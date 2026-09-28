Mách bạn mẹo nấu cháo nhanh nhừ, tiết kiệm điện

Bí quyết nấu cháo nhanh nhừ

Thông tin trên VOV, nhiều người có thói quen vo gạo rất kỹ, nhằm muốn loại bỏ sạch các bụi bẩn cặn bã có trong gạo. Tuy nhiên cách làm này cũng vô tình làm mất đi hết các chất dinh dưỡng cũng như cám gạo.

Thay vào đó, bạn chỉ nên vo sơ qua hoặc để gạo vào rổ rồi xối nước sơ qua vài lần. Sau đó cho gạo vào một cái thau hoặc nồi ngâm với nước lạnh trong khoảng 30 phút, điều này sẽ giúp gạo mau nhừ hơn trong quá trình nấu cháo.

Rang gạo trước khi nấu cháo cũng là cách sẽ giúp món cháo của bạn có mùi thơm đặc biệt, đó là mùi gạo khi được rang thơm lên, ăn rất kích thích vị giác. sau khi đã vo sơ gạo, bạn để gạo trong rổ cho ráo. Đến khi ráo nước rồi, bạn bật chảo trên bếp, đợi cho chảo nóng lên thì cho gạo vào. Rang khi nào gạo chuyển sang màu trắng trong hoặc hơi ngả vàng thì tắt bếp.

Nhiều người có thói quen vo gạo rất kỹ, nhằm muốn loại bỏ sạch các bụi bẩn cặn bã có trong gạo. Tuy nhiên cách làm này cũng vô tình làm mất đi hết các chất dinh dưỡng cũng như cám gạo.

Canh nước đủ lượng vừa phải và nấu cháo khi nước sôi: Có lẽ thói quen nấu cháo trước giờ của chúng ta vẫn là cho gạo vào nồi nước khi còn lạnh để nấu. Tuy nhiên, cách làm này sẽ ít nhiều làm cháo bị dính và cháy vào phần đáy nồi. Cho lượng nước chuẩn xác không quá lỏng hay quá đặc là bạn cho 1 phần gạo và 3 phần nước, nếu nấu cùng các loại thịt, cá hoặc hải sản bạn nên cho lượng nước gấp 4 lần lượng gạo.

Cách nấu cháo ngon, chuẩn vị

Ngoài các mẹo nấu cháo nhanh nhừ kể trên, bạn cũng có thể áp dụng các mẹo vặt sau để nồi cháo thơm ngon chuẩn vị.

Theo VTC News, không nấu cháo bằng nước lạnh: Nhiều người có thói quen cho gạo vào rồi rồi đổ nước lạnh vào, đặt lên bếp đun. Cách này dễ khiến cháo bị đứng nồi, gây khê, cháy nếu không để ý kỹ. Bên cạnh đó, việc nấu cháo khi nước còn lạnh cũng tốn nhiều thời gian đợi cháo nhừ ra, làm tốn gas, điện.

Tốt nhất là bạn tranh thủ đun nước trong lúc chuẩn bị gạo và các nguyên liệu khác để dùng nước nóng nấu cháo.

Không cho tất cả nguyên liệu vào cùng lúc: Nếu làm như vậy, gạo chưa kịp nhừ thì thịt cá đã nhuyễn nát, mất hương vị. Với cháo hải sản, cháo thịt băm, bạn nên nấu cháo trắng trước, khi cháo nhừ mới cho thịt và hải sản đã xào đậm vị vào. Với cháo gà, cháo sườn, bạn luộc gà và sườn trước, sau đó vớt ra dùng nước đó nấu cháo, khi cháo gần nhừ mới cho gà, sườn vào đun tiếp.

Việc nấu cháo khi nước còn lạnh cũng tốn nhiều thời gian đợi cháo nhừ ra, làm tốn gas, điện.

Thay đổi mức nhiệt: Lúc đầu, bạn để lửa lớn cho cháo nhanh sôi, sau đó phải giảm lửa, để liu riu để nồi cháo không bị trào, lại tiết kiệm tiền điện. Đây cũng là mẹo nấu cháo nhanh nhừ. Đừng khuấy liên tục: Nếu không khuấy thì nồi cháo dễ cháy, nhưng khuấy liên tục thì cháo vữa nát mất ngon.

Loại thực phẩm và đồ uống tàn phá lá gan nếu ăn thường xuyên và quá mức GĐXH - Chế độ ăn uống thiếu cân đối kéo dài có thể tạo thêm gánh nặng cho gan, đặc biệt khi thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều năng lượng, chất béo hoặc đồ uống có cồn.

Mách bạn thời điểm "vàng" để uống nước, cách nhận biết cơ thể đủ nước GĐXH - Chúng ta đều biết rằng nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của cơ thể và việc bổ sung nước hàng ngày là cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến "thời điểm vàng" để uống nước trong ngày.