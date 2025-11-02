Phải làm gì nếu gặp phải trạng thái này khi quan hệ?
GĐXH - Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy, 30% phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục qua âm đạo, và phần lớn trong số họ gặp phải sự khó chịu này bên trong hoặc xung quanh lối vào âm đạo.
Herbenick, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, cơn đau có thể được gây ra do không đủ ẩm ướt để quan hệ tình dục mạnh mẽ.
Chị em khi “lâm trận” có thể cảm thấy đau ở âm hộ, ở khu vực xung quanh lỗ âm đạo hoặc trong âm đạo. Một vị trí phổ biến thường bị đau khi quan hệ là vùng đáy chậu. Ngoài ra, khu vực lưng dưới, vùng xương chậu, tử cung hoặc bàng quang cũng có thể bị ảnh hưởng.
Nếu bạn bị đau dữ dội và xảy ra thường xuyên khi quan hệ tình dục, bạn nên đi khám bác sĩ sản phụ khoa để chẩn đoán chính xác nguyên nhân.
Nếu cơn đau không xuất phát từ một vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như nhiễm trùng nấm men hoặc viêm âm hộ, thì việc khắc phục có thể tương đối đơn giản. Hãy chia sẻ điều này với bạn tình để có bước dạo đầu đủ lâu hoặc sử dụng chất bôi trơn sẽ giúp khắc phục dễ dàng.
Một số biện pháp sau đây sẽ giúp bạn giảm đau khi quan hệ, mặc dù có thể là không điều trị từ nguyên nhân, nhưng hoàn toàn có khả năng giảm bớt triệu chứng phần nào:
Sử dụng chất bôi trơn: Chất bôi trơn dạng lỏng là một lựa chọn tối ưu nếu âm đạo của bạn bị khô hoặc quá nhạy cảm với kích thích. Chất bôi trơn gốc silicon sẽ tồn tại lâu hơn và thường trơn hơn so với chất bôi trơn tan trong nước. Tuy nhiên, cần phải lưu ý khi sử dụng chất bôi trơn chung với bao cao su vì chúng có khả năng hòa tan mủ và khiến bao cao su bị rách ngoài ý muốn.
Dành thời gian sinh hoạt tình dục: Hãy dành riêng một khoảng thời gian để cả bạn lẫn bạn tình đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng để thăng hoa.
Thử cách quan hệ không gây đau: Hãy thay đổi không khí hoặc ưu tiên quan hệ tình dục bằng miệng hoặc thủ dâm cho nhau nếu như giao hợp trực tiếp gây ra nhiều đau đớn.
Thực hiện các động tác không liên quan đến tình dục: Bạn có thể đem lại cảm giác thú vị, gợi tình mà không liên quan đến tình dục, chẳng hạn như massage, vuốt ve .
Triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi quan hệ và cách phòng ngừaPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ thường dễ bị viêm đường tiết niệu sau khi quan hệ hơn nam giới, bởi những lý do như vệ sinh cá nhân không đúng cách trước và sau khi quan hệ. Ban đầu, người phụ nữ sẽ không cảm thấy tình trạng này gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng ít lâu sau sẽ cảm nhận được cơn đau rát và không thoải mái.
Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung sau khi làm “chuyện ấy”.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.
Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại "thuốc kích thích tình dục" để cải thiện khả năng tình dục của họ.
Hiện tượng 'xuất tinh ở nữ giới' có bình thường?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Nghiên cứu cho thấy, xuất tinh ở nữ giới là một lượng nhỏ chất lỏng màu trắng tiết ra ngay trước khi “lên đỉnh” và nó có tất cả các đặc điểm của huyết tương tuyến tiền liệt (tức là nó không phải là nước tiểu).
Cử chỉ của đôi môi tiết lộ nhiều về nàngPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Cử chỉ môi có thể tiết lộ nàng thích bạn qua những biểu hiện như mím môi, đưa môi về phía bạn, hoặc khi môi bạn tiếp xúc gần.
2 điều nên làm sau yêu khiến các cặp đôi hạnh phúc hơnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít người tưởng rằng “chuyện ấy” chỉ là việc của cơ thể, nhưng theo nhiều chuyên gia tình dục học, để có một cuộc ân ái thành công thì ngôn ngữ được coi là xúc tác quan trọng giúp cả hai thêm thăng hoa và hạnh phúc.
3 cách nuôi dưỡng cảm xúc an toàn trong hôn nhânPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ rằng đam mê là thứ giữ lửa cho tình yêu. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chính cảm xúc an toàn mới là nền móng để đam mê có thể nảy nở, phát triển và tồn tại lâu dài. Bởi chỉ khi cả hai cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng và tin tưởng, cơ thể mới có thể mở lòng đón nhận sự thân mật và tận hưởng khoái cảm trọn vẹn.
Ngôn ngữ cơ thể – bí mật kết nối cảm xúc vợ chồng mà ít ai để ýPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, nhiều người cho rằng chìa khóa của hạnh phúc nằm ở giao tiếp bằng lời nói – nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ chân thành. Nhưng các nhà khoa học lại khẳng định: ngôn ngữ cơ thể mới là thứ quyết định cảm xúc thật sự giữa hai người. Đôi khi, một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, hay cách ta ngồi gần nhau còn nói lên nhiều hơn ngàn lời yêu thương.
Chạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Một cái chạm tưởng chừng giản đơn — bàn tay đặt lên vai, cái ôm từ phía sau, hay cái nắm tay khẽ khàng giữa phố — đôi khi lại có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói yêu thương.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.