Cách hầm xương nhanh mềm, nước dùng trong veo ngọt thơm như ngoài quán, tốt cho sức khỏe

Cách chọn xương lợn ngon để hầm lấy nước và thực hư hầm xương càng lâu càng ngọt?

Thông tin trên VOV, để có món xương hầm với nước dùng thơm ngon, bổ dưỡng, ngoài công đoạn chế biến thì việc chọn mua được nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo chất lượng là vô cùng quan trọng. Tùy thuộc vào món ăn muốn chế biến mà bạn sẽ chọn loại xương khác nhau như xương heo, xương bò, xương gà, trong đó xương heo là lựa chọn phổ biến nhất.

Thực tế, vị ngọt của nước hầm xương không tỷ lệ thuận với thời gian hầm. Vị ngọt tự nhiên chủ yếu đến từ: Axit amin (đặc biệt là glutamate). Collagen và gelatin tan ra từ xương, sụn. Các chất này chỉ hòa tan tối ưu trong một khoảng thời gian nhất định.

Để có món xương hầm với nước dùng thơm ngon, bổ dưỡng, ngoài công đoạn chế biến thì việc chọn mua được nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo chất lượng là vô cùng quan trọng.

Khi vượt quá mốc đó, nước không ngọt thêm đáng kể, dễ xuất hiện mùi nồng, hôi xương, nước dùng trở nên béo gắt, kém thanh. Vì vậy, hầm xương đủ lâu mới là bí quyết ngon, không phải hầm càng lâu càng tốt.

Cách hầm xương để giữ được dinh dưỡng

Theo VTC News, sơ chế xương là một trong những công đoạn quan trọng để loại bỏ tất cả bọt bẩn và nước đục của xương. Đầu tiên bạn cần phải làm sạch xương bằng cách rửa sạch rồi ngâm trong nước 30 phút. Đây là cách giúp tất cả tiết trong xương được tiết ra hết hoàn toàn. Tiết đỏ chính là một trong những nguyên nhân khiến nước đục, xương bị thâm đen và còn có mùi hôi. Do đó bạn cần phải loại bỏ hoàn toàn thành phần này.

Khi ngâm xong rồi, bạn cho xương vào nước lạnh, đun đến khi sôi, đảo qua một chút rồi vớt xương ra, rửa sạch. Vì khi bạn cho vào nước sôi, xương và các chất bẩn khi gặp nóng sẽ lập tức co lại, nên nhiều chất bẩn trong tủy xương sẽ không tiết ra và nổi lên được.

Tiếp đó, bạn đun nồi nước xương sôi bùng lên rồi hạ lửa đun liu riu. Trong quá trình đun không đậy vung vì việc đậy vung sẽ làm nước xương bị đục. Chú ý để lửa thật nhỏ để xương từ từ tiết ra chất ngọt, đồng thời nhớ hớt bọt để nước xương được trong.

Bạn không nêm nước xương bằng bột nêm vì loại gia vị này làm từ hạt xương hầm sẽ khiến cho nồi nước dùng bị đục.

Mẹo giúp nước hầm xương trở nên trong veo

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, bạn cần lược nước dùng qua một xoong khác với một khăn vải mỏng rồi đun lại. Lấy một lòng trắng trứng, đánh tan vào nồi nước dùng, khuấy đều lên cho bọt cuốn vào đó rồi hớt ra, nước dùng sẽ trong veo trở lại.

Sử dụng nước lọc nguội khi hầm xương giúp xương tiết hết chất ngọt, không nên cho nước nóng ngay từ đầu.

Cho vào nồi nước dùng vài tai nấm đông cô (nấm hương) hoặc vài lát khoai tây sống cũng là cách làm cho nước dùng trong trở lại. Hành và gừng nướng sẽ giúp nước dùng xương ngọt và thơm hơn.

Một số lưu ý khi chế biến xương hầm

Ngoài những cách hầm xương nhanh mềm trên, bạn cần lưu ý như sau để món xương hầm ngon hơn:

Dùng nước lạnh để hầm xương: Sử dụng nước lọc nguội khi hầm xương giúp xương tiết hết chất ngọt, không nên cho nước nóng ngay từ đầu.

Hầm nhỏ lửa: Nếu không sử dụng nồi áp suất mà sử dụng nồi thường, bạn cần lưu ý đun sôi nồi nước hầm xương sau đó giảm lửa nhỏ liu riu để xương chín mềm từ từ, tiết vị ngọt tự nhiên. Vớt bọt thường xuyên trong quá trình hầm xương để nước trong và không bị đục.

Thông thường, thời gian hầm xương tiêu chuẩn là tối thiểu 1 giờ đối với nồi thường, 20-30 phút đối với nồi áp suất và 3-4 giờ đối với nồi ủ nhiệt, nồi nấu chậm.

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