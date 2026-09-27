Quế Vân trổ tài với món ăn đơn giản mà hao cơm

Trước mỗi chuyến công tác hoặc khi có lịch trình công việc bận rộn, Quế Vân thường chuẩn bị trước một số món ăn có thể trữ lâu, tiện cho các con ăn khi mẹ vắng nhà. Trong đó có món cá nục kho khế, được nhiều người theo dõi tấm tắc khen ngon mắt, đặc biệt đưa cơm trong những ngày mưa gió, thời tiết se lạnh. Ngôi sao cho biết.