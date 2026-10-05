Tùng (Trọng Lân) nhận hối lộ 400 triệu

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Mùa hè năm ấy", sau khi không thể khuyên Phương (Minh Thu), bà Ngọc (Vân Dung) rơi nước mắt, mong con gái tự chọn cho mình người bạn đời thực sự xứng đáng và mang lại hạnh phúc.

Bà Ngọc kiên quyết khẳng định không tin tưởng Khánh (Tô Dũng) và cho rằng anh không thể là chỗ dựa suốt đời cho cô, đồng thời nhấn mạnh "ơn nghĩa cũng đã trả hết rồi". Đúng lúc đó, Khánh đứng sau cánh cửa ngậm ngùi, xót xa nghe trọn vẹn những lời cay đắng từ mẹ của Phương.

Khánh đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bà Ngọc và Phương. Ảnh VTV

Trong khi đó, tại bàn ăn riêng tư, Vương và Tùng (Trọng Lân) bàn bạc về một kế hoạch làm ăn nào đó liên quan đến Phương. Tùng nhắc tới việc sử dụng nội thất tái chế - bài toán truyền thông của Phó Giám đốc Phương, mà anh cũng không thể can thiệp. Tùng xúi Vương vẽ ra một dự án rồi vứt cho xưởng sản xuất là xong. Anh lưu ý cho Vương chỉ cần đảm bảo thang điểm trong hồ sơ: nhóm thu mua 80%, nhóm thiết kế và tái sử dụng chiếm 20%.

Vương nhờ Tùng: "Để ý giúp tôi, tôi không để ai thiệt", vừa đưa cho anh 400 triệu đồng tiền mặt thay cho lời cảm ơn.

Vương dùng 400 triệu để đổi lấy sự ủng hộ của Tùng cho dự án ở khách sạn. Ảnh VTV

Tại văn phòng, Tùng thông báo cho Phương việc Hộ kinh doanh Khánh Gỗ đã nộp hồ sơ tham dự thầu. Thấy Phương tỏ ra bất ngờ khi Khánh nộp hồ sơ, Tùng liền nghi ngờ cô giả vờ. Tùng thẳng thắn trách móc Phương vì cho rằng cô đưa ra tiêu chí tái sử dụng nhằm hậu thuẫn cho Khánh, sẵn sàng gạt bỏ mọi nguyên tắc làm việc vốn có.

Phương chỉ biết sững người, im lặng trước những lời buộc tội gay gắt của Tùng: "Phương đang vì Khánh mà gạt bỏ đi tất cả các nguyên tắc của mình".



Phương bất ngờ khi bị Tùng quy kết bỏ qua nguyên tắc làm việc để ưu ái cho Khánh. Ảnh VTV

Tập 25 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 5/10 trên VTV3.

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