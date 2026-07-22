Tin sao 22/7: Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh, MC Mai Ngọc khoe sắc vóc 50kg

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền chia sẻ hình ảnh hậu trường khi đóng phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Trong phim, Ngọc Huyền vào vai Vân bị bạn trai ruồng bỏ khi biết có thai và đã phải khởi nghiệp bằng nghề bán xôi.