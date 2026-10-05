Duy Hưng và Huyền Lizzie tái ngộ trong phim nối sóng 'Mùa hè năm ấy'

Theo VTV, sau khi "Mùa hè năm ấy" khép lại, phim mới "Căn nhà không mái che" sẽ lên sóng thay thế. Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, "Căn nhà không mái che" mang tới câu chuyện của những con người lao động nhỏ bé, ngày ngày vật lộn với cơm áo, nợ nần và những lo toan đời thường.

Ở đó, những người cha, người mẹ luôn đặt sự bình an và tương lai của con cái lên trước hạnh phúc riêng, chỉ mong dựng cho con một "mái che" đủ vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống.

"Căn nhà không mái che" sắp lên sóng khung giờ vàng VTV3. Ảnh VFC

Chuyện phim xoay quanh hai gia đình Hạnh và Toản. Hạnh là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con Thơ và Khang trong một gia đình luôn chất chứa những bất an. Toản là người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, cũng bươn chải nuôi hai con Triết và Mai, chỉ mong tìm được một chốn ổn định để các con yên ấm lớn lên.

Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng chung một mái nhà chưa chắc đã là người một nhà. Những khác biệt trong tính cách, định kiến ban đầu, va chạm giữa người lớn cùng sự cảnh giác, chành chọe của lũ trẻ liên tiếp tạo nên những tình huống vừa đời thường, hài hước, vừa nhiều giằng xé.

Duy Hưng và Huyền Lizzie tái ngộ trong phim "Căn nhà không mái che". Ảnh Ảnh VFC

"Căn nhà không mái che" không chỉ đơn thuần là câu chuyện "rổ rá cạp lại", mà còn là hành trình của những con người xa lạ, vượt qua từng "chướng ngại vật" của định kiến xã hội, nỗi thấp thỏm sợ hãi một lần nữa lại sảy chân. Đặc biệt là cảm xúc của những đứa trẻ khi bố mẹ quyết "đi bước nữa" đã khiến hành trình từ "rổ rá" đến lúc "cạp lại" trở nên đầy hấp dẫn với những giằng co tâm lý thú vị.

Bên cạnh tuyến gia đình là sắc màu tuổi trẻ của "tam giác tình bạn" Thơ - Sơn - Hùng. "Ba bạn cùng tiến" cũng là những nét chấm phá trong trẻo, tích cực trong bức tranh rộng lớn của "Căn nhà không mái che".

Bộ phim lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010. Ảnh Ảnh VFC

"Căn nhà không mái che" là sự kết hợp giữa đạo diễn Bùi Tiến Huy và đạo diễn Phạm Gia Phương. Đồng thời, dàn diễn viên thực lực như Duy Hưng (vai Toản), Minh Huyền (vai Hạnh). Bên cạnh đó là sự góp mặt của một lớp diễn viên trẻ như: Thu Hà (vai Thơ), Minh Xỉu (vai Khang), Phú Quý (vai Triết), Khánh An (vai Mai), Nam Việt (vai Hùng), Sơn Tùng (vai Sơn)...

"Căn nhà không mái che" lên sóng trên VTV3 lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần trên VTV3 trong tháng 10/2026.

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