Loại rau được ví như rau trường thọ, làm hai món đơn giản này tốt cho người tuổi trung niên

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Cải bó xôi có những dưỡng chất gì?

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, cải bó xôi là loại rau lá xanh giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin, folate cùng một số khoáng chất như sắt, magie và kali tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, ở trong rau cải bó xôi có chứa lutein và zeaxanthin – những carotenoid được tìm thấy với hàm lượng đáng kể trong các loại rau lá xanh tốt cho mắt.

Vitamin C tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình tổng hợp collagen. Vitamin A cần thiết cho thị lực và nhiều chức năng khác của cơ thể, trong khi vitamin K có vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương của người tuổi trung niên.

Về khoáng chất, cải bó xôi có chứa sắt và magie. Sắt từ thực vật có khả năng hấp thu thấp hơn sắt có nguồn gốc động vật nên chế độ ăn đa dạng rất cần thiết.

Cải bó xôi có nhiều dưỡng chất, tốt cho người trung niên. Ảnh HM

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, cải bó xôi có ưu điểm là dễ chế biến. Có thể xào, nấu canh, trộn hoặc kết hợp với trứng, thịt, cá và các thực phẩm khác để tạo thành những món ăn đa dạng.

Dưới đây, mọi người có thể tham khảo cách chế biến món ngon từ cải bó xôi đơn giản mà tốt cho sức khỏe người tuổi trung niên.

2 món ngon dễ làm từ cải bó xôi

Cải bó xôi xào trứng

Nguyên liệu:

+ 5 quả trứng gà

+ 100 g cải bó xôi

+ 10 quả cà chua bi

+ Gia vị: nước mắm, mỡ lợn hoặc dầu ăn

Cách làm:

Cải bó xôi rửa sạch, để ráo. Nếu sử dụng cải bó xôi baby có thể để nguyên lá; nếu rau có lá lớn, có thể cắt thành những đoạn vừa ăn. Cà chua bi rửa sạch, bổ đôi.

Đập trứng vào bát, thêm nước mắm rồi đánh đều. Cho cải bó xôi và cà chua bi vào trộn cùng.

Làm nóng chảo, thêm một lượng dầu vừa phải rồi đổ hỗn hợp trứng và rau vào. Chiên đến khi trứng chín, rau vừa mềm thì tắt bếp. Món này có thể dùng nóng với cơm.

Cải bó xôi trộn dầu mè

Nguyên liệu:

+ Cải bó xôi

+ Dầu mè

+ Tỏi băm

+ Vừng rang

+ Xì dầu

+ Hành phi

Cách làm:

Cải bó xôi rửa sạch. Đun sôi một nồi nước, thêm một chút muối rồi cho rau vào chần nhanh. Khi rau vừa chín tới, vớt ra và ngâm hoặc xả qua nước lạnh để rau giữ màu xanh.

Vắt nhẹ rau cho ráo nước rồi cắt thành những đoạn vừa ăn. Trộn rau với một lượng vừa phải dầu mè, tỏi băm, xì dầu và vừng rang. Có thể thêm hành phi để món ăn thơm hơn.

Món rau trộn có thể dùng ngay sau khi chế biến. Nếu bảo quản, cần sử dụng dụng cụ sạch, đậy kín và giữ lạnh; không nên xem thời gian bảo quản 3-4 ngày là cố định vì còn phụ thuộc vào nhiệt độ tủ lạnh, nguyên liệu và điều kiện chế biến.

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