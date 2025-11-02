Phải làm gì nếu gặp phải trạng thái này khi quan hệ?

Ảnh minh họa.

Herbenick, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, cơn đau có thể được gây ra do không đủ ẩm ướt để quan hệ tình dục mạnh mẽ.

Chị em khi “lâm trận” có thể cảm thấy đau ở âm hộ, ở khu vực xung quanh lỗ âm đạo hoặc trong âm đạo. Một vị trí phổ biến thường bị đau khi quan hệ là vùng đáy chậu. Ngoài ra, khu vực lưng dưới, vùng xương chậu, tử cung hoặc bàng quang cũng có thể bị ảnh hưởng.

Nếu bạn bị đau dữ dội và xảy ra thường xuyên khi quan hệ tình dục, bạn nên đi khám bác sĩ sản phụ khoa để chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Nếu cơn đau không xuất phát từ một vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như nhiễm trùng nấm men hoặc viêm âm hộ, thì việc khắc phục có thể tương đối đơn giản. Hãy chia sẻ điều này với bạn tình để có bước dạo đầu đủ lâu hoặc sử dụng chất bôi trơn sẽ giúp khắc phục dễ dàng.

Một số biện pháp sau đây sẽ giúp bạn giảm đau khi quan hệ, mặc dù có thể là không điều trị từ nguyên nhân, nhưng hoàn toàn có khả năng giảm bớt triệu chứng phần nào:

Sử dụng chất bôi trơn: Chất bôi trơn dạng lỏng là một lựa chọn tối ưu nếu âm đạo của bạn bị khô hoặc quá nhạy cảm với kích thích. Chất bôi trơn gốc silicon sẽ tồn tại lâu hơn và thường trơn hơn so với chất bôi trơn tan trong nước. Tuy nhiên, cần phải lưu ý khi sử dụng chất bôi trơn chung với bao cao su vì chúng có khả năng hòa tan mủ và khiến bao cao su bị rách ngoài ý muốn.

Dành thời gian sinh hoạt tình dục: Hãy dành riêng một khoảng thời gian để cả bạn lẫn bạn tình đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng để thăng hoa.

Thử cách quan hệ không gây đau: Hãy thay đổi không khí hoặc ưu tiên quan hệ tình dục bằng miệng hoặc thủ dâm cho nhau nếu như giao hợp trực tiếp gây ra nhiều đau đớn.

Thực hiện các động tác không liên quan đến tình dục: Bạn có thể đem lại cảm giác thú vị, gợi tình mà không liên quan đến tình dục, chẳng hạn như massage, vuốt ve .