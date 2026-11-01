Cãi nhau với chồng, tôi bỏ nhà đi trong đêm rồi gặp tai nạn nằm viện 3 ngày: Lúc trở về, tôi chết lặng khi biết chuyện đã xảy ra

Đêm hôm đó, sau một trận tranh luận gay gắt, tôi không muốn nhìn mặt anh thêm phút nào nên quyết định về nhà mẹ đẻ. Lúc ấy đã gần 11 giờ đêm, chồng vẫn ngồi trong phòng khách, còn tôi vừa tức giận vừa tủi thân, chỉ muốn rời khỏi căn nhà ngột ngạt ấy để bình tĩnh lại. Tôi không gọi xe mà tự đi xe máy, nghĩ quãng đường về nhà mẹ cũng không quá xa, đi một lúc là đến.

Đêm ấy đường vắng, trời lại lất phất mưa. Tôi vừa lái xe vừa nghĩ đến những lời chồng nói, càng nghĩ càng ấm ức. Đến một đoạn đường tối, tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy chiếc xe chao đảo rồi cả người ngã mạnh xuống mặt đường. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, đầu đau nhức, tay chân xây xát, người mệt rã rời. Một người đi đường thấy tôi gặp nạn đã gọi cấp cứu và giúp đưa tôi vào viện.

Bác sĩ nói tôi bị chấn thương phần mềm, cần nằm theo dõi vài ngày. Chiếc điện thoại mang theo cũng vỡ nát sau cú ngã, không thể bật lên được nữa. Ban đầu, tôi có nghĩ đến chuyện nhờ bệnh viện liên lạc với người nhà, nhưng rồi lại thôi. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng, cũng chẳng muốn gọi cho chồng trong lúc cả hai còn đang giận nhau. Tôi tự nhủ cứ nằm viện vài hôm, đợi khỏe lại rồi về nhà mẹ đẻ, mọi chuyện tính sau.

Ảnh minh họa

3 ngày ở viện, tôi gần như không biết bên ngoài đã xảy ra những gì. Không có điện thoại, tôi chẳng thể gọi cho ai, cũng chẳng muốn mượn điện thoại của người khác. Tôi tự lo những thủ tục cần thiết, may mắn trong người vẫn có đủ tiền để thanh toán viện phí. Đến ngày được xuất viện, tôi bắt xe về nhà mẹ, trong lòng chỉ mong được nằm xuống chiếc giường quen thuộc, ăn bữa cơm mẹ nấu rồi nghỉ ngơi cho lại sức.

Nhưng vừa bước vào cổng, tôi đã thấy mẹ ngồi trong nhà, mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp. Thấy tôi, bà vội chạy ra ôm lấy con gái, vừa mừng vừa khóc. Tôi còn chưa kịp hỏi han thì mẹ đã kể, mấy ngày qua chồng tôi liên tục tìm đến nhà gây chuyện.

Anh cho rằng tôi bỏ nhà đi trong đêm là để theo người đàn ông khác nên không liên lạc được, cũng chẳng tìm thấy tôi ở đâu. Anh đến trước cửa nhà mẹ, lớn tiếng mắng nhiếc, nói tôi có chồng mà không biết giữ gìn, còn khiến bố mẹ vợ phải xấu hổ. Mẹ tôi cố giải thích rằng bà không biết tôi đi đâu, cũng chưa hề nhìn thấy tôi về nhà, nhưng anh chẳng chịu nghe. Có lúc anh còn nói những lời nặng nề, khiến mẹ vừa tức giận vừa tủi thân. Hàng xóm nghe thấy cũng kéo ra xem, làm bà không biết giấu mặt vào đâu.

Nghe mẹ kể, tôi sững người. 3 ngày nằm viện, tôi không hề biết mẹ phải chịu những chuyện ấy. Tôi đã nghĩ chỉ cần tránh mặt nhau vài hôm, cả hai sẽ bình tĩnh lại. Tôi không ngờ sự im lặng của mình lại khiến chồng suy diễn đến mức ấy, càng không ngờ anh có thể đến tận nhà mẹ để làm ầm ĩ khi chưa biết tôi đang ở đâu.

Tôi hiểu việc bỏ đi giữa đêm mà không báo một lời là điều thiếu suy nghĩ. Nếu có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng hơn, mẹ và chồng tôi có lẽ còn chẳng biết tìm tôi ở đâu. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là thay vì lo lắng xem tôi có gặp chuyện gì không, anh lại nghĩ ngay đến việc tôi phản bội mình.

Tôi muốn giải thích mọi chuyện, muốn nói với anh rằng ba ngày qua tôi nằm viện một mình, đau đớn và bất lực đến thế nào. Nhưng nhìn đôi mắt sưng đỏ của mẹ, tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyện này, tôi thấy rõ sự vô tâm, đa nghi cửa chồng, tôi có nên ly hôn luôn không?