Nghỉ hưu 5 năm, tôi bàng hoàng khi chồng đòi ly hôn để đến với người phụ nữ khác

Nghỉ hưu, tôi muốn bù đắp những năm tháng chỉ biết lo cho gia đình

Tôi năm nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu được 5 năm. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Vợ chồng sống với nhau nhiều năm, gia đình êm ấm, chồng có công việc ổn định, các con đều ngoan ngoãn, giỏi giang. Con gái trưởng thành, lập gia đình và sống ở Hà Nội; con trai đã định cư ở nước ngoài. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi từng tin mình chẳng còn điều gì phải lo lắng.

Khi còn đi làm, cuộc sống của tôi khá bận rộn. Công việc, gia đình và những trách nhiệm thường ngày khiến tôi ít có thời gian đi thăm các con, càng không thể thường xuyên đi chơi hay du lịch. Vì thế, khi nghỉ hưu, tôi tự nhủ đây là lúc mình được sống cho bản thân nhiều hơn, được bù đắp những năm tháng luôn phải gò bó theo giờ giấc công việc.

Từ ngày nghỉ hưu, tôi thấy mình trẻ ra, tinh thần thoải mái và có nhiều năng lượng hơn. Lúc thì tôi lên Hà Nội chăm con gái khi sinh nở, lúc lại mua vé sang nước ngoài thăm con trai và các cháu nội. Khi có dịp, tôi cùng bạn bè đi du lịch, thăm thú những nơi trước đây chỉ nghe kể mà chưa có cơ hội đặt chân đến.

Tôi thích cuộc sống ấy, còn chồng tôi lại hoàn toàn khác. Ông vốn là người thích ở nhà, không thích đi xa hay tham gia những chuyến đi dài ngày. Nếu có đến thăm các con, ông cũng chỉ ở vài hôm rồi muốn trở về. Ban đầu, tôi vẫn nghĩ mỗi người có một sở thích, miễn sao cả hai vui vẻ là được. Nhưng dần dần, những chuyến đi của tôi ngày càng nhiều, còn thời gian vợ chồng ở bên nhau lại ít đi.

Ảnh minh họa.

Những cuộc gọi thưa dần và lời xì xào của hàng xóm

Thời gian đầu, mỗi lần tôi đi xa, chồng vẫn gọi điện hỏi han, quan tâm xem tôi đang ở đâu, có vui không, bao giờ về. Tôi cũng thường xuyên gọi cho ông, kể chuyện con cháu, những nơi mình vừa đến. Nhưng sau đó, các cuộc gọi thưa dần. Có khi tôi đi cả tuần, chồng chỉ nhắn vài câu hỏi thăm.

Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó. Tôi cho rằng ông đã quen với việc vợ thường xuyên vắng nhà, hơn nữa ở tuổi này, mỗi người có một cách tận hưởng cuộc sống riêng.

Cho đến một lần trở về nhà sau chuyến đi, tôi tình cờ nghe được vài lời xì xào của hàng xóm. Có người nói bóng gió rằng tôi đi suốt, để chồng ở nhà một mình như vậy không hay. Lúc ấy, tôi thoáng chạnh lòng và bắt đầu suy nghĩ. Nhưng rồi tôi tự trấn an rằng người ngoài không hiểu cuộc sống gia đình mình, không nên vì vài lời bàn tán mà làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

Tôi cũng từng hỏi chồng có thấy buồn khi tôi thường xuyên đi vắng không. Ông chỉ nói rằng tôi thích đi đâu thì cứ đi, ông ở nhà cũng có việc riêng. Nghe vậy, tôi càng yên tâm, không ngờ phía sau sự bình thản ấy lại là một khoảng cách mà cả hai đã không nhận ra hoặc không muốn đối diện.

Chồng thừa nhận ngoại tình và muốn ly hôn ở tuổi 60

Sự thật chỉ vỡ lở khi tôi phát hiện mối quan hệ giữa chồng và một người đồng nghiệp cũ. Ban đầu, tôi không muốn tin những gì mình nhìn thấy. Tôi đã nghĩ có thể mình hiểu lầm, nhưng khi đối diện và hỏi thẳng, chồng không thể tiếp tục che giấu.

