Có nên uống nước luộc rau thay nước lọc?

Luộc rau đúng cách để dưỡng chất vẫn được giữ lại

Theo Báo giáo dục và Thời đại, để có bát nước luộc rau chất lượng, ngon và ngọt, bạn phải chắc chắn những loại rau mua là rau sạch, được trồng với quy trình an toàn.

Một số vitamin tan trong nước như C và nhóm B có thể hòa tan vào nước luộc, nhưng lại dễ bị phân hủy bởi nhiệt và oxy nếu nấu hoặc để quá lâu. Giá trị dinh dưỡng còn phụ thuộc vào cách chế biến, thời gian đun và bảo quản. Vì thế, bạn cần phải luộc rau đúng cách để dưỡng chất vẫn được giữ lại.

Ngoài vitamin, nước luộc rau còn có một số khoáng chất như kali, magie, canxi, góp phần hỗ trợ cơ thể. Tuy nhiên, hàm lượng không ổn định và không thể xem đây là nguồn cung cấp vi chất chính trong khẩu phần ăn.

Nên rửa từng lá, từng cọng rau dưới vòi nước chảy. Rửa nhẹ nhàng và nhiều lần để loại bỏ những tạp chất, vi khuẩn, côn trùng hay hóa chất bảo vệ thực vật còn sót lại trên rau.

Để có bát nước luộc rau chất lượng, ngon và ngọt, bạn phải chắc chắn những loại rau mua là rau sạch, được trồng với quy trình an toàn.

Không luộc những loại rau củ bị dập nát, chúng rất dễ nhiễm khuẩn từ nguồn phân tươi và các hóa chất độc hại được tưới lên cây trong quá trình trồng trọt.

Lợi ích nước luộc rau và rủi ro tiềm ẩn

Cũng theo VOV, không chỉ mang giá trị dinh dưỡng, việc tận dụng nước luộc rau còn thể hiện thói quen ăn uống tiết kiệm và hợp lý trong gia đình. Nếu sử dụng đúng cách, phần nước này có thể giúp bữa ăn thanh nhẹ hơn, dễ chế biến thành canh đơn giản, đồng thời hỗ trợ bổ sung một lượng nhỏ nước và khoáng chất cho cơ thể.

Bên cạnh đó, đây cũng là cách hạn chế lãng phí thực phẩm, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững hiện nay. Tuy nhiên, nước luộc rau chỉ đóng vai trò bổ trợ trong bữa ăn, không thể thay thế các nguồn thực phẩm chính và cần được sử dụng hợp lý để phát huy hiệu quả.

Bên cạnh lợi ích, nước luộc rau cũng tiềm ẩn rủi ro nếu nguyên liệu không đảm bảo an toàn. Trường hợp rau còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc tạp chất, một phần có thể hòa tan vào nước trong quá trình đun nấu. Ngoài ra, một số loại rau chứa nitrat tự nhiên có thể chuyển hóa thành nitrit nếu nước luộc để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Có nên dùng nước luộc rau thay nước lọc?

VTC News dẫn thông tin từ các chuyên gia y tế cho biết, nước lọc là loại nước tốt nhất, phù hợp cho mọi lứa tuổi (trừ trẻ nhỏ bú mẹ hoàn toàn không cần uống nước lọc), ai cũng có thể uống và không gây tác dụng phụ.

Một số người không thích hoặc lười uống nước lọc là bởi họ không bị mất nước nhiều, đã được bổ sung nước từ nguồn khác.

Để cơ thể hoạt động trơn tru nhất, mọi người cần phải bổ sung đủ nước, ngay cả khi không khát hoặc không có nhu cầu cũng phải uống, đặc biệt là vào mùa đông.

Ngoài ăn rau bạn nên uống cả nước luộc rau để tận dụng các chất khoáng (canxi, phospho, kali, magiê...) trong rau được hoà tan vào nước trong quá trình chế biến.

Dùng nước luộc rau để uống giúp cơ thể cảm giác no, đẩy lùi cơn thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nước luộc rau để uống nếu đảm bảo rau không bị nhiễm hoá chất và quá trình chế biến sạch sẽ, an toàn.

Theo các chuyên gia, nước luộc rau có tính dược liệu cao, hỗ trợ cơ thể giải độc hiệu quả. Nếu uống nước luộc rau thường xuyên, độc tố trong cơ thể dễ dàng được thải ra ngoài, đảm bảo bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, dùng nước luộc rau để uống giúp cơ thể cảm giác no, đẩy lùi cơn thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

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