Cách dùng lá mơ lông cho người bị trào ngược dạ dày

1. Người bị trào ngược dạ dày dùng lá mơ lông thế nào?

Theo y học cổ truyền, lá mơ lông (còn gọi là mơ tam thể) có vị đắng, tính mát, quy vào kinh Tỳ, Vị và được xem là một phương pháp hỗ trợ giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu của trào ngược dạ dày như đầy hơi, khó tiêu và ợ nóng.

Có thể sử dụng lá mơ lông theo các cách sau:

1.1 Ăn lá mơ lông tươi sống

Có thể dùng 5-7 lá mơ non, rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng, sau đó nhai từ từ cùng một chút muối vào buổi sáng sớm, nuốt nước và nhả bã. Đây là cách đơn giản, dễ làm, ít tốn kém và giữ được nhiều hoạt chất tự nhiên. Theo y học cổ truyền, nhai lá mơ với chút muối giúp tiêu thực, giảm đầy hơi, khó tiêu, hỗ trợ làm dịu cảm giác nóng rát ở dạ dày – thực quản.

Tuy nhiên, khi ăn sống lá mơ lông có thể bị nhiễm khuẩn, trứng giun sán, thuốc trừ sâu nếu rửa không kỹ. Bên cạnh đó, lá mơ tính mát, dùng nhiều dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy, ăn kém và vị hăng của lá cũng khó ăn với nhiều người.

Lưu ý: Không nên dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người Tỳ Vị hư hàn, người suy giảm miễn dịch. Nếu ăn vào thấy đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy thì ngưng ngay.

1.2 Sắc nước lá mơ lông

Dùng 20-30g lá mơ lông khô (hoặc 30-50g lá tươi) sắc với khoảng 500ml nước, đun sôi và uống 2 lần/ngày trong vòng 2-3 ngày để hỗ trợ chữa đau dạ dày. Cách làm này an toàn hơn ăn sống hoặc uống nước vì lá mơ lông được đun sôi lấy nước. Hơn nữa, nước sắc lá mơ lông dễ chia thành nhiều lần uống trong ngày, dễ bảo quản ngắn ngày trong tủ lạnh.

Một điều cần cân nhắc khi lựa chọn phương pháp này là nhiệt độ cao có thể làm giảm một phần hoạt chất của lá mơ lông và có vị đắng khó uống, dùng lâu ngày vẫn có thể gây hàn, hại Tỳ Vị, làm ăn uống kém, sợ lạnh, tiêu chảy. Do đó, chỉ nên dùng ngắn ngày, liều vừa phải. Tốt nhất nên hỏi thầy thuốc y học cổ truyền để được chỉ liều phù hợp với thể trạng.

Sử dụng nước sắc lá mơ lông an toàn hơn khi ăn sống. Ảnh AI

1.3 Uống nước cốt lá mơ lông

Lấy khoảng 40g lá mơ lông tươi, rửa sạch, giã hoặc xay nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt, có thể uống trực tiếp, nên sử dụng 1 tuần 2 lần. Cách làm này dễ hơn ăn sống, nhất là với người lớn tuổi hoặc người không nhai được lá. Nước cốt tập trung hoạt chất hơn, có thể pha chút mật ong hoặc hấp cách thủy cho dễ uống. Cách này cũng được xem là hỗ trợ giảm viêm, giảm đầy hơi.

Tuy nhiên, đây vẫn là cách sử dụng dạng tươi của lá mơ lông, không qua đun sôi nên nguy cơ vi sinh cao. Nước cốt khó bảo quản, để lâu dễ hỏng. Bên cạnh đó, cách dùng này có thể dễ gây quá liều nếu uống nhiều, dẫn đến lạnh bụng, tiêu chảy, mùi vị của loại nước này cũng khá khó chịu. Chỉ nên uống ngay sau khi chế biến, không để qua ngày, không dùng kéo dài. Người có dạ dày yếu, hay lạnh bụng nên thận trọng.

1.4 Kết hợp lá mơ lông với trứng gà

Một số bài thuốc dân gian kết hợp lá mơ lông với trứng gà, ví dụ như hấp trứng với lá mơ để hỗ trợ điều trị các vấn đề về dạ dày, đầy hơi, khó tiêu. Cách làm này giúp lá mơ lông dễ ăn, thêm dinh dưỡng, giảm mùi lá mơ. Nếu hấp hoặc nấu chín kỹ thì món ăn mềm, dễ tiêu hơn so với chiên nhiều dầu mỡ. Đây là cách nhiều người dùng như một món ăn bài thuốc.

Cần lưu ý, trứng có thể gây đầy hơi, dị ứng với người nhạy cảm. Nếu chiên nhiều dầu mỡ sẽ làm trào ngược nặng hơn mà chế biến không chín kỹ có nguy cơ nhiễm Salmonella. Đối với người bị rối loạn mỡ máu cũng nên hạn chế rán trứng lá mơ nhiều dầu mỡ và có thể thay đổi cách chế biến như hấp hoặc nấu chín kỹ. Người dị ứng trứng hoặc đang kiêng trứng thì không dùng.

1.5 Kết hợp với mật ong

Nước cốt lá mơ lông có thể được pha cùng mật ong để dễ uống hơn, làm dịu cảm giác rát họng, giảm mùi hăng của lá mơ. Mật ong giúp trung hòa axit dịch vị, kết hợp cùng lá mơ lông giúp giảm đầy hơi, chướng bụng. Cần lưu ý mật ong nhiều đường, không tốt cho người bị đái tháo đường, thừa cân. Trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không dùng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum. Với một số người, đồ ngọt có thể làm trào ngược nặng hơn hoặc gây đầy hơi nên khi có cảm giác ợ nóng tăng lên thì nên ngưng.

2. Lưu ý quan trọng khi sử dụng

Chỉ là biện pháp hỗ trợ: Lá mơ lông không phải là thuốc đặc trị và không thể thay thế các loại thuốc điều trị trào ngược dạ dày theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là trong các trường hợp nặng.

Không lạm dụng: Do có tính mát, việc sử dụng lá mơ lông quá nhiều và kéo dài có thể gây Tỳ Vị hư hàn, dẫn đến các triệu chứng như sợ lạnh, lạnh bụng, tiêu chảy mạn tính, ăn uống kém tiêu.

Thận trọng với một số đối tượng: Phụ nữ mang thai nên tránh ăn sống lá mơ lông vì một số tài liệu cổ ghi nhận nó có thể gây co bóp tử cung nhẹ. Người có thể trạng hư hàn (hay lạnh tay chân, sợ gió, đi ngoài phân lỏng nát) cũng nên thận trọng khi dùng.

Ngưng sử dụng nếu có phản ứng bất thường: Nếu bạn gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy kéo dài, nổi mẩn ngứa, chóng mặt hoặc khó thở, hãy ngưng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.



