6 năm sau phim 'Sinh tử', Việt Anh - Quỳnh Nga từ 'tình nhân màn ảnh' trở thành người yêu đời thực

Việt Anh là một trong những nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong các bộ phim truyền hình như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng hóa thân đa dạng, anh nhiều năm liền nằm trong nhóm diễn viên được khán giả yêu thích.

Quỳnh Nga được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình "Lập trình cho trái tim". Sau thành công của bộ phim, Quỳnh Nga tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu và đặc biệt là diễn xuất. Cô góp mặt trong hàng loạt dự án truyền hình như: Về nhà đi con, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và gần đây tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng của VTV.