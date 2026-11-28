Chóng mặt kéo dài, nhịp tim có lúc chỉ 40 lần/phút

Ông N.Q.P. (58 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM) là tài xế xe tải, công việc đòi hỏi sức khỏe ổn định và sự tỉnh táo khi cầm lái. Thế nhưng, hơn 2 năm nay, ông thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng kéo dài, đôi khi kèm nôn ói nhưng không rõ nguyên nhân.

Sau nhiều lần thăm khám tại các cơ sở y tế, ông được chẩn đoán rối loạn tiền đình và điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các cơn chóng mặt ngày càng nghiêm trọng, kèm theo nôn ói nhiều. Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch 2 tiến hành thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bao gồm siêu âm tim, chụp mạch vành và đo điện tâm đồ. Kết quả ghi nhận nhịp tim của người bệnh có lúc chỉ khoảng 40 lần/phút, trong khi nhịp tim theo dõi trong ngày thường xuyên dưới 50 lần/phút.

Ảnh: BVCC

ThS.BS Ngô Hàng Vinh – Trưởng khoa Nội Tim mạch 2 của bệnh viện chia sẻ: "Đây là tình trạng nhịp tim chậm đáng kể, có thể khiến lượng máu được tim bơm đi không đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể, đặc biệt là não. Khi não không được cung cấp đủ máu, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức, thậm chí ngất xỉu".

Trường hợp của ông P. cho thấy, chóng mặt kéo dài có thể liên quan đến rối loạn nhịp tim chậm. Vì vậy, người bệnh cần được đánh giá toàn diện để xác định đúng nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Đặt máy tạo nhịp tim, khắc phục tình trạng nhịp tim chậm

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ chỉ định đặt máy tạo nhịp tim cho người bệnh nhằm khắc phục tình trạng nhịp tim chậm có triệu chứng.

Máy tạo nhịp tim là thiết bị nhỏ được cấy dưới da, có khả năng theo dõi nhịp tim và phát ra các xung điện khi cần thiết để kích thích tim co bóp. Tùy loại máy và tình trạng của người bệnh, thiết bị có thể hỗ trợ duy trì nhịp tim phù hợp khi nhịp tim tự nhiên quá chậm, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuần hoàn khi cơ thể hoạt động.

Ở người bệnh có chỉ định phù hợp, máy tạo nhịp tim có thể giúp cải thiện các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi hoặc ngất liên quan đến nhịp tim chậm.

Trường hợp của ông P. được đặt máy tạo nhịp hệ dẫn truyền, cụ thể là tạo nhịp bó nhánh trái – một kỹ thuật được áp dụng trong điều trị một số trường hợp rối loạn nhịp tim. So với phương pháp tạo nhịp truyền thống, tạo nhịp hệ dẫn truyền hướng đến kích thích hoạt động điện của tim theo hướng sinh lý hơn, góp phần duy trì sự đồng bộ trong hoạt động co bóp của các buồng tim.

Sau can thiệp, sức khỏe ông P. cải thiện, có thể trở lại sinh hoạt bình thường, giúp ổn định hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Cảnh giác khi thường xuyên chóng mặt, choáng váng

Sau khi đặt máy tạo nhịp tim, người bệnh cần chăm sóc vết mổ theo hướng dẫn của bác sĩ, giữ vùng đặt máy sạch và khô, theo dõi các dấu hiệu bất thường như sưng, đỏ, đau tăng hoặc chảy dịch. Trong giai đoạn hồi phục, cần hạn chế các hoạt động mạnh và vận động cánh tay phía đặt máy theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cũng cần tái khám đúng lịch để kiểm tra hoạt động của thiết bị và điều chỉnh khi cần thiết.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi bất thường, cảm giác sắp ngất hoặc ngất. Đây có thể là biểu hiện của nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm cả bệnh lý tim mạch. Việc thăm khám kịp thời giúp xác định nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và hạn chế nguy cơ biến chứng.