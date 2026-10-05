Chơn bị cả xã tẩy chay vì tố cáo công ty Minh Hải

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim "Phù sa", Tám gửi đơn xin nghỉ ca đêm nhưng giám đốc Văn không đồng ý. Nếu muốn nghỉ thì Tám bắt buộc phải ký một vài giấy tờ ràng buộc về pháp lý mà sau này nếu công ty xảy ra chuyện gì, Tám chính là người phải chịu trách nhiệm.

Trong đó, các giấy tờ gồm hợp đồng lao động, phiếu thu chi, chứng từ kế toán, lệnh xuất bến bãi. Vấn đề nằm ở chỗ trong hợp đồng ghi cụ thể người trực ca phải tự chịu trách nhiệm nếu tự ý điều khiển phương tiện ra ngoài phạm vi được giao hoặc thực hiện ngoài kế hoạch. Trong khi Tám chỉ làm theo sự sắp xếp của công ty. Nếu ký những giấy tờ này, khi xảy ra vấn đề thì Tám phải chịu mọi trách nhiệm. Vì thế Tám không thoả hiệp với lãnh đạo công ty.

Tám không muốn ký các giấy tờ liên quan tới trách nhiệm thuộc về cá nhân. Ảnh VTV

Trong khi đó, Chơn là đội trưởng đội xung kích của xã cùng các anh em gia cố bờ kè trong khu vực thuộc nhà dân, Chơn vấp phải chỉ trích kèm sự xua đuổi kịch liệt của người dân Bình Hoà khi đang làm nhiệm vụ cùng anh em.



"Từ ngày mà cậu ấy theo đuổi kiện công ty Minh Hải tới giờ là nguyên xóm mình không bị hỏi chuyện thì cũng bị mời làm việc. Giờ mà cậu ấy có mặt ở đâu là tụi tôi không yên tâm. Biết đâu bây giờ giúp bờ kè rồi mốt hình ảnh của tụi tôi xuất hiện trên mấy cái hồ sơ khác nữa thì sao?", một người dân phàn nàn.

Chơn vấp phải sự phản đối của bà con, đi đến đâu cũng bị trách móc và xua đuổi. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bố của Nghiệm xuất hiện và có ý kiến về hoạt động của Quỹ.

"Sau này ba mới nghiệm ra rằng người ta có thể chấp nhận rất nhiều quy định, rất nhiều ràng buộc miễn là cuối cùng họ đạt được cái thứ họ cần. Không có công ty nạo vét nào ăn bùn cả. Người ta nhận nạo vét để lấy cát. Mà khi lợi nhuận nằm dưới lòng sông thì tất cả những lời hứa trên mặt đất đều có thể thay đổi", ông nói.

Nghiệm tuyên bố nếu phát hiện quỹ hoạt động sai mục đích sẽ dừng hoạt động. Ảnh VTV

Có vẻ như ông nghi ngờ hoạt động của Quỹ nên muốn dừng lại. Phản ứng của Nghiệm cũng gay gắt. Anh tuyên bố nếu bị phát hiện dùng quỹ sai mục đích hoặc đặt lợi ích của doanh nghiệp lên trên lợi ích của người dân Bình Hòa thì lúc đó Quỹ sẽ bị phong tỏa.



Tập 31 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 5/10 trên VTV1.

Tháng 10 'bùng nổ' với nhiều siêu phẩm phim Việt tại rạp GĐXH - Trong tháng 10, ít nhất 6 phim Việt được lên lịch phát hành với các bộ phim đáng chú ý như: "Án mạng xém hoàn hảo", "Chị chị, Em em 3'...