Mẹ bán nhà chia tiền cho các con và cái kết nghẹn ngào tuổi xế chiều

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc GĐXH - Suốt 7 năm làm dâu, số lần tôi và mẹ chồng trò chuyện trực diện khá ít. Bà chưa từng gọi tôi một tiếng "con" mà chỉ gọi "cô" đầy khoảng cách. Thế nhưng đúng vào ngày bà phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, trong phòng hồi sức, bà lại đuổi hết con đẻ ra ngoài để trao gửi một bí mật khiến tôi nghẹn ngào.

Khi bước vào tuổi xế chiều, tài sản lớn nhất của cha mẹ không phải là khối gia sản bạc tỷ, mà là niềm tin vào sự hiếu thảo của con cái. Thế nhưng, ranh giới giữa kỳ vọng của đấng sinh thành và thực tế cơm áo gạo tiền của các gia đình trẻ đôi khi lại nghiệt ngã đến tàn nhẫn. Câu chuyện của mẹ tôi - người đã bán đi căn nhà cũ để chia tiền cho ba người con, để rồi cuối cùng nhận lại sự đùn đẩy - là một bài học đắt giá về chữ hiếu.

Mẹ quyết định bán nhà chia tiền cho các con và những lời hứa hẹn

Nhà tôi có ba anh em, tôi là con gái thứ hai, trên có anh cả, dưới có em trai út. Sau ngày bố mất, mẹ sống một mình trong căn nhà cấp bốn cũ ở vùng ven. Ba anh em chúng tôi lập nghiệp trên thành phố, cuộc sống ban đầu đều chật vật với những khoản vay mua nhà chung cư, tiền học phí của con cái và áp lực thu nhập.

Thấy các con chịu nhiều áp lực, đầu năm nay, mẹ gọi ba anh em về họp gia đình. Nhìn các con về đông đủ, mẹ bảo: "Mẹ già rồi, ở căn nhà rộng này cũng không hết. Mẹ tính bán nhà đi được khoảng 3 tỷ, chia đều cho ba đứa mỗi đứa 1 tỷ để trả bớt nợ ngân hàng, nuôi con cái ăn học. Sau này mẹ già yếu, cứ luân phiên ở nhà mỗi đứa vài tháng là mẹ vui rồi".

Nghe mẹ nói, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Anh cả dõng dạc: "Nhà con rộng, mẹ về ở hẳn với vợ chồng con, đi đâu mà phải luân phiên cho khổ". Em út cũng nhanh nhảu hứa hẹn vợ chồng em sẽ tự tay nấu cơm dẻo canh ngọt cho mẹ. Bản thân tôi lúc đó cũng nhẹ lòng, nghĩ rằng có số tiền này, cuộc sống của các anh em sẽ bớt vất vả và mẹ cũng được an hưởng tuổi già.

Sự thật phũ phàng sau khi tiền đã vào túi

Nhưng, đời không như là mơ. Sau khi căn nhà cũ được bán, mẹ xách chiếc vali lên nhà anh cả theo đúng lời hẹn. Chỉ sau đúng một tháng sống chung, những rạn nứt bắt đầu lộ diện.

Chị dâu quen lối sống thành thị, hay cằn nhằn việc mẹ có thói quen dậy sớm từ 4 giờ sáng, bật tivi tiếng lớn và hay gom góp túi nilon, chai nhựa cũ tích trữ đầy ban công. Những bữa cơm gia đình bắt đầu thưa thớt tiếng cười, thay vào đó là tiếng bát đũa xô xát và những câu nói bóng gió của chị dâu về việc "nhà cửa chật chội, ngột ngạt".

Tròn hai tháng, anh cả gọi điện riêng cho tôi, giọng phân bua: "Chú út dạo này làm ăn khấm khá, nhà lại có người giúp việc, hay là bảo mẹ sang bên đó ở một thời gian cho thoải mái. Vợ anh dạo này áp lực công việc, mất ngủ vì cụ cứ lục đục".