Ông tỏ ra áy náy, thừa nhận đã có tình cảm với người phụ nữ ấy trong thời gian tôi thường xuyên đi vắng. Chồng nói rằng những lúc tôi không ở nhà, ông cảm thấy thiếu vắng người phụ nữ bên cạnh. Từ những lần gặp gỡ, trò chuyện, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh.

Tôi thực sự sốc. Tôi hỏi ông: Vậy những năm tháng chúng ta sống với nhau, những gì gia đình đã cùng trải qua, anh không nghĩ đến sao?

Chồng tôi im lặng một lúc rồi nói rằng ông biết mình có lỗi, nhưng tình cảm dành cho người phụ nữ kia là thật. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là ông không chỉ thừa nhận ngoại tình mà còn nói muốn ly hôn để đến với người phụ nữ ấy.

Tôi không thể tin người đàn ông từng cùng mình xây dựng gia đình, cùng nuôi dạy hai con trưởng thành, giờ lại chủ động đề nghị chấm dứt cuộc hôn nhân khi cả hai đã ở tuổi 60.

Khi các con biết chuyện, chúng vô cùng bất ngờ và kịch liệt phản đối. Các con không chấp nhận việc bố bỏ mẹ để đến với người phụ nữ khác sau ngần ấy năm chung sống. Nhưng chồng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Ông nói ở tuổi này, ông cần một người ở bên bầu bạn, cần một cuộc sống phù hợp với mong muốn của mình.

Những lời ấy khiến tôi đau như bị cứa vào lòng. Tôi không hiểu vì sao việc mình muốn thăm con, chăm cháu, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống sau nghỉ hưu lại trở thành lý do để chồng nói rằng chúng tôi không còn phù hợp.

Ảnh minh họa.

Tôi có sai khi mải mê tận hưởng tuổi nghỉ hưu mà quên mất chồng?

Sau chuyện này, tôi đã nhiều lần tự trách mình. Có phải tôi đã quá mải mê với những chuyến đi mà quên mất người bạn đời vẫn ở nhà? Có phải tôi đã không dành đủ thời gian cho chồng, không nhận ra ông cô đơn và khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn?

Tôi thừa nhận những năm gần đây, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Tôi thích đi đây đi đó, thích gặp con cháu, thích trải nghiệm những điều mới mẻ. Chồng lại muốn một cuộc sống ổn định, quanh quẩn ở nhà. Có lẽ chúng tôi đã không còn chia sẻ với nhau nhiều như trước, cũng ít khi ngồi xuống để hỏi người kia thực sự mong muốn điều gì.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể chấp nhận việc chồng ngoại tình rồi đổ lỗi cho cách sống của vợ. Nếu ông cảm thấy cô đơn, ông hoàn toàn có thể nói với tôi, có thể cùng tôi tìm cách điều chỉnh để cả hai có thêm thời gian bên nhau.

Tôi có nên cứu vãn hôn nhân bằng mọi giá?

Tôi đã 60 tuổi, không còn trẻ để bắt đầu lại mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng cũng chưa phải quá già để từ bỏ quyền được sống vui vẻ, bình yên. Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là quãng thời gian đẹp nhất, khi không còn phải lo công việc, chỉ cần chăm sóc bản thân, thăm con cháu và tận hưởng những điều mình yêu thích. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải đối diện với nguy cơ gia đình tan vỡ.

Tôi không biết mình có nên chủ động nói chuyện thêm với chồng, tìm hiểu xem ông còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không. Hay tôi nên tôn trọng quyết định của ông, chấp nhận sự thật và chuẩn bị cho cuộc sống độc lập? Tôi cũng không muốn vì sợ điều tiếng mà giữ một cuộc hôn nhân chỉ còn hình thức.

Có lẽ điều tôi cần lúc này là bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện, không vội vàng quyết định chỉ vì đau đớn hay xấu hổ. Tôi cần phân biệt rõ trách nhiệm của mình trong việc vun đắp hôn nhân với lựa chọn ngoại tình của chồng. Tôi có thể đã dành ít thời gian cho ông, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải nhận lỗi thay cho quyết định phản bội của ông.

Tôi vẫn mong có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, không phải để níu kéo bằng mọi giá, mà để hiểu liệu giữa hai người còn điều gì có thể cứu vãn. Nếu chồng đã thực sự lựa chọn con đường riêng, có lẽ tôi cũng phải học cách chấp nhận, dù điều ấy rất khó khăn.

T. Hà