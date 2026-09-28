Uống nước rau kinh giới có tác dụng gì?

Tác dụng không ngờ khi uống rau kinh giới

Giúp giải cảm, hạ sốt, chữa ho và trị đau đầu

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, đây là công dụng kinh điển nhất của nước rau kinh giới. Nhờ tính ấm cùng hàm lượng tinh dầu kháng khuẩn cao, uống một ly nước kinh giới nóng sẽ giúp cơ thể kích thích tiết mồ hôi, từ đó giải độc tố, hạ sốt tự nhiên và xua tan cơn nhức đầu do trúng gió, cảm lạnh. Bên cạnh đó, các hoạt chất trong kinh giới còn làm dịu niêm mạc họng, hỗ trợ long đờm, giảm tình trạng ho khan, ho có đờm và đau rát cổ họng.

Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa

Uống nước kinh giới giúp kích thích tiết dịch vị và enzym tiêu hóa. Nếu bạn đang gặp phải các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu, đau bụng do lạnh hoặc tiêu chảy nhẹ, một ly nước kinh giới ấm sẽ giúp làm dịu đường ruột, giảm co bóp cơ trơn và đẩy khí thừa ra ngoài nhanh chóng.

Uống nước kinh giới giúp kích thích tiết dịch vị và enzym tiêu hóa.

Giảm đau nhức xương khớp do phong thấp

Tính ấm cùng khả năng trừ phong thấp của kinh giới giúp làm lưu thông khí huyết, giảm tình trạng đau mỏi cơ bắp, đau nhức các khớp xương khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt thích hợp cho người lớn tuổi.

Hỗ trợ giảm cân

Theo VOV, với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, rau kinh giới là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Hơn nữa, khả năng hỗ trợ tiêu hóa của kinh giới cũng góp phần vào quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Ngoài ra, rau kinh giới rất dễ tìm kiếm và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng, giúp bạn dễ dàng tận dụng những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó:

Gia vị tươi sống: Thêm kinh giới vào các món nộm, gỏi, salad để tăng thêm hương vị và dưỡng chất.

Ăn kèm món chính: Đây là loại rau không thể thiếu khi thưởng thức bún đậu mắm tôm, nem lụi, phở cuốn hay các món nướng.

Chế biến món ăn: Dùng kinh giới để nấu canh, súp hoặc kho cá, kho thịt để làm phong phú thêm hương vị.

Mặc dù kinh giới nhiều công dụng trong việc bảo vệ sức khỏe con người nhưng không đồng nghĩa với việc lạm dụng nó mà chỉ nên dùng với lượng vừa đủ.

Pha trà thảo mộc: Bạn cũng có thể dùng lá kinh giới tươi hoặc khô để pha trà, giúp thư giãn và tận hưởng những lợi ích sức khỏe một cách nhẹ nhàng.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng cây kinh giới

Cũng theo VTC News, về cơ bản, cây kinh giới có nhiều tác dụng với sức khỏe, nhưng không phải mọi trường hợp dùng thảo dược tự nhiên này đều đạt được công dụng như nhau. Có người dùng kinh giới và thấy tác dụng nhanh chóng nhưng lại có người thấy hiệu quả khá chậm.

Một số người dùng kinh giới để làm trắng da hoặc trị mụn có thể gặp phản ứng như: ngứa, sưng, đỏ da hoặc bị mụn trầm trọng hơn. Nếu gặp tình trạng này cần dừng ngay việc dùng thảo dược kinh giới.

Ngoài ra, các trường hợp sau cũng được khuyến cáo không nên dùng loại rau này: Ra mồ hôi không thể cầm được (Đông y gọi là biểu chứng dương hư). Đau nhức đỉnh đầu xuất phát từ yếu tố âm hư hỏa vượng chứ không phải do ngoại cảm.

Mặc dù kinh giới nhiều công dụng trong việc bảo vệ sức khỏe con người nhưng không đồng nghĩa với việc lạm dụng nó mà chỉ nên dùng với lượng vừa đủ. Để tránh gặp phải tác dụng phụ, không nên dùng chung kinh giới với cá lóc, thịt lừa và cua biển.

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