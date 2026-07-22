Tin sao 22/7: Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh, MC Mai Ngọc khoe sắc vóc 50kg

Thứ tư, 18:08 22/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh khi đến dự tiệc sinh nhật của ông xã Vân Hugo, trong khi đó MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi trở về vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 1.

Việt Anh - Quỳnh Nga và những người bạn dự tiệc sinh nhật của ông xã Vân Hugo. 

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 2.

Quỳnh Nga có cử chỉ âu yếm, tình tứ bên Việt Anh. Từ khi công khai hẹn hò, cặp sao không còn e ngại những hành động thân mật.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 3.

Quỳnh Kool gây chú ý với hình ảnh gợi nhớ ký ức xưa, kèm theo đó là dòng trạng thái trải nghiệm về hành trình trưởng thành theo thời gian.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 4.

Nhan sắc Quỳnh Kool nhận về nhiều lời khen từ khán giả. 

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 5.

MC Mai Ngọc gây ngỡ ngàng với hình ảnh thon gọn, gợi cảm khi cán mốc 50kg với chiều cao 1m72.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 6.

MC Mai Ngọc chia sẻ điều tâm huyết: "Dù là công việc, sở thích, hay cách chăm sóc bản thân, con cái. Cố gắng làm với sự tận tâm và chất lượng cao nhất có thể".

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 7.

Thanh Trúc ngồi trong vòng tay ông xã Châu Khải Phong, tự hào khoe làn da trắng bật tông so với chồng. Thời gian gần đây cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gia đình hạnh phúc, háo hức mong chờ khánh thành nhà mới.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh tại sinh nhật Vân Hugo - Ảnh 8.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền chia sẻ hình ảnh hậu trường khi đóng phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Trong phim, Ngọc Huyền vào vai Vân bị bạn trai ruồng bỏ khi biết có thai và đã phải khởi nghiệp bằng nghề bán xôi.

(Ảnh FB nhân vật)

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