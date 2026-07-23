6 năm sau phim 'Sinh tử', Việt Anh - Quỳnh Nga từ 'tình nhân màn ảnh' trở thành người yêu đời thực

Thứ năm, 19:00 23/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Việt Anh mới đây công khai trên truyền thông rằng anh đang hẹn hò với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Sau 6 năm vào vai tình nhân trên màn ảnh trong bộ phim Sinh tử, cả hai hiện đã trở thành một cặp đôi ngoài đời thực.

Sau 6 năm 'Sinh tử', Việt Anh - Quỳnh Nga từ 'tình nhân màn ảnh' trở thành người yêu đời thực - Ảnh 1.Việt Anh ở tuổi 45

GĐXH - Việt Anh thời gian gần đây lại khiến khán giả quan tâm khi công khai hẹn hò cùng 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga. Ở tuổi 45, cuộc sống của anh ra sao?

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 1.

Việt Anh và Quỳnh Nga là cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình của màn ảnh Việt. Từ những lần hợp tác ăn ý đến sự thân thiết ngoài đời, cả hai nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò. Đặc biệt sau phim "Sinh tử" đóng một đôi tình nhân, họ được đồn đoán đang hẹn hò. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Việt Anh - Quỳnh Nga đều phủ nhận.

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 2.

Cặp đôi đều chia sẻ họ là những người bạn thân thiết trong nhóm nghệ sĩ tại Hà Nội. Việt Anh - Quỳnh Nga luôn đồng hành cùng nhau nhưng họ cho biết chưa là người yêu.

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 3.

Trong nhiều sự kiện họ vẫn được "đẩy thuyền" nhưng khi được hỏi "có yêu nhau không", cả hai vẫn không trả lời hoặc phủ nhận.

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 4.

Quỳnh Nga từng chia sẻ rằng cô và Việt Anh chỉ là những người bạn rất thân, hiểu nhau sau nhiều năm làm việc chung. Nữ diễn viên cho biết cả hai có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống nhưng không phải là người yêu.

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 5.

Về phía Việt Anh, nam diễn viên cũng nhiều lần khẳng định giữa anh và Quỳnh Nga không tồn tại mối quan hệ tình cảm như lời đồn. Theo anh, việc thường xuyên gặp gỡ xuất phát từ tình bạn và sự gắn bó trong công việc, trong khi những hình ảnh thân thiết chỉ phản ánh sự thoải mái giữa hai đồng nghiệp.

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 6.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong một lần đi du lịch ở Nga, Việt Anh đã quyết định công khai chuyện tình cảm. 

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 7.

Được biết, cặp đôi đã chung tiền mua chung nhà và đang hoàn thiện để có một tổ ấm sau khi công khai chuyện tình cảm.

Sau 6 năm 'Sinh tử' phát sóng, Việt Anh - Quỳnh Nga từ bạn thân thành tình nhân - Ảnh 8.

Hiện tại, họ không chỉ đồng hành cùng nhau trong tình cảm mà còn hỗ trợ nhau cả về công việc. Dù chưa có kế hoạch dài hạn cho tương lai nhưng cách Việt Anh - Quỳnh Nga quan tâm yêu thương nhau khiến khán giả tin rằng tình cảm của họ rất bền chặt.

Việt Anh là một trong những nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong các bộ phim truyền hình như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng hóa thân đa dạng, anh nhiều năm liền nằm trong nhóm diễn viên được khán giả yêu thích.

Quỳnh Nga được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình "Lập trình cho trái tim". Sau thành công của bộ phim, Quỳnh Nga tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu và đặc biệt là diễn xuất. Cô góp mặt trong hàng loạt dự án truyền hình như: Về nhà đi con, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và gần đây tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng của VTV.

Sau 6 năm 'Sinh tử', Việt Anh - Quỳnh Nga từ 'tình nhân màn ảnh' trở thành người yêu đời thực - Ảnh 10.'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga ở tuổi 38

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Quỳnh Nga vẫn là một trong những mỹ nhân nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 38, nữ diễn viên gây chú ý khi Việt Anh công khai chuyện cả hai hẹn hò với báo chí. Tuy nhiên, phía nàng "cá sấu chúa" vẫn giữ im lặng.

 

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