Uống nước lá lốt có tác dụng gì, uống hàng ngày có được không và điều cần lưu ý

Đặc điểm của cây lá lốt

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, cây lá lốt có tên khoa học là Piper lolot C, thuộc họ Hồ tiêu. Lá lốt thuộc loại cây thân thảo sống dai, nó sinh sống và phát triển chủ yếu ở những nơi râm mát và cũng có ánh nắng trực tiếp. Độ cao trung bình của cây từ 30 đến 40 cm. Phần thân thường yếu và chia thành nhiều đốt nhỏ.

Lá lốt thuộc dạng lá đơn, hình tim, mặt lá láng bóng, có tán rộng xòe to, trên phiến lá có từ 5-7 gân xanh nổi lên và rất dễ nhận biết bởi mùi thơm đặc trưng. Phần hoa thì chủ yếu mọc thành từng cụm ở nách lá, có màu trắng và thường lâu tàn. Quả của lá lốt là quả mọng và bên trong có chứa hạt. Lá lốt thường có vị nồng, hơi cay và tính ấm.

Uống nước lá lốt theo Đông y có tác dụng gì?

Lá lốt chứa thành phần benzyl axetat, có tác dụng giảm sưng và tiêu viêm một cách nhanh chóng. Người lớn tuổi có thể áp dụng bài thuốc uống nước lá lốt hai lần mỗi ngày trong vòng một tuần để giảm đau nhanh chóng.

Lá lốt là nguyên liệu trong nhiều món ăn của người Việt, đồng thời cũng thường được dùng để nấu nước uống theo kinh nghiệm dân gian.

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 5 - 10g lá lốt phơi khô/15 - 30g lá lốt tươi đem rửa sạch. Sau đó đun lá lốt cùng 1 lít nước cho đến khi chỉ còn lại ½ lít. Sau đó, lọc nước lá lốt và sử dụng trong ngày. Người bệnh nên uống nước lá lốt khi nước còn ấm và sau bữa ăn tối.

Ngoài ra, lá lốt nấu nước uống là một biện pháp chữa đau bụng do nhiễm lạnh hiệu quả ngay tại nhà. Lấy 20g lá lốt tươi đã được rửa sạch đem đi sắc cùng 300ml nước cho đến khi chỉ còn lại 100ml. Uống khi còn ấm trước bữa ăn tối.

Mặt khác, trong Đông y, uống nước lá lốt còn có tác dụng chữa chứng chảy mồ hôi tay và chân. Đây là câu trả lời chính xác cho câu hỏi lá lốt nấu nước uống hỗ trợ trị bệnh gì. Bạn có thể áp dụng các bước nấu nước lá lốt sau đây để hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh: Chuẩn bị khoảng 30g lá lốt tươi và rửa sạch. Tiếp theo, đun lá lốt với 1 lít nước trong khoảng 10 phút. Dùng nước này liên tục trong 4 - 5 ngày, uống 2 lần mỗi ngày.

Uống nước lá lốt hàng ngày có tốt không?

Theo VTC News, lá lốt thường được sử dụng ăn sống như các loại rau thơm, hoặc làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon như canh, nướng, xào, rán.

Trong 100g lá lốt sẽ chứa 39 calo, 86,5g nước, 4,3g protein, 2,5g chất xơ, 260mg canxi, 980mg photpho, 4,1mg sắt và 34mg vitamin C. Phần rễ của lá lốt chứa benzyl axetat và phần lá, thân chứa alkaloid và beta-caryophylen.

Khi biết sử dụng lá lốt đúng cách, liều lượng phù hợp với cơ địa của mỗi người thì lá lốt trở thành vị thuốc rất tốt. Dùng quá liều lượng có thể gây độc cho cơ thể.

Lá lốt nấu nước uống tuy có tác dụng hỗ trợ chữa trị nhiều loại bệnh, tuy nhiên, không nên sử dụng hàng ngày trong thời gian dài. Thời gian khuyên dùng là khoảng 7 - 10 ngày, với liều lượng là 8 - 12g lá lốt/ngày (tương đương với 20 - 30g lá lốt tươi/ngày), tránh dùng nhiều bởi có thể gây khó tiêu, đầy bụng, ợ nóng...

Vì thế mà nước lá lốt chỉ có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh không thay thế thuốc chữa bệnh. Người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng. Phụ nữ đang cho con bú không nên dùng lá lốt quá nhiều để tránh làm mất sữa hay loãng sữa.

Người bị nóng gan, đau dạ dày, nhiệt miệng cũng không nên dùng lá lốt để tránh bệnh nghiêm trọng hơn. Người bị đau dạ dày dễ bị kích ứng niêm mạc khi ăn đồ ăn có tính nhiệt như lá lốt.

Với người bị táo bón, nhiệt miệng vốn là những người bị nóng trong, ăn lá lốt khiến tình trạng bệnh thêm nặng. Khi biết sử dụng lá lốt đúng cách, liều lượng phù hợp với cơ địa của mỗi người thì lá lốt trở thành vị thuốc rất tốt. Dùng quá liều lượng có thể gây độc cho cơ thể.

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