Tôi sốt ruột chạy sang nhà em trai bàn chuyện thì em dâu liền gạt phắt đi: "Chị buồn cười thật, ngày trước anh cả hứa đón mẹ về nuôi nên tụi em mới nhường anh ấy cầm phần tiền nhỉnh hơn một chút để sửa sang phòng ốc. Giờ tiền tiêu hết rồi lại đùn sang cho tụi em là sao? Vợ chồng em còn phải đưa đón hai đứa nhỏ đi học, thời gian đâu mà hầu cụ".

Cuộc họp gia đình và giọt nước mắt tuổi xế chiều

Trước tình thế ấy, tôi đón mẹ về ở tạm nhà tôi và tập hợp anh em lại bàn bạc. Cuộc họp ba anh em tại căn hộ của tôi vào chiều chủ nhật tuần trước. Tờ giấy phân chia thời gian phụng dưỡng mẹ được đặt trên bàn, nhưng chưa ai nhất trí . Anh cả đổ lỗi cho vợ, em út viện cớ công việc bận rộn, còn chồng tôi thì lẳng lặng ngồi ngoài phòng khách hút thuốc, không muốn rước thêm áp lực khi kinh tế gia đình đang khó khăn.

Giữa lúc ba anh em đang bàn luận về việc ai sẽ nuôi mẹ tháng này, ai lo viện phí tháng sau, cửa phòng ngủ mở ra. Mẹ tôi bước ra, gương mặt lặng đi nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào.

Giọt nước mắt xót xa của người mẹ khi nhận ra mình trở thành "quả bóng" cho các con đùn đẩy.

Mẹ nhìn ba đứa con mà mình từng đứt ruột đẻ ra, cười chua chát rồi bảo: "Mẹ sai rồi. Mẹ cứ nghĩ cho các con cần tiền thì mẹ cho, để rồi giờ mẹ trở thành quả bóng cho các con đá qua đá lại. Tiền các con cầm rồi, mẹ không đòi lại nữa. Ngày mai, mẹ về quê thuê một gian phòng trọ nhỏ cạnh căn nhà cũ để ở, tự trồng rau nuôi gà, không làm phiền đến cuộc sống của các con nữa".



Câu nói của mẹ khiến tôi nhói lòng. Tôi chết lặng nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ lầm lũi quay vào phòng dọn lại vali quần áo cũ. Ba anh em tôi đứng sững sờ giữa phòng khách, không ai dám nhìn vào mắt ai. Sự ích kỷ, nỗi lo sợ phiền phức của các gia đình trẻ đã hoàn toàn che mờ đi ân tình sâu nặng của người mẹ.

Tôi nhận ra sai lầm tai hại bấy lâu nay của mẹ và cả chúng tôi: Cha mẹ cho đi tài sản quá sớm khi chưa tạo lập một ranh giới bảo vệ cho chính mình lúc tuổi già. Còn những đứa con, khi có được tiền bạc để trút bớt áp lực kinh tế riêng, lại lầm tưởng rằng chữ hiếu có thể đong đếm bằng những lời hứa hẹn suông lúc vui vẻ. Thực tế cơm áo gạo tiền đã bóc trần sự thật cay đắng: Tình thân một khi bị đem ra tính toán, đùn đẩy thì ở dưới mái nhà nào cũng trở nên lạnh lẽo.

Ngay đêm hôm đó, tôi bàn bạc dứt khoát với chồng, dọn dẹp lại căn phòng nhỏ trong nhà để đón mẹ về ở hẳn với vợ chồng tôi, không màng đến sự phân chia của hai người con trai nữa. Tôi biết cuộc sống hằng ngày sẽ có thêm những va chạm, xáo trộn, nhưng ít nhất, tôi không muốn phải sống trong nỗi giày vò hối hận vì đã bỏ rơi người mẹ đã hy sinh cả đời vì chúng tôi.

Hạnh Hương

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