưng khá vắng vẻ, đặc biệt khi đi ra khỏi khu vực trung tâm. Nhiều đoạn đường gần như không có người qua lại, trong khi phần lớn hàng quán tại những nơi cô ghé thăm chỉ mở cửa khoảng từ 10 giờ đến 17 giờ. Vì vậy, nếu muốn du lịch thong thả và chủ động về thời gian, du khách nên chuẩn bị kỹ đồ dùng cũng như thức ăn.